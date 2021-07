Fragole, mirtilli o lamponi? Scegli il tuo frutto preferito e scopri chi sei

Fragole, elisir di lunga vita, mirtilli, potenti antiossidanti, lamponi, amici della linea. Tu quale di questi frutti preferisci? Certo, sono tutti buonissimi, ma per scoprire qualche curiosità sul tuo carattere, devi sceglierne uno soltanto.

Ecco di seguito i profili corrispondenti a ciascun frutto. Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco.

Fragole

Sono uno dei frutti più amati da grandi e piccini, ricche di vitamine e antiossidanti, le fragole proteggono il cuore, la circolazione e la pelle, contrastando i radicali liberi. Se le hai scelte, probabilmente sei una persona dolce e premurosa, sempre pronta ad aiutare gli altri. Accogliente, di animo generoso, empatica.

Mirtilli

I mirtilli sono potenti antiossidanti naturali, vantano proprietà antinfiammatorie, sono ricchi di vitamine e sali minerali, proteggono cuore e circolazione. Insomma, un frutto benefico a 360 gradi. Se li hai scelti, probabilmente sei una persona molto tenace, determinata e ambiziosa. Tieni molto ai tuoi obiettivi e li persegui con costanza e forza.

Lamponi

Forse non tutti sanno che i lamponi sono alleati della linea. Merito della bassa percentuale di zuccheri e delle fibre in essi contenute, che favoriscono il senso di sazietà. Non solo, rinforzano le difese immunitarie, contrastano le infiammazioni e favoriscono la digestione. Se hai scelto questi alleati del benessere, probabilmente sei una persona che si prende particolare cura della propria salute psicofisica. Ti piace fare movimento e tenerti attivo, anche mentalmente. Hai bisogno di continui stimoli.

