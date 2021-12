Ci sono 18 eccellenze italiane nella classifica dei 100 vini migliori del mondo 2021

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

La classifica dei 100 vini migliori dell’anno conta ben 18 posizioni occupate da eccellenze italiane, che rappresentano il nostro territorio da nord a sud

Il nostro Paese è considerato luogo di eccellenza per la produzione di vino, con tantissimi prodotti di alta qualità apprezzati in tutto il mondo. Non deve sorprendere, quindi, che nella classifica dei 100 migliori vini del mondo per il 2021, redatta dalla rivista specializzata Wine Enthusiast, ben 18 posizioni siano occupate da vini italiani. Le eccellenze rispecchiano da ricchezza e la diversità del nostro territorio, rappresentando quasi tutte le regioni d’Italia da nord a sud. Dai bianchi fruttati e fragranti ai rossi corposi e dal sapore intenso, vediamoli uno per uno:

Abbazia di Novacella 2019 Praepositus Kerner (Alto Adige Valle Isarco) – alcol 14%.Corposo ed elegante, ha una grande profondità di sapore che mescola sentori di albicocca, pera gialla, pepe bianco e minerale di pietra focaia. L’acidità croccante trattiene i ricchi sapori. (al 18° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Bucci 2019 (Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore) – alcol 13,5%.Questo splendido bianco (il miglior vino bianco del 2021) si apre con aromi seducenti di erbe mediterranee, eucalipto e agrumi. Il palato offre sentori di pesca gialla, finocchio, mandorla bianca insieme a una nota leggermente piccante. (al 2° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Ca’ dei Zago 2020 Rifermentato in Bottiglia (Valdobbiadene Prosecco) – alcol 11%.Rifermentato in bottiglia, questo vino asciutto e leggermente frizzante offre seducenti profumi di agrumi, spezie e pasta di pane. Ha un palato sapido che offre lime, scorza d’arancia, semi di finocchio e zenzero prima di una chiusura minerale leggermente piccante. (29° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Castello dei Rampolla 2018 (Chianti Classico) – alcol 14,5%.Frutta a buccia nera, cuoio, terra lavorata e aromi floreali si mescolano alla canfora in questo rosso fragrante e seducente. Fresco e sapido, il palato elegante e corposo offre sentori di prugna nera matura, marasca succosa, liquirizia e tabacco. La fresca acidità dona luminosità ed equilibrio. (43° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Cesari 2016 Amarone della Valpolicella Classico – alcol 15%. Aroma di cuoio, tartufo, menta e prugna cotta emergono lentamente assaggiando questo rosso invitante e corposo. Morbido e sapido, il palato vellutato offre amarena, fico, tabacco e liquirizia. (87° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Collosorbo 2016 Brunello di Montalcino– alcol 14,5%.Aromi balsamici di canfora e cedro si uniscono a prugna matura, profumi di sottobosco e cuoio nuovo in questo rosso corposo. Il palato concentrato e avvolgente offre la marasca matura, l’arancia rossa, la vaniglia e la liquirizia prima di una chiusura con sentore di tabacco. (7° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Ettore Germano 2017 Extra Brut Sparkling (Alta Langa) – alcol 13%.Questo splendido vino spumante ha profumi seducenti che ricordano i fiori di campo, le drupacee bianche, il fieno riscaldato dal sole, gli agrumi. Al palato secco e delizioso, emergono sentori di mela gialla matura, pesca bianca e succoso pompelmo bianco prima di chiudere su un sentore di nocciola. (39° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Ferrari 2012 Perlé Nero Extra Brut Riserva Pinot Nero (Trento) – alcol 12,5%. Raffinato e assolutamente delizioso, questo spumante colpisce con i suoi profumi delicati ma seducenti di frutta a polpa bianca, frutti di bosco, fiori primaverili. Il palato secco offre delicati sentiri di pesca bianca, melograno, mela e crosta di pane insieme a un perlage setoso. L’acidità brillante lo mantiene equilibrato.(74° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Feudi di San Gregorio 2020 Fiano di Avellino – alcol 12,5%.Questo ottimo bianco si apre con aromi delicati che ricordano la mela gialla matura, la camomilla e il miele d’acacia. Il palato sapido offre pera Williams matura, noce moscata e limone, insieme a note minerali saline. (59° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Francesco Cirelli 2018 Montepulciano d’Abruzzo – alcol 13%.More, ciliegie e mirtilli appena spremuti arricchiscono il sapore di questo Montepulciano invecchiato in anfora, mentre sul finale emerge una brillante nota di ciliegia. (32° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). G D Vajra 2017 Ravera (Barolo) – alcol 14,5%.Dal comune di Novello e da quello che oggi è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori vigneti della denominazione, questo splendido vino offre aromi intensi di frutti di bosco, cuoio, fiori, canfora ed erbe. Il palato delizioso e strutturato mostra finezza e potenza, offrendo sentori di ciliegia rossa matura, arancia rossa, cedro e liquirizia. (5° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Graci 2018 Rosso (Etna) – alcol 14%.Rosa canina e frutti di bosco profumati sono solo alcuni degli aromi percepibili in questo rosso elegante e profumato. Radioso e carico di finezza e tensione minerale, il palato offre sentori di fragole, ciliegie rosse, anice stellato ed erbe selvatiche. Le note saline e l’acidità vivace lo mantengono frizzante. (40° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Ottella 2020 Le Creete (Lugana) – alcol 13%.Aromi di fiori di sambuco, agrumi e frutta tropicale inebriano l’olfatto. Saporito e sapido, il palato vibrante offre pompelmo, uva spina e ananas prima di un finale salino. (75° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Peter Zemmer 2020 Pinot Grigio (Alto Adige) – alcol 13,5%.Profumi seducenti di fiori primaverili e frutta estiva del frutteto esalano dal bicchiere. Al palato espressivo, la fresca acidità accompagna sentori di pera gialla matura e mela prima di una chiusura di mandorla bianca. (99° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Pieropan 2019 Soave Classico – alcol 12%.Fragrante e delizioso, si apre con aromi inebrianti di fiori bianchi primaverili, agrumi e frutta tropicale. Il palato sapido offre sentori di pompelmo, pesca bianca e limone prima di un finale minerale salino. L’acidità brillante lo mantiene fresco ed equilibrato. (15° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Rivetto 2019 Vigna Lirano (Nebbiolo d’Alba) – alcol 14,5%.Prodotto con metodi di agricoltura biologica certificati e vinificato in anfore di terracotta, questo vino presenta aromi di frutta rossa matura, terra lavorata, viola e canfora. Il palato concentrato e delizioso offre sentori di bacche rosse fresche, pepe bianco, anice stellato e un pizzico di vaniglia, mentre una nota minerale salina indugia sul finale sapido. (21° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Surrau 2020 Branu (Vermentino di Gallura) – alcol 13,5%.Questo bianco sapido e seducente vi trasporterà al mare grazie ad aromi che ricordano la macchia mediterranea, i bianchi fiori di campo primaverili, una brezza marina e una calda spiaggia sabbiosa. Al palato delizioso, l’acidità piccante si accompagna a sentori di pesca bianca matura e limone. (34° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno). Tasca d’Almerita 2020 Tenuta Regaleali Leone White (Terre Siciliane) – alcol 12,5%.Aromi inebrianti di agrumi, drupacee gialle e macchia mediterranea sono al centro e al centro di questo bel bianco. Il palato luminoso e sapido presenta sentori di pesca succosa, pera matura, scorza d’arancia e semi di finocchio, uniti ad un’acidità prepotente. (68° posto della classifica dei 100 migliori vini dell’anno).

Fonte: Wine Enthusiast

