Mirtilli: 10 ricette per gustarli al meglio

Scopri 10 deliziose ricette per gustare al meglio i mirtilli, dall'insalata con feta agli irresistibili pancake e alla confettura fatta in casa. Esplora nuovi modi per apprezzare questo frutto versatile e delizioso

Mirtilli, ecco uno dei frutti di stagione più preziosi dell’estate. I mirtilli sono ricchi di proprietà benefiche, a partire dal loro elevato contenuto di antiossidanti utili per proteggere la vista e la circolazione.

Se avete l’occasione di raccogliere i mirtilli, magari durante una gita in montagna, fatene scorta e utilizzateli in cucina per arricchire la vostra colazione e per preparare ricette davvero gustose. Ecco una raccolta di ricette con i mirtilli per gustare al meglio questi fantastici frutti.

Cheesecake monoporzione ai mirtilli

Con i mirtilli, i biscotti secchi, un formaggio spalmabile anche in versione vegetale e lo sciroppo di agave potrete preparare un goloso dessert monoporzione da servire ai vostri ospiti al momento del dolce in comodi bicchierini. Qui la ricetta da seguire.

Porridge ai mirtilli

Siete alla ricerca di un’idea per una colazione un po’ diversa dal solito? Ecco il porridge ai fiocchi di avena che potrete preparare in versione estiva con i frutti di bosco, a partire proprio dai mirtilli, a cui potrete abbinare anche lamponi, fragole e altra frutta di stagione. Qui la ricetta da seguire.

Muffin ai mirtilli

I mirtilli sono uno degli ingredienti tipici per la preparazione dei muffin, dolci morbidi e gustosi adatti per la merenda e per la colazione. Potrete preparare i muffin ai mirtilli seguendo la ricetta qui.

Pancake al succo di mirtilli

Tipicamente americani, i pancake sono conosciuti e preparati in diverse parti del mondo, con innumerevoli varianti, comprese quelle salate. Ciò che li accomuna ovunque è la modalità di cottura: pochi minuti per lato in padella.

Nella nostra versione, gli ingredienti base, poco raffinati, sono arricchiti dal succo di mirtillo, che conferisce un delicato aroma e una particolare colorazione violacea, che conquisterà tutti. Senza burro e senza zucchero bianco aggiunto, i pancake al succo di mirtillo possono essere serviti con frutta fresca o con un po’ di sciroppo di agave e mandorle in granella. Qui la ricetta da cui prendere spunto.

Insalata di spinacino, feta e mirtilli

Per preparare un’insalata fresca e saporita con spinacini, feta e mirtilli, inizia lavando accuratamente gli spinacini per rimuovere eventuali residui di terra. Asciugali delicatamente con un canovaccio pulito o usando un centrifuga per insalata.

Taglia la feta a cubetti o sbriciolala grossolanamente, a seconda delle tue preferenze. Lava i mirtilli con cura e lasciali interi o tagliali a metà, a seconda delle dimensioni.

In una ciotola capiente, unisci gli spinacini, la feta e i mirtilli. Se desideri, aggiungi anche qualche noce per un tocco croccante.

Per condire l’insalata, versa un filo di buon olio extravergine d’oliva e un po’ di aceto balsamico. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto personale.

Mescola delicatamente tutti gli ingredienti per distribuire uniformemente il condimento, e aggiungi le noci.

L’insalata è pronta per essere servita come contorno fresco e leggero, oppure come piatto principale aggiungendo proteine come pollo grigliato o tofu. È perfetta per l’estate, con la dolcezza dei mirtilli che si sposa bene con il sapore salato della feta e la freschezza degli spinacini.

Frullato ai mirtilli

Il frullato ai mirtilli sarà ancora più delizioso se avrete l’opportunità di prepararlo utilizzando dei mirtilli appena raccolti. Frullate 200 gr di mirtilli con una banana a fettine ed alcuni cubetti di ghiaccio, aggiungendo acqua quanto basta fino ad ottenere la consistenza desiderata e la quantità necessaria a riempire 2 bicchieri con il vostro frullato. Potete sostituire la banana con una mela tagliata a spicchi e aggiungere un pochino di succo di limone o di sciroppo di agave per completare il vostro frullato ai mirtilli.

Confettura di mirtilli

Se avete a disposizione molti mirtilli, ecco un’ottima occasione per preparare una confettura di mirtilli fatta in casa che potrete gustare a colazione o a merenda spalmandola semplicemente sul pane anche quando purtroppo i mirtilli non saranno più di stagione. Nelle classiche ricette per le confetture o marmellate potrete sostituire lo zucchero bianco con lo zucchero di canna integrale.

Per preparare la confettura di mirtilli, inizia lavando accuratamente i mirtilli e rimuovendo eventuali steli. Metti i mirtilli in una pentola capiente e aggiungi zucchero di canna e succo di limone (opzionale) a piacere, a seconda della dolcezza desiderata e della consistenza che vuoi ottenere.

Cuoci a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto, fino a quando i mirtilli si rompono e il composto inizia a addensarsi. Questo processo può richiedere circa 20-30 minuti. Durante la cottura, schiuma eventuali impurità che si formano in superficie.

Quando la confettura ha raggiunto la consistenza desiderata (puoi fare la prova del piattino freddo per verificare la consistenza), spegni il fuoco e lascia raffreddare leggermente.

Trasferisci la confettura calda in vasetti sterilizzati, sigilla bene e capovolgi i vasetti per favorire il sottovuoto. Lascia raffreddare completamente prima di conservarli in dispensa.

La confettura di mirtilli è pronta per essere spalmata su fette di pane tostato, utilizzata per farcire dolci o accompagnare formaggi

Spiedini di frutta con i mirtilli

Al di là della classica macedonia, ecco gli spiedini di frutta. I mirtilli possono diventare protagonisti dei vostri spiedini di frutta insieme ad altri frutti deliziosi come fragole, lamponi, melone, anguria, pesche e mele. Scegliete i vostri abbinamenti preferiti per rendere più allegra la vostra tavola estiva. Qui tante ricette.

Acqua aromatizzata ai mirtilli

Per preparare la vostra acqua aromatizzata ai mirtilli versate uno strato di mirtilli freschi sul fondo di un barattolo di vetro e aggiungete a piacere qualche fettina sottile di limone e qualche fogliolina di menta per insaporire la bevanda a seconda dei vostri gusti. Colmate il barattolo con acqua fresca e lasciate riposare un paio d’ore in frigorifero, o anche un giorno intero, prima di servire. L’acqua aromatizzata si conserva in frigorifero per due o tre giorni.

Risotto ai mirtilli

Con i mirtilli potrete preparare tante ricette dolci ma anche una ricetta salata molto popolare da servire come primo piatto: il classico risotto ai mirtilli. Se amate il gusto dei mirtilli, sicuramente vi piaceranno anche come condimento di un piatto un po’ diverso dal solito.

Per preparare il risotto ai mirtilli, inizia scaldando del brodo vegetale che userai durante la cottura. In una padella, fai soffriggere una cipolla tritata finemente con un po’ di olio extravergine d’oliva fino a quando diventa trasparente. Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti, mescolando continuamente. Sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco e lascia evaporare.

Inizia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando frequentemente e aggiungendo altro brodo solo quando il precedente è stato assorbito. Dopo circa 10 minuti di cottura, incorpora una manciata di mirtilli freschi e continua a cuocere, aggiungendo brodo e mescolando, fino a quando il riso è al dente.

A fine cottura, aggiungi una noce di burro e una generosa manciata di parmigiano grattugiato, mescolando bene per mantecare il risotto. Lascia riposare per un minuto, poi servi il risotto ai mirtilli caldo, decorato con qualche mirtillo fresco e, se desideri, un po’ di prezzemolo tritato. Buon appetito!

