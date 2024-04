DonnaJean Wilde ha battuto il record per il tempo più lungo trascorso in una posizione di plank (nonostante una malattia)

4 ore, 30 minuti e 11 secondi in una posizione di plank addominale: questo sforzo incredibile ha permesso ad una donna di 59 anni di entrare nel Guinness dei Record

DonnaJean Wilde, una donna dell’Alberta di 59 anni, ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale per il tempo più lungo trascorso in una posizione di plank addominale, gestendo un incredibile tempo di 4 ore, 30 minuti e 11 secondi.

Questo straordinario risultato non solo la rende una campionessa del fitness da Guinness dei Primati, ma dimostra anche la sua incredibile determinazione. Il plank, un esercizio che coinvolge il mantenimento di una posizione statica simile a una planca, è infatti diventato parte integrante della routine di Wilde dopo aver subito una frattura al polso circa 10 anni fa.

Necessitando di un’attività fisica che non mettesse a rischio il suo polso in fase di guarigione, ha scoperto che il plank era un ottimo modo per mantenere la frequenza cardiaca elevata e rinforzare il suo corpo. Da quel momento si è appassionata di questo esercizio, fino ad arrivare ad ottenerne un primato.

Ciò che rende ancora più straordinario questo record è il fatto che il precedente detentore del record era anche lui un canadese dell’Alberta di nome Dana. Questa coincidenza aggiunge un tocco di orgoglio regionale al traguardo di Wilde.

Vent’anni fa le è stata diagnosticata la mielite trasversa

La dedizione di Wilde al fitness è ben nota anche alla sua famiglia. Sia il figlio Ray che la figlia Laura testimoniano la sua costante impegno nel mantenere uno stile di vita attivo. Ray ricorda come sua madre fosse solita correre circa 6 km e mezzo ogni mattina, mentre Laura sottolinea il fatto che persino durante la visione di film in famiglia, la madre si impegna costantemente nella posizione del plank.

Ma la storia di Wilde è segnata da un enorme spirito di resilienza. Vent’anni fa, mentre frequentava l’università, ha affrontato una sfida ancora più grande quando le è stata diagnosticata una condizione chiamata mielite trasversa, caratterizzata da dolore e intorpidimento. Nonostante le difficoltà fisiche che questa condizione comporta, Wilde ha continuato a mantenere uno stile di vita attivo e a perseguire i suoi obiettivi di fitness con tenacia e determinazione.

Il sostegno della sua famiglia, incluso il marito Randy, è stato fondamentale nel suo percorso. Randy Wilde è stato tra i primi a riconoscere il coraggio e la forza di volontà di sua moglie nel fronteggiare il dolore quotidiano e nel superare le sfide fisiche con grinta e determinazione.

DonnaJean Wilde non è solo dunque solo una grande atleta che ora si può fregiare di un record mondiale straordinario, ma anche una donna coraggiosa e resiliente che ha dimostrato che con impegno e determinazione è possibile superare qualsiasi ostacolo e raggiungere traguardi incredibili.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: