1 mese, 1 anno? In quanto tempo la dieta vegana inizia a rafforzare il sistema immunitario? (ora lo sappiamo esattamente)

Una nuova ricerca ha dimostrato che una dieta a base vegetale ha numerosi benefici sia nel sistema immunitario innato sia in quello adattivo.

Il sistema immunitario è il meccanismo di difesa del nostro corpo contro le malattie, suddiviso in sistema immunitario innato e adattativo. Il sistema immunitario innato agisce come una risposta rapida alle minacce, mentre il sistema immunitario adattivo si basa sulle esperienze passate per combattere aggressori specifici in modo più efficace.

Un nuovo studio offre uno sguardo su come le nostre scelte alimentari possono influenzare questi sistemi complessi. La ricerca è stata condotta dall’American National Institute of Health, e ha dimostrato che una dieta vegana rafforza significativamente il sistema immunitario in sole due settimane. L’esperimento ha coinvolto 20 partecipanti che sono passati da una dieta regolare a una dieta esclusivamente a base vegetale per due settimane, i ricercatori hanno osservato notevoli miglioramenti sia nel sistema immunitario innato sia in quello adattivo.

Lo studio

I partecipanti allo studio hanno sperimentato una serie di cambiamenti benefici per la salute dopo aver incorporato alimenti come frutta secca, farina d’avena, spinaci e broccoli nella loro dieta.

Questi cambiamenti comportano non solo un miglioramento della composizione della flora intestinale, che è significativo poiché una percentuale considerevole del sistema immunitario (70-80%) si trova nell’intestino, ma anche un aumento delle difese antiossidanti.

La cosa interessante di questa scoperta è che la dieta vegana sembra rafforzare la prima linea di difesa del corpo – il sistema immunitario innato – fornendogli prebiotici e antiossidanti che promuovono la salute dei batteri intestinali benefici e proteggono le cellule immunitarie dal danno ossidativo.

Sebbene lo studio abbia incluso solo 20 partecipanti, i suoi risultati sottolineano il potenziale che una dieta a base vegetale ha nel migliorare la funzione immunitaria umana. I ricercatori dietro lo studio sottolineano la necessità di ulteriori studi più completi per confermare questi primi risultati positivi.

