Torna lo spettacolo dei glicini ai Giardini di Villa della Pergola di Alassio: la fioritura più bella d’Italia

Nei laghetti nascosti dei Giardini, abitati da rane e rospi, si possono ammirare numerose Ninfee, tra cui la rara Ninfea Blu, conosciuta già nell’antico Egitto per il suo forte valore simbolico, protagonista di miti e leggende. Inoltre, una scenografica vasca di Loti impreziosisce gli spazi acquatici del Parco.

Le Cactacee e le Opunzie

Con una vasta varietà di specie differenti, le Cactacee e le Opunzie, alcune delle quali molto rare e affascinanti come il Myrtillocactus, creano un suggestivo percorso esotico a picco sul mare.

Gli Ibischi

Questi fiori imponenti, di cui si trovano tracce di coltivazione già nel tardo medioevo, esplodono in una gamma di colori vibranti tra agosto e settembre.

I Mirti Secolari

Il boschetto di Mirti secolari, una delle ultime aggiunte al Parco, ospita maestose piante provenienti dalla Sicilia che, insieme ai mirti comuni, producono frutti bianchi e neri. Il Mirto è una pianta dalle forti connotazioni simboliche, raffigurando positività, vita e fecondità.

Palme e Bambù

Nell’area dedicata alle piante tropicali, accanto a palme provenienti da tutto il mondo, si trovano esemplari dello spettacolare Bambù “Phyllostachys Aureosulcata Spectabilis”, che può raggiungere un’altezza di otto metri.

La preistorica Wollemia Nobilis

Conosciuta come “la pianta venuta dal passato”, la Wollemia Nobilis è unica nella sua famiglia delle Araucariaceae. Fino agli anni ’90, la sua esistenza era nota solo attraverso fossili, ma nel 1994 è stata scoperta una piccola popolazione in Australia. È una delle specie botaniche più rare al mondo, con una presenza stimata di meno di cento esemplari in natura.

Info utili

I Giardini sono aperti dal 23 marzo fino a novembre.

L’accesso è consentito solo tramite visite guidate prenotate in anticipo. La durata della visita è di circa 80 minuti.

Gli orari sono i seguenti: tutti i giorni alle 9:30, 11:30, 15:00 e 17:00.

Si può accedere ai Giardini di Villa della Pergola a partire da 10 minuti prima dell’orario previsto per la visita. La visita inizia puntualmente all’orario indicato (9:30, 11:30, 15:00, 17:00). Non sarà consentito l’accesso a coloro che arrivano oltre 10 minuti dopo l’inizio della visita (9:40, 11:40, 15:10, 17:10). Non sono previsti rimborsi o modifiche degli orari (vedere Termini e Condizioni al momento dell’acquisto).

Tariffe

Biglietto di ingresso singolo: 18,00 euro

Biglietto ridotto: 14,00 euro

Parcheggio

I Giardini non dispongono di parcheggio per i visitatori. Di conseguenza, non è permesso parcheggiare alcun veicolo all’interno dei Giardini di Villa della Pergola né lungo la strada che porta ai Giardini. Vi suggeriamo di parcheggiare il vostro veicolo nei numerosi parcheggi disponibili ad Alassio (come il Parcheggio della Stazione Ferroviaria, il Parcheggio in Piazza Partigiani o il Parcheggio Don Bosco ad Alassio). I Giardini distano solo 10 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria, da cui è possibile continuare a piedi.

Animali

A causa della presenza di piante rare, alcune delle quali possono essere velenose per gli animali, e della presenza di piccoli abitanti selvatici all’interno del Parco, non sono ammessi accettare animali domestici di nessuna taglia.

