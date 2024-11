Pasta e fagioli: 10 ricette e varianti per tutti i gusti (anche quella con la provola)

La pasta e fagioli è un piatto tipico della cucina contadina. Lo potrete riscoprire come preparazione davvero economica per le vostre cene invernali. Ogni regione ha le proprie varianti per la preparazione della pasta e fagioli e quasi in ogni famiglia esiste almeno un trucco segreto per prepararla al meglio.

Alcune ricette per preparare in casa la pasta e fagioli includono il lardo, la pancetta o il prosciutto. Si possono omettere questi ingredienti per ottenere una pasta e fagioli più leggera e adatta anche a chi è vegetariano o vegano oppure preferisce ridurre il consumo di carne. Altre ricette regionali della pasta e fagioli sono esclusivamente a base vegetale.

Per rendere i fagioli più digeribili, potrete aggiungere al brodo di cottura della vostra pasta e fagioli qualche fogliolina di alloro o di salvia, come suggerisce la tradizione. Abbiamo selezionato per voi diverse ricette per preparare la pasta e fagioli che fossero adatte a tutti, anche ai vegetariani e ai vegani. Chi è celiaco può sostituire la comune pasta con la pasta senza glutine. Potrete aggiungere questi piatti alla vostra raccolta di ricette vegetariane e vegane.

Ecco 10 ricette e varianti per preparare in casa la pasta e fagioli.

Pasta e fagioli con passata di pomodoro

Per preparare un piatto gustoso di pasta e fagioli per due persone, iniziate facendo un soffritto con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un cipollotto tritato e un po’ di peperoncino. Una volta che il cipollotto è appassito, aggiungete i fagioli cannellini ben sciacquati e una quantità di passata di pomodoro a piacere, a seconda di quanto desiderate il piatto “pomodoroso”. Unite i cubetti di pasta integrale o normale direttamente in pentola e coprite il tutto con acqua.

Coprite con un coperchio e lasciate cuocere per circa 10 minuti, controllando di tanto in tanto. Aggiungete un pizzico di sale grosso e, se necessario, altra acqua per portare la pasta a cottura. Quando è pronta, insaporite con un po’ di origano e spegnete la fiamma. Infine, condite con un altro cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Servite caldo con un filo d’olio a crudo e, se gradite, una spolverata di pepe.

Pasta e fagioli e patate

Per preparare una deliziosa gramigna con patate e fagioli, iniziate rosolando in una pentola un trito di cipolla, carota e sedano con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete le patate tagliate a cubetti e fatele insaporire per qualche minuto, poi unite i fagioli borlotti già cotti (vanno bene anche quelli in scatola ben sciacquati). Mescolate, quindi incorporate un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un pizzico di sale e un bicchiere d’acqua.

Lasciate cuocere il tutto a fuoco moderato per circa 15 minuti, finché le patate iniziano a diventare morbide. Aggiungete la pasta direttamente nella pentola e portatela a cottura, seguendo il tempo indicato sulla confezione. Durante la cottura, se necessario, aggiungete acqua calda per mantenere la giusta consistenza. Servite caldo e gustate questo piatto semplice ma ricco di sapore

Pasta e fagioli con il cavolo

Per un piatto ricco di gusto e cremosità, iniziate affettando finemente il cavolo cappuccio e stufandolo in padella con fagioli cannellini, una cipolla rossa a tocchetti, una carota grattugiata e un pizzico di peperoncino. Insaporite il tutto con abbondante prezzemolo fresco e qualche foglia di salvia.

Il segreto della cremosità? Frullate una parte del condimento per ottenere una cremina vellutata che si amalgamerà perfettamente con la pasta. Servite il piatto ancora fumante con una generosa macinata di pepe nero, un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di parmaveg per un tocco saporito e vegan-friendly.

Pasta e fagioli con la scarola

Questa pasta e fagioli con scarola accompagnata da crostoni di pane aglio e olio è deliziosa e molto facile da preparare, iniziate lavando e tagliando la scarola in pezzi grossolani. In una pentola capiente, fate soffriggere uno spicchio d’aglio con olio extravergine d’oliva fino a doratura, quindi rimuovetelo. Aggiungete i fagioli cannellini cotti, un pizzico di sale e pepe, e fate insaporire per qualche minuto. Unite la scarola e lasciatela appassire, mescolando di tanto in tanto.

Aggiungete acqua calda sufficiente a cuocere la pasta direttamente nella pentola, portando a ebollizione. Versate la pasta corta (come ditalini o tubetti) e lasciatela cuocere lentamente, mescolando spesso per ottenere un effetto cremoso. Se necessario, aggiungete altra acqua calda durante la cottura.

Per i crostoni, tagliate il pane in fette spesse, spennellatele con olio extravergine d’oliva e strofinatele con uno spicchio d’aglio. Tostatele in padella o nel forno fino a renderle croccanti. Servite la pasta e fagioli con la scarola ancora calda, accompagnata dai crostoni di pane, e completate con un filo d’olio a crudo per esaltare i sapori.

Pasta fagioli cannellini e cavolo nero

Ricordate che per preparare il brodo per la vostra pasta e fagioli potrete utilizzare delle verdure di stagione oppure il dado fatto in casa.

Per preparare questa pasta con crema di cannellini e cavolo nero, iniziate tritando finemente una cipolla e stufandola in una pentola con qualche cucchiaio di olio extravergine d’oliva e un po’ di acqua. Dopo che la cipolla è diventata morbida, aggiungete i cannellini cotti (lasciandone un quarto da parte) e fate insaporire per circa 10 minuti. Unite un mestolo dell’acqua di cottura dei cannellini, frullate fino a ottenere una crema liscia e mettete da parte.

Nella stessa pentola, rosolate il cavolo nero, utilizzando solo le foglie tritate grossolanamente. Aggiungete l’acqua di cottura dei legumi, portate a bollore e cuocetevi i ditalini, aggiungendo altra acqua calda se necessario per completare la cottura. Verso la fine, incorporate la crema di cannellini e i fagioli interi tenuti da parte, mescolando bene per amalgamare il tutto.

Lasciate riposare qualche minuto per permettere ai sapori di fondersi. Servite caldo, guarnendo con parmigiano reggiano grattugiato, un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo e delle croccanti chips di cavolo nero per un tocco finale irresistibile.

Pasta e fagioli con crema di spinaci

Per un primo piatto cremoso e ricco di sapore, le pennette con crema di spinaci e fagioli sono la scelta perfetta. Mentre la pasta cuoce, dedicatevi alla preparazione del condimento, semplice e veloce. Iniziate facendo appassire 150 g di spinaci in padella con un bicchiere d’acqua, finché non risultano morbidi.

Nel frattempo, frullate insieme 240 g di fagioli corona già cotti (o qualsiasi altra varietà a vostra disposizione), 2 cucchiai di parmigiano reggiano e 15-20 g di anacardi giganti, aggiungendo poi gli spinaci per completare una crema vellutata e saporita.

Una volta pronta, scolate la pasta al dente e trasferitela nella crema, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura per amalgamare il tutto. Regolate la consistenza con altra acqua, se necessario, e servite subito per gustare al meglio questo piatto avvolgente e nutriente

Pasta e fagioli con provola

Conservate questa ricetta per quando avrete a disposizione i fagioli freschi, in modo da poter gustare la vostra pasta e fagioli al meglio. In ogni caso, tutte le versioni della pasta e fagioli si possono preparare sia con i fagioli freschi che con i fagioli secchi. Per i fagioli secchi però servirà l’ammollo e i tempi di cottura saranno più lunghi.

Quando l’autunno bussa alla porta, nulla è più confortante di un piatto caldo e avvolgente come la pasta fagioli e provola. Questa ricetta, semplice ma ricca di sapore, è perfetta per riscaldare le giornate fresche e regalare una coccola al palato. Il segreto? Una cremosità irresistibile ottenuta senza patate, grazie a un piccolo trucco. Pronti a mettervi ai fornelli?

Iniziate cuocendo 400 g di fagioli freschi in un litro d’acqua leggermente salata. Quando saranno pronti, prelevateli con una schiumarola e conservate l’acqua di cottura.

Nel frattempo, pelate una carota, sbucciate mezza cipolla e sminuzzatele finemente insieme a un gambo di sedano. In una pentola dai bordi alti, sciogliete 30 g di strutto (o 15 g di olio) e soffriggete le verdure per 2-3 minuti. Aggiungete metà dei fagioli e metà dell’acqua di cottura, lasciando sobbollire a fuoco basso per 20 minuti.

Regolate di sale, unite il resto dell’acqua di cottura, tenendone da parte un mestolo, e portate a bollore. Aggiungete 160 g di pasta (spaghetti spezzati o il formato che preferite) e cuocetela mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo, tagliate 125 g di provola dolce a cubetti e frullate l’altra metà dei fagioli con l’acqua di cottura rimasta per ottenere una crema liscia. Una volta cotta la pasta, unite la crema di fagioli e la provola, mescolando finché il formaggio sarà completamente sciolto. Coprite la pentola, lasciate riposare per 10 minuti e servite fumante.

Pasta e fagioli con broccoli e polvere di cavolo nero

Una variante molto interessante per preparare la pasta e fagioli prevede di utilizzare i broccoli e la polvere di cavolo nero.

Questa zuppa cremosa e profumata con risoni, fagioli borlotti, broccoli e cavolo nero, iniziate tritando finemente una cipolla rossa piccola e uno spicchio d’aglio. Fateli rosolare in un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva in una pentola capiente. Aggiungete 250 g di fagioli borlotti con la loro acqua di cottura e lasciate insaporire per qualche minuto.

Versate 200 g di risoni direttamente nella pentola e cuoceteli risottandoli, aggiungendo del brodo vegetale poco alla volta per mantenere la consistenza desiderata. Quando la pastina è quasi cotta, unite qualche cima di broccolo precedentemente cotta e mescolate delicatamente.

Spegnete il fuoco e mantecate con Parmigiano Reggiano grattugiato per rendere la zuppa ancora più cremosa. Servite completando ogni porzione con una spolverata di cavolo nero essiccato per un tocco aromatico e decorativo.

Pasta e fagioli dall’occhio

Per portare salute in tavola con un piatto semplice e nutriente, i fagioli dall’occhio sono la scelta perfetta, grazie alla loro caratteristica macchia scura e al gusto delicato. Per iniziare, lasciateli in ammollo tutta la notte. Al mattino, tagliate a dadini cipolla, sedano e carota, quindi unite le verdure ai fagioli in una pentola a pressione. Aggiungete acqua a sufficienza e cuocete per circa 15 minuti.

Una volta pronti, prelevate una parte dei fagioli e frullateli per ottenere una crema vellutata. Rimettete la crema nella pentola insieme a un po’ d’acqua per cuocere la pasta direttamente nel condimento. Aspettate il tempo di cottura della pasta e il vostro piatto è pronto da servire.

Per completare, condite con un filo di olio extravergine d’oliva a crudo, per esaltare i sapori e aggiungere un tocco di genuinità. Una ricetta semplice ma irresistibile.

Pasta e fagioli con la chlorella

Per preparare questa gustosa pasta con alga clorella e fagioli, iniziate soffriggendo uno spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino in olio extravergine d’oliva fino a doratura. Rimuovete poi aglio e rosmarino, quindi aggiungete i fagioli che preferite, coprendoli con un po’ d’acqua. Insaporite con sale, pepe e mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro, lasciando cuocere a fuoco dolce per 15-20 minuti.

Quando i fagioli saranno cotti, schiacciatene circa tre quarti per ottenere una cremina rustica. Aggiungete dell’acqua per regolare la consistenza e versate la pasta direttamente nella pentola. Cuocete la pasta lentamente, aggiungendo acqua se necessario, per ottenere un effetto “risottato” e una consistenza cremosa.

