10 ricette di acque aromatizzate alla frutta perfette per dissetarvi durante le giornate più afose. Scoprite come preparare bevande fresche e deliziose per rinfrescarvi con gusto.

All’estero si chiamano “infused waters”. Si tratta di acque aromatizzate naturali fatte in casa e preparate con la frutta fresca e con erbe aromatiche, come la menta, la stevia o il basilico. Si tratta di un’ottima idea per preparare delle bevande rinfrescanti, dal sapore gradevole e senza zuccheri o dolcificanti aggiunti.

Per la preparazione delle acque aromatizzate naturali vi serviranno dei barattoli di vetro con coperchio a chiusura ermetica ben puliti (meglio ancora, sterilizzati in acqua bollente) o delle brocche. Potrete filtrare le acque aromatizzate prima di berle e recuperare la frutta per preparare una macedonia, il gelato fatto in casa o il muesli per la colazione.

Le acque aromatizzate fatte in casa sono belle da vedere, buone da bere e aiutano l’organismo a depurarsi. Ci permettono di mantenerci idratati durante le giornate più calde. Il consiglio è di conservarle in frigorifero da 1 a 12 ore prima di berle e di consumarle entro poche ore dopo averle filtrate per godere di tutti i loro benefici. Ecco tante ricette per preparare le vostre acque aromatizzate naturali alla frutta.

Acqua di fragole

Raccogliete le fragole dal vostro giardino e preparate questa deliziosa acqua aromatizzata naturale. Per 1 litro d’acqua vi basteranno 5 fragole fresche e potrete dolcificare il tutto, se volete, con qualche foglia di stevia. Lasciate riposare l’acqua di fragole in un barattolo a chiusura ermetica, in frigorifero, per tutto il giorno o per tutta la notte. Qui la ricetta completa.

Acqua di anguria

Per preparare la vostra acqua di anguria, versate in un barattolo di vetro 5 o 6 cubetti di questo frutto. La quantità di frutta da utilizzare dipende dalle dimensioni del barattolo e dall’intensità di sapore desiderata. Per un effetto rinfrescante, insieme all’acqua unite anche qualche fogliolina di menta.

Acqua di mirtilli

Versate uno strato di mirtilli freschi sul fondo del vostro barattolo di vetro. A piacere, potrete aggiungere delle fettine sottili di limone o di lime e qualche ago di rosmarino, a seconda dei vostri gusti, prima di versare l’acqua e di chiudere il barattolo. Il rosmarino aiuta la digestione e ha proprietà antinfiammatorie, mentre i mirtilli sono ricchi di antiossidanti.

Acqua aromatizzata ai fiori di sambuco

Preparare l’acqua aromatizzata ai fiori di sambuco vi serviranno solo tre ingredienti: fiori di sambuco, limone e acqua; mettete nella caraffa o nel barattolino monoporzione una manciata di fiori freschi di sambuco e qualche fettina di limone. Conservate la bevanda in frigorifero per almeno 12 ore prima di servirla. In questo modo i fiori avranno il tempo necessario per poter sprigionare le loro proprietà ed il loro inconfondibile profumo ed aroma.

Acqua di cetrioli e limone

Per preparare questa acqua aromatizzata naturale, vi serviranno dei cetrioli e dei limoni freschi. Per ogni barattolo vi basteranno quattro o cinque fettine sottili di cetriolo e due o tre fette o spicchi di limone. Per arricchire di gusto la bevanda, potrete unire anche qualche fogliolina di menta. Qui la ricetta completa.

Acqua di lamponi

Con dei lamponi freschi, meglio ancora se appena raccolti, potrete preparare una fantastica acqua aromatizzata. Versatene una manciata sul fondo di un barattolo e aggiungete una o due fettine di limone e qualche fogliolina di menta. Chiudete il barattolo e lasciate riposare in frigo per alcune ore prima di filtrare e servire.

Acqua di ciliegie

Approfittate del momento in cui le ciliegie sono di stagione per preparare la vostra acqua aromatizzata naturale. Versatene alcune sul fondo di un bicchiere, lasciandole intere senza problemi, e aggiungete, insieme all’acqua, alcune fettine di lime o di limone. Lasciate riposare in frigorifero in un barattolo ben chiuso per qualche ora prima di servire.

Acqua di ananas

Le acque aromatizzate fatte in casa sono rinfrescanti, economiche e deliziose. Con ananas e foglioline di menta otterrete una bevanda dissetante da bere quando vorrete durante la giornata. Per prepararla, versate in un barattolo capiente da 2 a 4 fette d’ananas divise in pezzetti e 2 rametti di menta. Come di consueto, chiudete il barattolo e lasciate riposare in frigorifero.

Acqua aromatizzata menta e limone

Questa preparazione è molto semplice. Non dovrete fare altro che lavare e tagliare a fettine un limone bio. Versate le fette di limone in una brocca o in uno o più barattoli e lasciate riposare in frigorifero almeno per un’ora, insieme alle foglioline di menta in modo che l’acqua possa aromatizzarsi.

Acqua di limone e zenzero

Per preparare un litro di acqua aromatizzata al limone e zenzero vi serviranno mezzo limone da tagliare a fettine e un pezzetto di radice di zenzero fresco. Versate in una brocca o in barattoli di vetro e lasciate riposare e insaporire per un’ora o più in frigorifero prima di servire.

