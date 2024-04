Ricette vegetariane: 15 piatti facili dall’antipasto al dolce

Eccovi 15 deliziose ricette vegetariane, ideali per ogni pasto, dall'antipasto al dolce. Scoprite piatti gustosi e facili da preparare per soddisfare i palati più esigenti, senza carne ma ricchi di sapore

Volete portare in tavola un menù vegetariano ma non sapete da dove cominciare? Ecco una raccolta di ricette vegetariane facili che vi permetterà di servire un pranzo o una cena preparati da voi dall’antipasto al dolce, per stupire parenti, amici e ospiti vegetariani e non.

Ricordate che alcuni piatti della nostra tradizione, come la semplice pasta al pomodoro, sono già ricette vegetariane. Partite da questo presupposto per arricchire il vostro menù di ricette vegetariane facili da preparare e prendete spunto dai nostri suggerimenti.

Ricette vegetariane: antipasti

Falafel di ceci

I falafel di ceci sono ottimi da servire come antipasto su un bel letto di insalatina fresca. Li potrete preparare a partire dai ceci secchi, o più rapidamente dai ceci già lessati, a seconda del tempo che avete a disposizione. Qui la ricetta.

Insalata di farro

L’insalata di farro è un’alternativa all’insalata di riso davvero semplice da preparare. Potrete condirla con legumi, frutta secca, verdure e ortaggi a scelta a seconda della stagione. Per servirla come antipasto preparate delle monoporzioni in bicchiere. Qui le ricette.

Peperoni in agrodolce

Questa è un’ottima ricetta per preparare un antipasto rapido ma comunque molto gustoso e diverso dal solito. Potete utilizzare i peperoni del colore che preferite. La cottura dei peperoni in padella è di circa 15 minuti. Per dare il gusto agrodolce consigliamo malto di mais o di riso. Qui la ricetta.

Ricette vegetariane: i primi

Carbonara vegetariana

La pasta alla carbonara è una ricetta che può essere facilmente riproposta in versione vegetariana. Potreste utilizzare, in sostituzione degli ingredienti tradizionali, cubeti di zucchine, di carote, di tofu o di seitan. Qui tante ricette.

Lasagne vegetariane

La ricetta tradizionale delle lasagne prevede di preparare un condimento a base di salsa di pomodoro e di carne macinata per ottenere il ragù, ma potrete preparare lasagne vegetariane o vegane con numerosi condimenti alternativi alla carne. Qui le ricette da cui prendere spunto.

Risotto alla zucca e funghi

Sono davvero molti gli ortaggi disponibili a seconda delle stagioni che risultano utili per la preparazione dei nostri risotti. Ecco un esempio di risotto vegetariano da preparare con zucca e funghi, ma potrete scegliere sempre i vostri ingredienti preferiti. Qui la ricetta.

Ricette secondi vegetariani

Polpette di tofu e spinaci

Abbinate il tofu agli spinaci per preparare delle polpette vegetariane gustose, croccanti fuori e dal cuore morbido. Vi serviranno anche sale, pepe, zenzero, farina e pane grattugiato. Qui la ricetta completa per preparare le polpette di tofu e spinaci.

Involtini di verza e patate al curry

Un secondo piatto vegetariano con ripieno di patate speziato grazie all’utilizzo del curry. Potrete preparare questi involtini con la verza o in alternativa con le foglie di bietola, a seconda della stagione e degli ingredienti che avete a disposizione. Qui la ricetta.

Spiedini di tofu e verdure

Preparare gli spiedini di tofu è molto semplice. Rosolate il tofu tagliato a cubetti in padella e cuocete a parte, al forno o al vapore, le vostre verdure preferite. Quindi componete gli spiedini di tofu e verdure e eventualmente dorateli al forno per renderli più croccanti. Qui le ricette a cui ispirarvi.

Ricette vegetariane: i contorni

Lenticchie all’indiana

Potete preparare le lenticchie all’indiana da servire come contorno, ad esempio ad un secondo a base di seitan, per creare un piatto ricco di proteine. Arricchite le vostre lenticchie all’indiana con erbe e spezie: curcuma, zenzero, curry, coriandolo. Qui la ricetta.

Insalata di patate

Le insalate di patate sono buone tutto l’anno. Tiepide o fredde sono perfette da servire in estate come contorno o come piatto da portare in spiaggia oppure per un pic-nic, accompagnate da altre verdure di stagione. Qui tante ricette.

Carciofi alla romana

Per preparare i carciofi alla romana dovrete stufare questi ortaggi con prezzemolo, olio extravergine d’oliva, aglio e mentuccia romana. Si utilizzano carciofi del tipo romanesco o violetto. Per la cottura vi servirà anche un po’ d’acqua. Qui la ricetta completa e alcune varianti.

Ricette vegetariane: dolci e biscotti

Biscotti fatti in casa

Se amate preparare i biscotti in casa, potreste provare a sperimentare delle ricette adatte sia ai vegetariani che ai vegani. In questo modo potrete anche imparare a preparare delle ricette semplici e allo stesso tempo leggere, ad esempio senza burro. Qui le ricette.

Plumcake con gocce di cioccolato

Il plumcake con gocce di cioccolato fatto in casa è un dolce adatto a qualsiasi stagione sia a merende che a colazione e accontenterà tutti. Il consiglio è di utilizzare gocce di cioccolato fondente oppure cioccolato fondente suddiviso in scaglie. Qui la ricetta.

Torta di mele

Quante ricette conoscete per preparare la torta di mele? Ogni famiglia ha la propria ricetta e almeno un ingrediente segreto. La torta di mele è un dolce classico che di solito piace a tutti e lo potrete preparare in versione vegetariana, vegana o anche senza glutine. Qui le ricette.