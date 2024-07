Torte salate vegan: 10 ricette per tutti i gusti

Scopri 10 deliziose ricette di torte salate vegan, perfette per ogni occasione! Scegli tra una varietà di combinazioni di ingredienti, dalle verdure fresche ai formaggi vegetali, per preparare piatti gustosi e nutrienti che conquisteranno tutti. Ideali per antipasti, pranzi leggeri o cene speciali, queste torte salate vegan sono facili da fare e irresistibili.

Avete mai provato a preparare una torta salata in versione vegan? Se volete preparare delle torte salate senza burro e senza uova, con basi leggere e con un ripieno ricco di verdure, da variare in base alle stagioni, ecco le ricette e le idee che fanno per voi.

Per le basi delle vostre torte salate vegan potrete utilizzare una pasta sfoglia o una pasta brisèe in versione completamente vegetale (qui le ricette). Ecco una raccolta di idee per preparare le vostre torte salate vegan per tutti i gusti.

Torta salata di zucchine e patate al pesto

Quando preparate una torta salata, non dimenticate l’importanza dell’impasto. Come base per questa ed altre torte salate vegan potrete utilizzare farina di farro, farina di frumento integrale, acqua e olio extravergine d’oliva. Per il ripieno vi serviranno zucchine, patate e spezie per insaporire. Qui la ricetta.

Torta salata vegan di peperoni pomodori e olive

Un altro ingrediente perfetto per preparare la torta salata vegan è rappresentato proprio dai peperoni, che potrete abbinare ad altri ingredienti dell’orto, come i pomodorini, i peperoni, i pomodori. Per preparare una torta salata vegan di peperoni, pomodori e olive, inizia preriscaldando il forno a 180 gradi Celsius. Stendi un rotolo di pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta da forno. Taglia due peperoni rossi e due pomodori a fette sottili, poi distribuiscili uniformemente sulla pasta sfoglia. Aggiungi una generosa manciata di olive nere denocciolate, tagliate a rondelle, e una cipolla rossa affettata finemente.

Condisci con un filo d’olio d’oliva, sale, pepe e un pizzico di origano secco. Copri il tutto con un secondo rotolo di pasta sfoglia, sigillando bene i bordi. Pratica qualche foro sulla superficie superiore con una forchetta per permettere la fuoriuscita del vapore. Inforna la torta salata per circa 30-35 minuti, finché la pasta sfoglia risulterà dorata e croccante. Lascia intiepidire leggermente prima di servire.

Torta salata spinaci e formaggio di soia

A partire da una base di pasta brisè vegan potrete preparare una gustosa torta salata spinaci e formaggio di soia. Stendi un rotolo di pasta brisè su una teglia rivestita di carta da forno. In una padella, fai appassire 500 grammi di spinaci freschi con un filo d’olio d’oliva e uno spicchio d’aglio tritato.

Una volta cotti, lasciali raffreddare leggermente e poi mescolali con 200 grammi di formaggio spalmabile di soia. Aggiungi un pizzico di sale, pepe e una grattugiata di noce moscata. Versa il composto sulla pasta brisè e livellalo con una spatola.

Ripiega i bordi della pasta verso l’interno per creare un bordo. Inforna la torta salata per circa 25-30 minuti, finché la pasta risulterà dorata e croccante. Lascia intiepidire prima di tagliare e servire.

Torta salata patate viola e tofu affumicato

Questa torta salata vegan con ripieno davvero ricco e gustoso si prepara su una base di pasta brisè. Stendi un rotolo di pasta brisè su una teglia rivestita di carta da forno. Sbuccia e affetta sottilmente 500 grammi di patate viola, poi lessale in acqua bollente salata per circa 5 minuti, finché saranno leggermente tenere. In una ciotola, mescola le patate scolate con 200 grammi di tofu affumicato tagliato a cubetti. Aggiungi un filo d’olio d’oliva, sale, pepe e una manciata di erbe aromatiche tritate, come rosmarino e timo. Distribuisci il composto sulla pasta brisè e livellalo con una spatola. Ripiega i bordi della pasta verso l’interno per creare un bordo. Inforna la torta salata per circa 30-35 minuti, finché la pasta risulterà dorata e croccante. Lascia intiepidire leggermente prima di servire.

Torta salata con broccoli e mozzarella veg

Inizia preriscaldando il forno a 180 gradi, nel frattempo stendi un rotolo di pasta brisè vegan su una teglia rivestita di carta da forno.

Cuoci 300 grammi di broccoli in acqua bollente salata per 5 minuti, scolali e tagliali in pezzi più piccoli. In una padella con un filo d’olio d’oliva, saltali per qualche minuto con uno spicchio d’aglio tritato, finché saranno leggermente dorati. In una ciotola, mescola i broccoli con 200 grammi di mozzarella veg grattugiata, aggiungendo sale, pepe e un pizzico di peperoncino se gradito. Versa il composto sulla pasta brisè e distribuiscilo uniformemente. Ripiega i bordi della pasta verso l’interno per creare un bordo e inforna la torta salata per circa 30-35 minuti, finché la pasta sarà dorata e la mozzarella veg si sarà sciolta. Lascia intiepidire leggermente prima di servire.

Torta salata vegan di zucca

Per preparare questa torta salata, potrete partire da un impasto brisé a base di olio extravergine d’oliva, farina di farro e acqua. Stendete la pasta brisé su una teglia rivestita di carta da forno. Sbucciate e tagliate a cubetti 400 grammi di zucca, cuocendola in forno a 200 gradi Celsius per circa 20 minuti, fino a quando è tenera e leggermente caramellata. In una padella, rosolate 150 grammi di tofu affumicato sbriciolato con un filo d’olio d’oliva fino a doratura. Mescolate la zucca cotta con il tofu e aggiungete una manciata di pinoli e uva sultanina per un tocco di dolcezza e croccantezza. Per completare il ripieno, incorporate 3 cucchiai di lievito alimentare, che conferiranno un sapore umami e una consistenza cremosa. Condite con sale, pepe e un pizzico di rosmarino se gradito. Versate il composto sulla pasta brisé e livellatelo. Ripiegate i bordi della pasta verso l’interno per formare un bordo. Infornate la torta salata a 180 gradi Celsius per circa 30-35 minuti, finché la pasta sarà dorata e croccante. Lasciate raffreddare leggermente prima di servire.

Torta salata melanzane e peperoni

La base di pasta sfoglia di questa torta salata vegan racchiuderà un ripieno davvero ricco.

Per una torta salata che celebra i colori e i sapori dell’estate, provate questa combinazione di melanzane e peperoni. La base è una pasta brisè, croccante e delicata, che accoglie un ripieno ricco e saporito di verdure grigliate. La dolcezza dei peperoni e la cremosità delle melanzane si mescolano armoniosamente, arricchite da un tocco di formaggio vegano e aromi freschi. Ideale per un antipasto o una cena leggera, questa torta salata è facile da preparare e perfetta per ogni occasione.

Per preparare la torta salata stendete un rotolo di pasta sfoglia vegan su una teglia rivestita di carta da forno. Lavate e tagliate a cubetti una melanzana e due peperoni. Cuoceteli in una padella con un filo d’olio d’oliva, aggiungendo sale e pepe, fino a quando non sono teneri e leggermente dorati. Lasciate raffreddare leggermente e mescolateli con 100 grammi di formaggio vegano grattugiato e una manciata di erbe aromatiche fresche, come basilico o timo. Distribuite il composto uniformemente sulla pasta brisè e livellatelo. Ripiegate i bordi della pasta verso l’interno per creare un bordo. Infornate per circa 30-35 minuti, finché la pasta brisè è dorata e croccante. Lasciate intiepidire prima di servire.

Torta salata vegan con ratatouille di verdure

Avevate mai pensato si scegliere la ratatouille come ripieno per le vostre torte salate? Si tratta di un’idea davvero originale per preparare una torta salata in versione vegan davvero saporita. Per la ratatouille vi serviranno pomodori datterini, zucchine piccole, peperone giallo, peperone rosso, melanzane, basilico e peperoncino.

Torta salata vegan alle zucchine e carote

Questa torta salata di zucchine e carote ha un aspetto davvero scenografico ma nello stesso tempo è molto facile da preparare. Su una base di impasto preparato con la farina integrale potrete disporre zucchine, carote, mandorle, olio extravergine d’oliva e spezie per condire. Qui la ricetta da seguire.

