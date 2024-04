15 ricette rapide per ‘svoltare’ la cena in poco tempo

Scopri 15 ricette veloci per trasformare la cena in un attimo. Semplici da preparare e ricche di gusto, queste idee culinarie ti aiuteranno a preparare pasti deliziosi in poco tempo

Non sapete cosa preparare per cena e avete poco tempo? Vi suggeriamo una serie di ricette con tempi di preparazione che vanno dai 15 ai 30 minuti al massimo in modo che possiate gustare piatti saporiti e fatti da voi anche quando il tempo stringe e vi serve un’idea semplice perché si avvicina l’ora di andare a tavola.

Ecco 15 ricette salva-tempo e salva-cena.

Crema di ceci rapida con crostini al rosmarino

Volete gustare un piatto caldo per cena ma non avete tempo di preparare il minestrone? Ecco la soluzione: una crema rapida da preparare in pochi minuti con la farina di ceci, che potrete servire con dei crostini al rosmarino, un bel modo per recuperare eventuale pane raffermo. Qui la ricetta.

Seitan in padella

Se amate autoprodurre il seitan ma l’ora di cena si avvicina è non avete abbastanza tempo, potrete ricorrere ad un preparato biologico per il seitan istantaneo. Per ottenere un risultato croccante dorate il vostro seitan in padella con olio extravergine e qualche goccia di succo di limone.

Cous cous alle verdure

Il cous cous è un piatto davvero rapido da preparare. Lo potrete condire con verdure di stagione saltate in padella. Le verdure cuoceranno mentre il cous cous si ammorbidirà in acqua bollente. La cena sarà pronta in pochi minuti. Potrete aggiungere al cous cous anche olive, capperi, frutta secca e semi. Qui 10 ricette da cui prendere spunto.

Insalata di patate

L’insalata di patate è un contorno ricco rapido da preparare che può diventare un piatto unico a seconda degli ingredienti che abbinerete a questo ortaggio. Potrete lessare le patate o cuocerle al vapore in circa 15-20 minuti. E nel frattempo potrete preparare in padella tofu, seitan o il vostro secondo preferito. Qui le ricette per preparare l’insalata di patate.

Fregola sarda alle zucchine

Ecco un’alternativa in chicchi alla pasta, che prevede gli stessi tempi di cottura. Potrete lessare la fregola e nel frattempo saltare in padella le zucchine o altre verdure di stagione. Arricchite la ricetta, se volete, con delle lenticchie rosse decorticate che non richiedono ammollo e per cui bastano circa 15-20 minuti di cottura, proprio come per la fregola. Qui la ricetta.

Pasta con cavolo verde, porri e curcuma

I benefici della curcuma e del cavolo verde in un piatto di pasta facile e veloce da preparare. Con il cavolo verde, il porro e la curcuma potrete preparare una gustosa salsa per la pasta. Per risparmiare tempo cuocete la pasta e il condimento in contemporanea. Qui la ricetta completa.

Polpette di spinaci e tofu

Se siete alla ricerca di una ricetta che non richieda troppo tempo per preparare delle polpette vegetali, ecco l’alternativa che fa per voi. Vi basterà avere a disposizione tofu, spinaci e pochi altri ingredienti. Qui la ricetta completa.

Peperoni in agrodolce

Questa è un’ottima ricetta per preparare un contorno rapido ma comunque molto gustoso e diverso dal solito. Potete utilizzare i peperoni del colore che preferite. La cottura dei peperoni in padella è di circa 15 minuti. Per dare il gusto agrodolce consigliamo malto di mais o di riso. Qui la ricetta.

Fusilli con salsa ai pistacchi e basilico

Ecco una proposta gustosa per variare la ricetta del classico piatto di pasta. Mentre i fusilli cuociono tritate i pistacchi nel mixer o nel pestello. Tostateli in padella con un filo d’olio extravergine e completate la salsa con la panna vegetale. Potete anche frullare i pistacchi con la panna e qualche foglia di basilico. Qui la ricetta.

Insalata fredda di bulgur, pomodori e zucchine grigliate

Il bulgur è un piatto tipico della cucina mediorientale. Si ottiene dalla semola di grano duro. È simile al cous cous ma ha chicchi più grandi. È comunque altrettanto rapido da preparare. Lo potrete condire con verdure primaverili o estive a seconda della stagione che cuocerete in contemporanea al bulgur. Qui la ricetta.

Zuppa di cipolle

La zuppa di cipolle è un classico piatto invernale qui preparato per voi senza ingredienti di origine animale. Dal gusto delicato e dalla consistenza vellutata questa zuppa è semplice e veloce da cucinare e può essere tranquillamente preparata anche in anticipo, per essere poi riscaldata prima di servirla insieme a dei croccanti crostini di pane. Qui la ricetta completa.

Polpette di verza

Una ricetta, quella delle polpette di verza, semplice veloce e adatta a tutta la famiglia. Croccanti fuori e morbide e gustose dentro queste polpette sono perfette da mangiare sia calde che a temperatura ambiente. Qui troverete la ricetta completa da seguire passo passo.

Tortino di bietole con pane raffermo

Versatili e ricchi di gusto, i tortini di bietola possono essere serviti anche come piatto unico o come secondo piatto, si preparano facilmente riciclando il pane raffermo avanzato e si mantengono in frigo per alcuni giorni. Provate a seguire la ricetta che troverete qui.

Spiedini con ceci e pomodorini

Velocissimi da preparare questi spiedini di ceci e pomodorini saranno perfetti da servire accompagnati da contorni di stagione e adatti a tutta la famiglia, sfiziosi anche da servire per un buffet o per un aperitivo tra amici. Qui la ricetta da seguire.

Insalata di ceci

L’insalata di ceci è una ricetta che può essere servita in ogni stagione, facile e veloce da preparare potrete condirla inoltre a vostro piacimento Qui la ricetta da seguire.