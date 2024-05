Isola di Alonissos, una perla nell’Egeo lontano dal turismo di massa

Senza categoria

Spiagge da sogno, incantevoli villaggi di pescatori e profumi inebrianti di una natura incontaminata accolgono il turista in quest’isola delle Sporadi Settentrionali. Alonissos è un’isola lussureggiante, meravigliosa e famosa per la sua salvaguardia dell’ambiente.

Ad Alonissos il tempo sembra essersi fermato. In quest’isola delle Sporadi settentrionali la vita scorre lenta, accompagnata dalla dolcezza delle onde che bagnano le sue meravigliose spiagge, tra le più belle di tutta la Grecia.

Alonissos appartiene al gruppo delle isole Sporadi settentrionali, assieme alle vicine Skiatos, Skyros e Skopelos. È un’isola bellissima, naturale e ben preservata, ricoperta di dense foreste di querce, pini, alberi di corbezzolo e lentisco. Alonissos accogli il turista con profumi inebrianti e armoniosi e con una popolazione tranquilla e disponibile.

Attorno ad Alonissos sono incastonate come gemme altre sei isolette: Peristera, Kyra Panagia, Gioura, Psathoura, Skantzoura e Piperi, che fanno parte del famoso parco Nazionale marino di Alonissos, istituito nel 1992. Il parco marino di Alonissos è un’importantissima iniziativa ecologica nata con l’obiettivo di proteggere la foca monaca mediterranea. Il parco ricopre un ruolo fondamentale per quanto riguarda la sensibilizzazione e la conservazione dell’ecosistema marino, contribuendo inoltre allo sviluppo sostenibile della regione.

Ad Alonissos vivono circa 3000 persone, distribuite soprattutto tra la Chora (vecchia capitale di Alonissos) e Patitiri, porto e cuore amministrativo dell’isola. La Chora di Alonissos è un bel paesino caratteristico, con le case imbiancate a calce e stretti vicoli lastricati tra i quali spuntano piccole caffetterie che offrono squisiti dolci locali. Balconi e terrazze decorati con fiori colorati completano la bellezza e l’autenticità dell’ambiente.

Il centro dell’isola è attraversato da una rete di sentieri ben conservati, ideali per scoprire le bellezze naturali dell’isola, le sue foreste, i villaggi pittoreschi e gli impressionanti panorami costieri. Gli amanti del trekking possono scegliere tra diversi percorsi per raggiungere spiagge tranquille, aree archeologiche o villaggi tradizionali.

Patitiri è invece un villaggio più recente, costruito per accogliere gli abitanti della vecchia capitale dopo il suo abbandono a causa del terremoto del 1965. Patitiri non possiede il tipico aspetto dei villaggi tradizionali dell’Egeo, ma è comunque un luogo affascinante in quanto costruito a forma di anfiteatro intorno al porto. Il porto dell’isola mantiene una particolare armonia tra i diversi edifici e questo fa sì che non venga compromessa la bellezza naturale del paesaggio.

Alonissos è un’isola piuttosto tranquilla dove il turismo di massa no ha ancora fatto capolino. I viaggiatori che decidono di scoprirla sono amanti della natura e della tranquillità e sono ben contenti di trovare un ambiente sostenibile e responsabile. Ad Alonissos non troverete mille discoteche come a Mykonos e nemmeno distese infinite di ombrelloni come a Paros. Ad Alonissos respira solo la fragranza della natura e il rispetto.

Cosa vedere ad Alonissos

Oltre ai panorami mozzafiato e a un mare che più cristallino non si può, l’isola di Alonissos offre al turista alcuni luoghi di interesse artistico-culturale. Tra questi:

Chiesa di Agia Paraskevi: situata nella vecchia Alonissos, questa chiesa è uno dei pochi edifici sopravvissuti al terremoto del 1965. È un esempio dell’architettura tradizionale dell’isola. Monastero di Agios Ioannis: questo monastero offre una vista panoramica sull’isola ed è un luogo tranquillo dove riflettere e ammirare il paesaggio naturale. Torre del pirata di Kokkinokastro: questa torre antica è un sito storico che testimonia l’antico passato dell’isola. Kokkinokastro è anche un sito archeologico interessante. Museo Archeologico di Alonissos: il museo ospita una collezione di reperti che raccontano la storia dell’isola, compresi oggetti dell’era classica ed ellenistica. Steni Vala: questo villaggio è situato sulla costa orientale dell’isola di fronte a un’insenatura d’acqua sulla costa che ricorda un piccolo fiordo. Ospita un centro di trattamento e riabilitazione per la foca monaca del Mediterraneo (Monachus monachus).

Le più belle spiagge di Alonissos

Le spiagge di Alonissos sono circa venti e sono tutte bellissime. Di seguito vi lasciamo una selezione di queste.

Megalos Mourtias: una spiaggia di ciottoli con acque turchesi e un’atmosfera tranquilla. È ideale per chi cerca una spiaggia poco affollata. Chrisi Milia: una delle spiagge più popolari di Alonissos, caratterizzata da sabbia dorata e acque poco profonde. Nei pressi della spiaggia troverete anche taverne tipiche e altri servizi. Kokkinokastro: questa spiaggia si trova vicino al sito dell’antica città di Alonissos. Ha sabbia rossastra e le sue acque sono ideali per lo snorkeling. Tzortzi Gialos: una spiaggia tranquilla e isolata con acque turchesi. È raggiungibile solo in barca o attraverso un sentiero. Leftos Gialos: una bellissima baia con sabbia dorata e acque cristalline. Offre una vista panoramica sull’isola di Peristera.

Il museo marino nazionale di Alonissos e la preservazione dell’ecosistema dell’isola

Il Parco Nazionale Marino Alonissos, settentrionale Sporadi è il primo parco marino nazionale in Grecia è stato istituito nel 1992 con l’obiettivo di proteggere la biodiversità marina della regione e promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine.

Gli sforzi principali nel Parco Nazionale Marino di Alonissos sono dedicati alla cura, all’attenzione e allo studio di una delle ultime popolazioni di foche monache del Mediterraneo (monachus monachus), la quale purtroppo è inclusa nella lista dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come una delle dieci specie più a rischio di estinzione; per questo motivo è una priorità globale nei programmi per le specie minacciate.

Come raggiungere Alonissos

Il modo più semplice per raggiungere Alonissos dall’Italia è volare fino all’aeroporto internazionale di Skiathos (JSI), che è l’isola più vicina. Dall’aeroporto di Skiathos, partono regolarmente i traghetti che raggiungono Alonissos in circa 1-2 ore, a seconda del tipo di imbarcazione.

Un’alternativa è volare all’aeroporto di Volos, sulla terraferma, e da lì prendere un traghetto per Alonissos. Durante la stagione estiva, partono anche traghetti diretti da alcuni porti del continente, come Volos o Agios Konstantinos.

