Quest’uomo ha appena compiuto 124 anni, il suo segreto? “Foglie di coca, tanta frutta e vita nella natura”

Il governo peruviano ha avviato le procedure per il riconoscimento del record di Marcelino Abad come uomo più anziano al mondo: scalzerebbe così John Tinniswood

Marcelino Abad, un uomo peruviano di 124 anni, sta attirando l’attenzione del mondo intero dopo che il governo del Perù ha affermato che potrebbe essere la persona più anziana del mondo. Nato nel 1900 nella piccola città di Chaglla, Abad ha vissuto una vita lontano dai riflettori fino a quando il governo peruviano non lo ha identificato nel 2019, garantendogli una carta d’identità governativa e una pensione.

Celebrando il suo 124° compleanno il 5 aprile, Abad ha svelato alcuni dei suoi segreti per mantenere la vitalità e raggiungere una longevità straordinaria. Uno dei pilastri della sua salute è una dieta ricca di frutta anche se non disdegna la carne di montone. Abad ha anche rivelato di avere l’abitudine di masticare foglie di coca, una tradizione nelle comunità andine del Perù che ha imparato quando lavorava nei campi.

La vita tranquilla e rurale che Abad ha condotto ha sicuramente contribuito al suo stato di salute e al suo benessere. Lontano dallo stress e dalla frenesia della vita urbana, Abad ha goduto della pace interiore che solo la natura può offrire. Ha sempre vissuto in una fattoria isolata e di tanto in tanto si recava alle sagre per portare il locro, un piatto tipico della zona, che preparava lui stesso.

Ora bisognerà attendere il riconoscimento del record

Quanto al fatto di essere l’uomo più anziano del mondo, il governo peruviano ha annunciato di aver avviato le procedure per presentare il caso di Abad al Guinness dei primati per il riconoscimento ufficiale. Attualmente, il record ufficiale appartiene all’inglese John Tinniswood che ha 111 anni. Se la sua età verrà confermata, Abad lo supererà di gran lunga.

Nell’attesa che vengano compiuti tutti gli accertamenti, Abad vive in una casa per anziani, dove per il suo compleanno questo mese gli è stata fatta una festa speciale, con tanto di torta di compleanno con una statuina a sua somiglianza.

La storia di Marcelino Abad ci ricorda ancora una volta l’importanza di uno stile di vita sano, dell’alimentazione equilibrata e del mantenimento di una mentalità ottimista. La sua longevità straordinaria è un esempio di come le tradizioni e le abitudini della vita rurale possano contribuire al benessere e alla salute.

