Riapre lo splendido roseto di Roma ed è gratis: tutte le info su date e orari in cui potete visitarlo

Ci siamo quasi. In occasione del Natale di Roma, tornerà ad essere visitabile l'incantevole roseto della capitale, in cui ammirare oltre mille rose dal fascino irresistibile e godere di una vista mozzafiato. Un luogo in cui passeggiare almeno una volta nella vita!

Il 21 aprile riapre al pubblico uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il roseto comunale, che si adagia sulle pendici dell’Aventino, appena sopra il Circo Massimo. Si tratta di un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati di fiori.

Questo spazio ospita, infatti, una collezione di circa 12000 esemplari di rose botaniche, alcune delle quali molto antiche, provenienti da tutto il mondo: dall’Estremo Oriente sino al Sud Africa, dalla Vecchia Europa sino alla Nuova Zelanda, passando per l’America.

Passeggiando fra i viali ci si imbatte nelle iconiche nelle rose Damascene, presenti nell’antichità anche a Paestum e a Pompei e ancora oggi usate nei profumi, o la famose rose Galliche di colore rosso, considerate sacre dai Persiani. Nel roseto di Roma vi sono anche delle specie primordiali, o “rose botaniche”, risalenti a ben 40 milioni di anni fa.

Fra le più bizzarre e affascinanti troviamo la Rosa Chinensis Virdiflora, dai petali di color verde, la Rosa Chinensis Mutabilis, che cambia colore con il passare dei giorni e la Rosa Foetida, che – come è intuibile dal suo nome – emana un odore sgradevole.

A rendere questo luogo – che nel periodo primaverile si trasforma in un tripudio di sfumature e profumi – ancor più magico lo spettacolare panorama che offre sulla capitale.

Quando sarà visitabile

Il roseto della capitale, che si trova in Via di Valle Murcia n. 6, riaprirà i battenti il 21 aprile 2024, in occasione del Natale di Roma, durante la fioritura primaverile da fine aprile a maggio. Sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 19.30, festivi inclusi.

Nel caso in cui si voglia prenotare una visita guidata (in questo caso a pagamento) potete contattare il numero 06.5746810 o mandare una mail a rosetoromacapitale@comune.roma.it.

Fonte: Comune di Roma

Leggi anche:

Altri giardini da visitare:

Non vuoi perdere le nostre notizie?