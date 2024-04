Primi piatti veloci: ricette vegetariane facili da fare in primavera

Scopri deliziose ricette vegetariane per primi piatti veloci da preparare in primavera. Semplici, fresche e piene di sapore, queste idee culinarie ti ispireranno a creare piatti gustosi e nutrienti in poco tempo

Ricette vegetariane per primi piatti sfiziosi e veloci? In primavera, con tanta verdura buona e colorata che c’è, vi troverete solo l’imbarazzo della scelta. E di ricette facili da portare in tavola di primi piatti primaverili ce ne sono davvero tantissime. Scegliendo gli ingredienti giusti, il classico piatto di pasta potrà trasformarsi in un tripudio di bontà, anche accostando velocemente ciò che avete a disposizione.

Ecco una raccolta di ricette vegetariane per preparare primi piatti facili e veloci.

Bulgur alla curcuma con agretti

Il bulgur alla curcuma con agretti, un primo piatto primaverile colorato e saporito. Una ricetta dal gusto delicato e ben bilanciato che richiama i sapori speziati della cultura indiana e che permette di gustare appieno la cosidetta “barba del frate”. Qui la ricetta completa.

Pasta con gli asparagi

Must dei primi giorni di primavera sono senza dubbio gli asparagi (ma fate in fretta perché finiscono subito!). Al forno gratinati o semplicemente sbollentati e conditi, gli asparagi sono quanto di più gustoso possa esserci in questo periodo. Dal momento che hanno bisogno di una cottura abbastanza rapida, la pasta con gli asparagi è l’ideale per cucinare in pochi minuti. Qui la ricetta completa.

Pasta con friggitelli

I peperoni friggitelli, anche noti come peperoncini friggitelli, friarielli o puparuoli friarelli, sono piccoli peperoni verdi dolci, tipici della cucina campana e dell’Italia centrale. La pasta con i friggitelli è assolutamente facile da preparare e risulta un primo piatto davvero molto saporito. Qui la ricetta completa.

Pasta con pesto di radicchio verde

Il radicchio verde è un’erba primaverile spontanea e si tratta di fatto di una varietà di cicoria. Per cui pare che il termine radicchio derivi per lo più dal suo sapore amarognolo. Il pesto di radicchio verde è un ottimo e fresco condimento per condire la pasta. Qui la ricetta del pesto di radicchio verde.

Pasta con pesto alla genovese

In primavera e in estate chi dice di no a un ottimo pesto alla genovese? Ovvio, anche questo è meglio farselo in casa da sé con un’abbondanza di basilico che vi profumerà tutta casa. Conditeci poi un bel po’ di pasta, magari integrale. Qui la ricetta del pesto alla genovese con dieci varianti vegane!

Risotto alle ortiche

In caso di anemia o carenza di ferro fate incetta di ortiche! Ricca di oligoelementi e dalle proprietà rimineralizzanti, infatti, l’ortica è anche indicata per chi di artrite e di malattie di tipo reumatico. Ottima in un risotto. Qui la ricetta del risotto con le ortiche.

Risotto basmati speziato

Carote e piselli rigorosamente freschi per questa ricetta del riso basmati speziato per la quale potrete anche utilizzare riso basmati integrale. Il suo sapore caratteristico lo rende adatto all’abbinamento con diverse spezie, qui infatti ci aggiungiamo cumino, paprica e pepe. Qui la ricetta completa.

Linguine di farro con fiori di zucca

Se avete a disposizione dei fiori di zucca belli freschi freschi, non potete non preparare questa ricetta per una pasta velocissima da preparare a base di farro e pomodorini. Qui la ricetta completa delle linguine di farro con fiori di zucca.

Spaghetti integrali con salsa di capperi, zucchine e zenzero

Per preparare un primo piatto estivo veloce e facile da servire magari anche freddo, seguite questa nostra ricetta degli spaghetti integrali con salsa di capperi, zucchine e zenzero. Le zucchine e i capperi offriranno un fresco sapore d’estate e con il tocco in più grazie al succo di limone e allo zenzero in polvere. Qui il procedimento completo.

Cous cous alle verdure

È certo che anche il cous cous può essere egregiamente annoverato tra i primi piatti. Oramai, troviamo il cous cous precotto (anche integrale), in vendita nella maggior parte dei supermercati, per cui preparare questo tipo di cous cous è davvero semplice e rapido. Qui la ricetta vegan del cous cous con le verdure.

Pasta risottata con cipolle

Se amate le cipolline Borrettane, questa ricetta è una valida idea per un primo piatto primaverile semplice e gustoso. La particolarità di questa pasta risottata con cipolle sta nel suo metodo di cottura, la pasta infatti viene cotta insieme al condimento, proprio come avviene per i risotti. Qui la ricetta completa da seguire.

Risotto alle fragole vegan

Un primo piatto originale e dal sapore leggermente dolciastro, il risotto alle fragole vegan, ricetta tipicamente primaverile, è semplice da realizzare, in versione vegan vi serviranno pochi semplici ingredienti per portare in tavola un piatto che stupirà sicuramente i vostri commensali. Per la ricetta completa guarda qui.