Piselli freschi: 10 ricette per gustarli al meglio

Come cucinare i piselli freschi? Ecco 10 ricette veg facili e veloci per gustarli al meglio

I piselli freschi sono un ingrediente molto versatile che vi sarà utile nella preparazione di numerosi piatti, dall’antipasto, al primo fino al contorno. Potrete preparare i piselli freschi saltandoli brevemente in padella prima di unirli agli altri ingredienti, semplicemente con un filo d’olio extravergine.

Ecco 10 ricette per gustare al meglio i piselli freschi.

Riso ai piselli e tofu affumicato

Potrete scegliere i piselli freschi come l’ingrediente principale per condire il vostro risotto ai piselli con contorno di tofu. Potrete inoltre abbinare cipolle o porri e carote. La cottura del riso e delle verdure avverrà in brodo vegetale e potrete servire il risotto ai piselli con un contorno di tofu saltato in padella e insaporito con il peperoncino. Qui la ricetta completa.

Lasagne vegetariane ai piselli e asparagi

Con i piselli freschi e gli asparagi potrete preparare un ottimo ripieno per le vostre lasagne vegetariane. Se potete, preparate la besciamella in casa, in modo da ottenere un piatto ancora più gustoso. Arricchite la farcitura delle vostre lasagne con i porri e le zucchine. Qui la ricetta completa. (Leggi anche: Lasagne vegetariane: 5 ricette)

Polpettine di piselli

I piselli freschi, oltre a essere deliziosi, sono anche un’ottima base per creare polpettine vegetali ricche di sapore e nutrienti. Per prepararle, inizia lessando i piselli fino a renderli morbidi. Nel frattempo, cuoci le patate finché diventano tenere. Una volta pronti, unisci piselli e patate in una ciotola e schiacciali fino a ottenere una consistenza uniforme e cremosa. Aggiungi un pizzico di sale integrale per esaltare i sapori e un generoso giro di olio extravergine d’oliva per dare una nota di aromaticità.

Per dare alle polpettine una croccantezza irresistibile, incorpora il pangrattato di farro nell’impasto e mescola bene. Quando la consistenza è compatta, forma delle piccole polpettine con le mani.

Scalda una padella antiaderente con un filo d’olio e disponi le polpettine sulla superficie. Cuocile a fuoco medio-basso, girandole delicatamente da entrambi i lati finché non saranno dorate e croccanti.

Servi le polpettine di piselli calde, magari accompagnandole con una salsa fresca o una maionese vegana per un tocco di cremosità extra.

Torta salata con piselli freschi e semi di cumino

Ecco un’idea originale e golosa per gustare i piselli freschi raccolti dall’orto o acquistati al mercato. Si tratta di una torta salata da servire come antipasto o per arricchire un secondo piatto. Nella ricetta sono stati utilizzati i semi di cumino che potete sostituire, se non gradite il sapore, con i semi di finocchio. Qui la ricetta completa.

Riso basmati speziato con carote, piselli ed anacardi

Ecco una ricetta esotica per utilizzare i piselli freschi : il riso basmati speziato e arricchito con piselli e anacardi, una ricetta vegetariana dal sapore caratteristico e delicato facile da preparare che adorerete se vi piace la cucina indiana . Qui la ricetta.

‘Frittella’ di carciofi e piselli: la ricetta siciliana

La frittella (in dialetto siciliano frittedda) è un piatto povero della tradizione. Diffuso nel palermitano utilizza poche materie prime ma regalando un piatto davvero gustoso. Anche la preparazione è molto veloce e non prevede fritture né lunghi tempi di cottura. Ne esistono diverse varianti. A carciofi e piselli freschi, ad esempio, in alcune zone si aggiungono anche le fave e il finocchietto selvatico. Ancora, c’è chi abbina a questo piatto anche un uovo. Qui la ricetta.

Pasta piselli zucchine e limone

Non dimenticate che potrete scegliere i piselli freschi come gustosa variante per condire la pasta. Potrete abbinare i piselli con la cipolla, la zucchina e spolverare con zeste di limone.

Preparare una pasta con piselli freschi è un’idea gustosa e nutriente per un pasto leggero ma saporito. Inizia tagliando finemente la cipolla e affettando la zucchina a cubetti. In una padella, fa soffriggere la cipolla con un filo d’olio d’oliva finché diventa trasparente, poi aggiungi le zucchine e i piselli freschi.

Cuoci gli ingredienti a fuoco medio-basso fino a quando le verdure diventano tenere ma ancora croccanti. Nel frattempo, fai bollire l’acqua per la pasta e cuocila al dente. Quando la pasta è pronta, scolala e aggiungila direttamente alla padella con le verdure, mescolando delicatamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Per un tocco di freschezza, spolvera la pasta con zeste di limone grattugiate e una spruzzata di succo di limone. Servi la pasta con piselli, cipolla e zucchine calda, guarnendo con una foglia di basilico fresco

Muffin salati ai piselli, funghi e zafferano

Qui c’è una ricetta molto utile per preparare dei muffin alternativi, in versione salata anziché dolce. Potrete cuocere i piselli in padella insieme ai funghi prima di passare alla preparazione dei muffin salati. Se non avete a disposizione lo zafferano, lo potrete sostituire con la curcuma. Qui la ricetta.

Vellutata di piselli e carote

Ecco una ricetta davvero facile da realizzare per preparare rapidamente una vellutata a base di piselli freschi e di carote, magari con ingredienti raccolti direttamente dall’orto. Potrete lessare le carote e i piselli insieme in brodo vegetale e frullare per ottenere la vellutata.

Latte di pisello

Con i piselli freschi è possibile preparare anche un’ottima bevanda vegetale alternativa al latte vaccino seguendo il procedimento utilizzato per gli altri latti vegetali. Qui il procedimento completo:

Altre ricette con piselli