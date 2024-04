Giardini della Landriana: tutto pronto per la spettacolare fioritura di rose, ortensie e camelie alle porte di Roma

Esplora la bellezza dei Giardini della Landriana, dove la fioritura di rose, ortensie e camelie incanta gli occhi dei visitatori. Scopri come vivere questa esperienza unica alle porte di Roma

I Giardini della Landriana, situati all’interno di una vasta tenuta lungo il litorale laziale presso Tor San Lorenzo ad Ardea, a 35 km a sud di Roma, si estendono su oltre 10 ettari.

Questo splendido giardino è distintivo per essere suddiviso in “stanze”, ognuna con una caratteristica botanica unica: dalla suggestiva valle delle rose antiche con il suo lago al suggestivo giardino degli aranci, dal maestoso viale bianco al pittoresco giardino degli ulivi e al tranquillo prato blu.

Ogni angolo, come la vasca spagnola e molti altri, offre un’esperienza diversa e affascinante durante una visita guidata. Negli ultimi anni, sono stati compiuti sforzi significativi per ringiovanire i Giardini della Landriana, con interventi impegnativi ma necessari per restituire loro la freschezza e la bellezza di un tempo.

Storia

I Giardini della Landriana sono stati disegnati dal paesaggista inglese Russel Page secondo la volontà di Lavinia Taverna, proprietaria insieme al marito della tenuta acquistata in un’asta giudiziaria alla fine degli anni Cinquanta.

Al suo interno, suddiviso idealmente in 30 ‘stanze’ si alternano rose, ortensie, camelie, lavanda, garofani e così via. Il tutto crea un effetto cromatico davvero sorprendente: i colori pastello dei fiori, il verde degli ulivi, il bianco dei viali regalano armonia ai visitatori.

E ancora, in determinati periodi dell’anno ci sono le fioriture dei ciliegi, dei tulipani, dei narcisi, tant’è che ogni primavera, qui si svolge una delle più importanti mostre di giardinaggio in Italia.

Se oggi c’è questo meraviglioso paradiso è tutto merito della famiglia Taverna, del marchese Gallarati Scotti e appunto della moglie Lavinia. Landriana è un omaggio a uno dei nomi della famiglia.

Al momento del suo acquisto i Giardini della Landriana erano completamente spogli e ancora infestati da bombe e residui della Seconda guerra mondiale. A Lavinia, amante della botanica, venne l’idea di piantare degli alberi, soprattutto pini ed eucalipti, per ridare lustro a un paesaggio devastato.

Subito dopo, appassionandosi al giardinaggio, la donna seminò diverse specie di piante rendendosi conto ben presto che era arrivato il momento di creare un giardino più strutturato.

Nel 1967 Russel Page iniziò a realizzare le sue stanze dividendole con siepi e vialetti. Nacquero così il Giardino degli aranci, il Giardino degli ulivi e un rock garden. Nel frattempo, Lavinia non perse la buona abitudine di integrare piante mediterranee con quelle australiane, creando un mix vincente.

Fu così che vennero realizzati alcuni fra i giardini più noti e riusciti, quali la Valle delle rose e il Viale bianco, il Prato blu e il Grande prato delle mostre “Primavera ed Autunno alla Landriana”.

Oggi il risultato è quello che vedete in queste splendide immagini.

Info utili

Aperture

Durante le giornate di apertura dei Giardini della Landriana, è necessario prenotare in anticipo tramite email (visite@landriana.com) o telefonando al numero +39 333 2266855, disponibile anche su WhatsApp e tramite SMS. Le prenotazioni devono essere effettuate entro le 18:00 del giorno precedente alla visita. Le visite guidate, della durata di circa un’ora, partiranno all’orario stabilito o entro i 15 minuti successivi.

Durante i giorni in cui si svolgono le mostre mercato, l’accesso ai giardini è consentito senza necessità di prenotazione.

Inoltre, sarà disponibile un punto ristoro, accessibile su prenotazione.

Giardini della Landriana, prezzi biglietti

BIGLIETTO DI INGRESSO INDIVIDUALE:

Adulti: €10,00

Bambini sotto i 12 anni: Entrata gratuita

Come arrivare

In auto: da Roma (zona Eur) o da Latina prendere la Pontina uscita Ardea e proseguire per Tor San Lorenzo. In treno: linea ferroviaria Roma/Nettuno stazione di Campo di Carne

Contatti

Info e prenotazioni: + 39 06 91014140 visite@landriana.com

