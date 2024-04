Le 12 isole più belle (e meno turistiche) della Grecia

Alla scoperta delle isole meno turistiche e più autentiche della Grecia al di fuori delle mete più inflazionate. Ne abbiamo selezionate 12

Quali sono le isole più belle della Grecia? Santorini, Mykonos e Kos sono tra le isole greche più conosciute dai turisti e meta di un numero crescente di viaggiatori durante le vacanze estive nel corso dell’ultimo decennio.

Eppure la Grecia offre decine di isole minori meno conosciute e di rado prese in considerazione da parte dei tour operator, ma non per questo da sottovalutare in quanto a bellezza dei paesaggi e possibilità di un soggiorno in pieno relax.

Vi indichiamo ben dodici di esse, utili da conoscere da parte di chi desideri organizzare un viaggio alla scoperta della Grecia più autentica.

Lipsi (Dodecanneso)

Lipsi può essere annoverata tra le isole meno conosciute del Dodecanneso, caratteristica che permette di considerarla una “meta turistica minore”. È situata a poca distanza da Patmos ed i suoi abitanti hanno optato per renderla una meta del turismo sostenibile, anziché del turismo di massa. La sua atmosfera è considerata particolarmente romantica. Lipsi è un’isola adatta sia a chi preferisce i luoghi poco affollati per soggiorni piuttosto lunghi, sia ad una escursione in giornata a partire da altre isole.

Anafi (Cicladi)

Anafi è l’ultima isola delle Cicladi, posizionata ad est rispetto alla più nota Santorini. Il nome dell’isola sarebbe collegato al mito degli Argonauti, arricchendo così di sfumature leggendarie la propria storia. È situata a circa due ore di traghetto da Santorini e viene descritta come un luogo dalle linee purissime, come una scintilla candida ed un piccolo segreto di tranquillità e di semplicità, caratteristiche che la rendono adatta a chi cerca la pace.

Antiparos (Cicladi)

Antiparos è un’isola greca situata all’interno dell’arcipelago delle Cicladi. È la meta adatta per chi si vuole estraniare dall’affollamento turistico della vicina Paros, destinazione particolarmente ambita da parte di chi preferisce una vacanza all’insegna della vita notturna movimentata anziché della tranquillità. Per coloro che desiderano invece un soggiorno decisamente più rilassante, Antiparos è l’opzione ideale anche come una via di fuga si un giorno dalla più caotica Paros.

Piccole Cicladi

Tra le isole greche meno turistiche troviamo le Piccole Cicladi, con Koufonissi, Iraklia, Schinoussa, e Donoussa. Si tratta delle mete più adatte per tutti coloro che desiderano allontanarsi dalle mete più affollate da parte dei viaggiatori e solitamente più consigliate e pubblicizzate da parte delle agenzie. Sono collocate nel Mar Egeo, a Sud di Naxos, e permettono un soggiorno di vero relax.

Itaca (isole ioniche)

L’isola di Itaca è molto nota per via delle narrazioni omeriche che la legano alle leggendarie vicende di Ulisse. La sua fama letteraria non corrisponde però alla sua notorietà turistica. È infatti un’isola piuttosto rocciosa che poco attira i viaggiatori più pigri, ma che riserva delle sorprese inaspettate, tra cui spiagge di rara bellezza.

Ikaria

Ikaria (oppure Icaria o Nicaria) è un’isola greca situata nel Mar Egeo, a sud ovest di Samo. Si tratta di un’isola leggendaria, in quanto il suo nome è legato al mito di Icaro, che sarebbe precipitato in mare proprio di fronte all’isola, dove il padre Dedalo lo avrebbe poi seppellito. Ikaria viene definita come un’isola anarchica e fuori dal coro rispetto alle mete turistiche più scontate.

Fourni

Fourni (o Furni) è il nome dell’isola principale dell’omonimo arcipelago che comprende le piccole isole greche situate nel Mar Egeo, tra le quali vengono annoverate anche Samo e Patmo. Furni costituisce una delle poche isole abitate presenti nell’arcipelago, che è solitamente considerato al di fuori delle comuni rotte turistiche. Il villaggio ed il porto vengono descritti come sospesi nel tempo e rendono Fourni la meta perfetta per una pausa di relax di alcuni giorni nel corso di un tour delle isole greche.

Astiphalea

È conosciuta come la farfalla del Mar Egeo ed è nota anche come Stampalia o Astypalaia. È parte delle isole greche del Dodecanneso. Per storia e cultura è però considerata più vicina al gruppo delle isole Cicladi. La sua forma a farfalla è data dalla sua suddivisione in due parti, unite da un breve e sottile istmo di terra. A scoraggiare i turisti sarebbe il suo aspetto piuttosto brullo e selvaggio, che potrebbe essere considerato un punto a favore, invece, da parte di coloro che amano i viaggi avventurosi e a contatto con la natura.

Isole Diapontie

L’arcipelago delle Diapontie è costituito da 11 piccole isole, di cui solamente 3 risultano abitate: Fanò (o Ottoni), Merlera (o Erikoussa) e Mathraki. Sono situate a non molta distanza dalla più nota e turistica isola di Corfù e costituiscono una scappatoia dagli itinerari più frequentati da parte dei viaggiatori. Le isole Diapontie sono legate al mito di Ulisse e sono considerate parte della Grecia autentica. Con le loro grotte, i loro archi e le loro rocce bianche lasciano senza parole chi le visita.

Alonissos

Alonissos, o Alonnesos, è parte del gruppo delle isole Sporadi settentrionali. Si tratta di un’isola parzialmente disabitata. L’area abitata dell’isola corrisponde unicamente alla parte meridionale. Ad essere considerata come in possesso della spiaggia più bella dell’isola è la località di Rousoum. Uno dei luoghi più tranquilli è il villaggio di Votsi, formato dalle caratteristiche case di colore bianco collocate tra le scogliere.

Folegandros

Folegandros, altrimenti conosciuta come Policandro, è un’isola molto piccola che può essere percorsa anche a piedi. È parte dell’arcipelago delle Cicladi. È considerata tra le isole greche meno interessate dal turismo di massa in quanto, essendo priva di un aeroporto, viene sovente snobbata da parte dei tour operator. È comunque raggiungibile via mare dalle isole più vicine ad essa, oltre che da Santorini e da Mykonos.

Skopelos

Come Folegandros, anche Skopelos non si trova tra le mete turistiche greche più gettonate, probabilmente ancora una volta per via dell’assenza di un aeroporto. Può comunque essere raggiunta a partire da Skiathos, oppure da Volos, città sulla costa greca. Si tratta di un’isola ricca di verde e di spiagge dalla bellezza unica, considerate tra le migliori non solo della Grecia, ma anche del mondo. È parte dell’arcipelago delle Sporadi settentrionali.

