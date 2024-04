Agretti: 10 gustose ricette da provare

Non sai cosa cucinare con la cosidetta barba del frate? Ecco le migliori ricette con gli agretti selezionate dalla redazione al di là dei tradizionali agretti al limone

Gli agretti – conosciuti anche come barbe di frate o senape dei monaci – sono tipici della stagione primaverile e costituiscono un ingrediente dalle ottime proprietà nutrizionali da utilizzare per numerose ricette in cucina. Gli agretti sono ricchi di vitamine e sali minerali, come potassio, calcio, magnesio e ferro. Potrete trovare gli agretti al mercato o al supermercato. Ecco tante idee per utilizzarli al meglio nelle vostre ricette di cucina.

Agretti olio e limone

Per preparare gli agretti senza aglio con olio e limone, iniziate lavando accuratamente gli agretti e tagliando le estremità più dure. Cuoceteli in acqua salata per circa 5-7 minuti finché sono teneri ma croccanti. Nel frattempo, mescolate olio d’oliva e succo di limone in una ciotola. Scolate gli agretti e conditeli con la salsa preparata, aggiungendo un pizzico di sale e pepe. Ecco, pronti da servire come contorno fresco e leggero!

Bulgur alla curcuma con agretti

Il bulgur alla curcuma con agretti è un piatto molto semplice da preparare, ma al tempo stesso molto gustoso. Potrete cuocere gli agretti sia al vapore che in padella e aggiungere poi semi di sesamo e gherigli di noci. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Crostata di patate e agretti (ricetta senza glutine)

La crostata di patate con agretti è un secondo piatto vegetariano davvero saporito, perfetto da consumare sia tiepido che a temperatura ambiente. È di fatto un’alternativa senza glutine alle classiche torte salate, preparate solitamente con pasta brisee o pasta sfoglia. Dalla facile esecuzione, la crostata di patate con agretti può essere preparata anche con qualche ora di anticipo, ed essere poi riscaldata prima di essere servita; altrimenti si potranno cuocere le patate e gli agretti in anticipo, per poi successivamente assemblare il tutto per la cottura in forno. Qui troverete la ricetta con i passaggi completi.

Focaccia ripiena agli agretti (ricetta con pasta madre)

La focaccia ripiena agli agretti è un saporitissimo lievitato ripieno perfetto per essere servito in diverse occasioni. Da consumarsi sia tiepido che a temperatura ambiente, è la soluzione ideale anche per i tuoi pasti fuori casa.

Preparata con esubero di pasta madre, la focaccia con agretti si presenta soffice, profumata e dal sapore irresistibilmente delicato. Perfetta quindi per grandi e piccini, potrete anche insaporire maggiormente il ripieno aggiungendo un po’ di peperoncino se ovviamente sarà servita a soli commensali adulti. La preparazione della focaccia con agretti non è lunga, utilizzando l’esubero di pasta madre infatti non c’è bisogno di lunghe lievitazioni e in breve tempo quindi si riuscirà a sfornare questa prelibatezza. Qui la ricetta completa.

Farifrittata agli agretti

Per iniziare la preparazione della farifrittata agli agretti, assicuratevi di pulire accuratamente gli agretti, eliminando eventuali radici e lavandoli sotto acqua corrente. Successivamente, immergeteli in acqua bollente per alcuni minuti, quindi scolateli e lasciateli raffreddare.

In una ciotola capiente, unite la farina di ceci con acqua e mescolate fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Aggiungete gli agretti sbollentati al composto e mescolate bene.

Successivamente, scaldate un po’ di olio in una padella antiaderente e versatevi il composto di farina di ceci e agretti. Livellate bene la superficie con un cucchiaio.

Cuocete la farifrittata a fuoco medio-basso finché non sarà dorata sui bordi e cotta al centro. Quando sarà pronta da un lato, giratela con l’aiuto di un piatto o di un coperchio e cuocetela dall’altro lato fino a quando sarà dorata e cotta completamente.

Una volta cotta, trasferite la farifrittata su un piatto da portata e servitela calda.

Frittata agli agretti

Uno dei modi più semplici per gustare gli agretti è la classica frittata.

Per preparare la frittata agli agretti, iniziate con la pulizia degli agretti, rimuovendo eventuali radici e lavandoli accuratamente sotto l’acqua corrente. Successivamente, sbollentateli in acqua bollente per alcuni minuti, quindi scolateli e lasciateli raffreddare. In una ciotola, sbattete le uova con un pizzico di sale e pepe. Aggiungete gli agretti sbollentati e mescolate bene.

Scaldate un po’ di olio in una padella antiaderente e versatevi il composto di uova e agretti. Cuocete la frittata a fuoco medio-basso finché non sarà dorata sui bordi e cotta al centro.

Quando la frittata sarà pronta da un lato, giratela con l’aiuto di un piatto o di un coperchio e cuocetela dall’altro lato fino a quando sarà dorata e cotta completamente.

Una volta cotta, trasferite la frittata su un piatto da portata e servitela calda, magari accompagnata da una fresca insalata verde.

Patate al forno ripiene di agretti

Una ricetta molto semplice da preparare, questa delle patate ripiene di agretti, vi basterà svuotare e cuocere le patate e farcirle con degli agretti e stracchino, o potrete utilizzare del formaggio vegetale. Quii la ricetta completa da seguire passo passo.

Agretti con olive nere e pinoli

Potrete scegliere gli agretti anche per preparare un contorno primaverile veloce, vi basterà cuocere brevemente gli agretti in padella insieme al prezzemolo fresco, unire delle olive nere liguri e condire con sale e pepe e pinoli.

Torta rustica agli agretti e ricotta

Gli agretti saranno un ripieno perfetto per le vostre torte rustiche vegetariane. Per preparare la torta rustica agli agretti e ricotta, iniziate con la pulizia degli agretti, rimuovendo eventuali radici e lavandoli accuratamente sotto l’acqua corrente. Successivamente, sbollentateli in acqua bollente per alcuni minuti, quindi scolateli e lasciateli raffreddare.

In una ciotola capiente, mescolate la ricotta con il parmigiano grattugiato e le uova, fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Aggiungete gli agretti sbollentati al composto di ricotta e uova, mescolando delicatamente per distribuirli uniformemente.

Preparate una base per la torta rustica, utilizzando della pasta sfoglia o una base di pasta brisée. Rivestite una teglia con carta da forno e stendete la base di pasta. Versate il composto di ricotta e agretti sulla base di pasta, livellando bene la superficie con una spatola.

Infornate la torta in forno preriscaldato a 180°C e cuocete per circa 30-40 minuti, o fino a quando sarà dorata e cotta al centro.

Spaghetti con gli agretti

Per finire, ecco una ricetta rapida utile per variare il condimento del vostro piatto di spaghetti. Lessate gli agretti preparate una salsina per la pasta abbinandoli a scalogno, olio, sale e pomodorini secchi. Potrete lessare gli spaghetti nella stessa acqua di cottura degli agretti.

Leggi anche: