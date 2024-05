Spiedini di frutta: 10 ricette per tutti i gusti

Scopri 10 deliziose ricette di spiedini di frutta per tutti i gusti, dai classici ai più golosi con cioccolato e caramello. Perfetti per ogni occasione!

Se siete alla ricerca di nuove idee per servire la frutta fresca in estate, ma anche nel resto dell’anno, potreste optare per gli spiedini di frutta, da preparare con ingredienti diversi in base alle stagioni e da accompagnare con delle salse golose, ad esempio a base di frutti di bosco o di cioccolato. Ecco una raccolta di dieci ricette per preparare e servire gli spiedini di frutta.

Spiedini di ananas, fragole e mele con salsina

Con le fragole, le mele tagliate a fettine e pezzetti di ananas potrete preparare degli spiedini di frutta da abbinare ad una salsina a base di succo di limone, arancia, zenzero e cannella a cui potrete aggiungere un dolcificante naturale.

Spiedini di frutta caramellati

Avevate mai pensato di caramellare gli spiedini di frutta? Gli spiedini di frutta caramellati sono un’alternativa ai classici spiedini di frutta fresca o alla macedonia. Tra la frutta che potrete scegliere troverete mele, pere, anguria, albicocche e arance.

Per fare degli spiedini di frutta caramellati, taglia la frutta a pezzi e infilzala sugli spiedini. In un pentolino, sciogli lo zucchero fino a ottenere un caramello dorato. Immergi rapidamente gli spiedini nel caramello, facendo attenzione a coprire tutta la frutta, e lasciali raffreddare su carta da forno.

Spiedini di frutta, ricetta facile e veloce

Se siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce per preparare gli spiedini di frutta, eccovi accontentati. Vi serviranno melone, anguria, fragole, uva nera e pesche gialle. Il consiglio è di irrorare sempre la frutta con del succo di limone.

Spiedini di frutta con salsa al cioccolato e granella di nocciole

Gli spiedini di frutta con salsa di cioccolato e granella di nocciole rappresentano un modo divertente e originale di servire la frutta a fine pasto. Di certo stupirete piacevolmente i vostri commensali con la salsa al cioccolato.

Spiedini di frutta per bambini

Potrete scegliere gli spiedini di frutta come proposta divertente per la merenda dei bambini e per le loro feste di compleanno. Scegliete la frutta preferita dai vostri bambini e magari tagliatela e sagomatela creando delle forme simpatiche.

Spiedini di frutta brinata

Gli spiedini di frutta brinata sono una variante degli spiedini di frutta classica che si prepara con frutta di stagione, albumi e zucchero. Per la preparazione di questi spiedini dovrete scottare brevemente la frutta in acqua bollente e poi procedere con la decorazione.

Spiedini di frutta con yogurt greco

Non sapete come accompagnare i vostri spiedini di frutta? Una delle idee più semplici consiste nel servirli accompagnati da una ciotolina di yogurt greco in cui sarà facile intingerli. Preparate questi spiedini con fragole, uva e ananas o altra frutta di stagione.

Spiedini di frutta con salsa ai frutti rossi

Un’altra idea per servire i vostri spiedini di frutta in maniera diversa dal solito è quella di accompagnarli con una salsa a base di frutti rossi da preparare, ad esempio, con lamponi e succo di limone. Create i vostri spiedini con pesche, fragole e melone maturo. Per la salsa mixate 100 g di fragole e 100 g di lamponi, aggiungendo un po’ di acqua di fiori d’arancio. Zuccherate a piacere.

Spiedini di kiwi fragola ananas e melone bianco

Potrete preparare gli spiedini di frutta con ingredienti diversi, a seconda delle stagioni. Gli abbinamenti possibili sono davvero numerosi. Ecco ad esempio l’idea di abbinare kiwi, con fragola ananas e melone bianco, potete poi irrorare i vostri spiedini di frutta con il succo di arancia.

Spiedini di frutta ricoperti di cioccolato

Questa ricetta degli spiedini di frutta è dedicata ai più golosi, con frutta ricoperta di cioccolato fondente. Tagliate la frutta a pezzi e infilzatela sugli spiedini. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria: tritate il cioccolato, mettetelo in una ciotola sopra un pentolino con acqua bollente, e mescolate finché non è liscio.

Immergete gli spiedini nel cioccolato fuso, coprendo uniformemente la frutta. Lasciate solidificare il cioccolato mettendo gli spiedini su carta da forno, eventualmente refrigerandoli per 10-15 minuti. Ora i vostri spiedini di frutta ricoperti di cioccolato sono pronti per essere gustati.