Giardino dell’Iris: dal 25 aprile puoi visitare gratis l’incantevole orto botanico di Firenze (aperto solo un mese l’anno)

Il Giardino dell'iris è uno splendido orto botanico unico in Europa dedicato proprio a questo straordinario fiore, visitabile fino al 20 maggio.

Il Giardino dell’iris si trova sotto piazzale Michelangelo a Firenze ed è aperto solo per un mese l’anno, ovvero nel momento della fioritura primaverile.

È nato nel 1954 con l’intento di ospitare il ‘Premio Firenze’, un concorso internazionale per le migliori varietà della pianta su iniziativa di Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, membri della Societa’ italiana Amici dei fiori.

D’altronde, Firenze ha sempre avuto un legame molto stretto con l’iris, tant’è che l’emblema del suo gonfalone è proprio l’iris rossa in campo bianco e non un giglio come molti credono.

La Storia del Giardino dell’Iris

Il Giardino, originariamente progettato dall’architetto Prof. Giuliano Zetti e inaugurato nel maggio del 1957, ha subito nel corso del tempo una serie di arricchimenti grazie alle donazioni provenienti da numerosi coltivatori stranieri. Inoltre, è stato arricchito da una vasta collezione di Iris storiche provenienti dal Presby Memorial Garden di Montclair, New Jersey, negli Stati Uniti. Nel 1967, nella parte più bassa del giardino, è stato realizzato un laghetto appositamente progettato per ospitare le Iris giapponesi e Louisiana, sfruttando il terreno acquitrinoso circostante.

Il Giardino si estende su una superficie di circa due ettari e mezzo, caratterizzata da un suggestivo oliveto e da una vista panoramica mozzafiato sulla città di Firenze. È suddiviso da vialetti selciati in pietra serena, piazzole, scalette e scalinate perimetrali, creando così una struttura accogliente e facilmente accessibile. Le varie zone del giardino ospitano una ricca varietà di piante, tra cui spiccano le seguenti:

Una mostra permanente di Iris barbate, che includono varietà alte e da bordura inviate per le varie edizioni del Concorso Internazionale Iris.

Iris di diverse tipologie, come le barbate intermedie e nane, giapponesi, sibiriche e louisiana.

Specie spontanee di piante ornamentali, che contribuiscono a creare un ambiente naturale e affascinante.

Questo mix di piante e elementi paesaggistici rende il Giardino un luogo incantevole e suggestivo, ideale per rilassarsi e ammirare la bellezza della natura.

Iris, il significato

L’iris in Asia viene considerato come un talismano magico e veniva dipinto sulle armature dei soldati per proteggerli dai nemici. Nel giardino fiorentino si possono ammirare tantissime varietà, ci sono quelli arcobaleno, oltre a quelli viola, bianchi, rossi e via dicendo, ognuno con un proprio significato.

Ad esempio, il fiore di iris viola o ‘giaggiolo di S. Antonio’ è considerato simbolo di sapienza, quello bianco o ‘giglio di Firenze’ o ‘giaggiolo bianco’ di purezza, quello blu o ‘giaggiolo odoroso’ o ‘giaggiolo delicato’ di fede e di speranza.

I suoi petali svolazzanti somigliano a una farfalla e quest’anno nel giardino si è aggiunta anche una nuova collezione giapponese, acquatica.

Info utili

Il Giardino dell’Iris è gestito dalla Società Italiana dell’Iris ed è visitabile solo un mese l’anno. I giorni di apertura per il 2024 vanno dal 25 aprile fino al 20 maggio, le porte sono aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

È possibile prenotare visite guidate gratuite in italiano e in inglese

