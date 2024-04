Fragole: 10 ricette per tutti i gusti (più 3)

Scopri 10 deliziose ricette a base di fragole per soddisfare ogni palato, più 3 extra sorprendenti. Dalle crostate ai gelati, fino al risotto lasciati ispirare dalla versatilità di questa meravigliosa frutta primaverile

Finalmente le fragole sono di stagione. Le potrete raccogliere e gustare in mille modi diversi, dalla semplice macedonia ai dolci più classici e non solo. Le fragole possono diventare protagoniste delle vostre ricette vegetariane, vegane o senza glutine. Ecco per voi una raccolta di ricette con le fragole da cui potrete prendere spunto per i vostri esperimenti in cucina.

Crostata di fragole vegan e senza glutine

Ecco una crostata di fragole fatta in casa un po’ diversa dal solito, che potrete preparare con la farina di mandorle, con delle fragole fresche e con la marmellata di fragole, ancora meglio se preparata in casa. Questa crostata è vegan e senza glutine. Qui la ricetta completa.

Ciambellone alle fragole: ricetta senza burro soffice e golosa

Per preparare questo ciambellone alle fragole potrete utilizzare direttamente la polpa di questo frutto così dolce e prelibato. Per la ricetta è possibile utilizzare anche gli scarti di lavorazione degli estrattori o della preparazione della coulis, risparmiando ed eliminando così gli sprechi. Qui la ricetta da seguire.

Plumcake alle fragole: la ricetta per farlo soffice e goloso

Il plumcake alle fragole può rappresentare una sana alternativa alle classiche merendine confezionate, questo dolce cotto al forno nei caratteristici stampi rettangolari “a cassetta” è preparato ormai in tutto il mondo, anche in diverse versioni di plumcake salati. Nella nostra ricetta il burro, tradizionalmente impiegato, è stato sostituito con lo yogurt greco. Qui la ricetta completa da seguire.

Cheesecake alle fragole vegan

Una cheescake alle fragole in versione vegan che accontenta tutti, anche chi non può consumare latte e latticini a causa di intolleranze o allergie. Per la vostra cheesecake vegan in sostituzione del classico formaggio spalmabile preparerete una crema di anacardi. Qui la ricetta completa. Per la versione della cheesecake alle fragole tradizionale invece la ricetta potrete trovarla qui.

Crostata con le fragole: la ricetta integrale e senza burro

Questo dolce: una crostata con le fragole integrale e senza burro è stato preparato con prodotti poco raffinati, e ha meno calorie rispetto ad una classica crostata, ma non manca certo di gusto. Da preparare senza difficoltà, questa crostata di fragole è indicata anche per chi presenta allergie o intolleranze a latte e derivati. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Marmellata e sciroppo di fragole

Con le fragole fresche potrete preparare la marmellata di fragole fatta in casa e allo stesso tempo ottenere un delizioso sciroppo di fragole. Vi basterà seguire la nostra ricetta, qui tutte le istruzioni.

Coulis: trucchi ed errori da non fare per prepararla in casa. La ricetta della coulis di fragole

La coulis di fragole è solitamente usata per guarnire dolci al cucchiaio come panna cotta e cheescake, ma anche come finitura sulle coppe di gelato alla frutta o per arricchire torte e ciambelloni. Vediamo insieme come prepararla con trucchi ed errori da non fare. Qui il procedimento completo.

Tiramisù alle fragole vegan

Volete provare a preparare il tiramisù in un modo un po’ diverso dal solito? Ecco allora che vi proponiamo la ricetta del tiramisù alle fragolee, in versione vegane adatta a chi non può mangiare uova e latticini. Qui la ricetta completa.

Mousse di ricotta e fragole

Poco calorica e veloce da preparare, la zucchero di canna a velo. la ricetta completa. , la mousse di ricotta e fragole non ha bisogno di tempi di riposo, per cui potrete gustarla anche subito dopo averla preparata. Per farla vi esortiamo a scegliere delle fragole di stagione, possibilmente biologiche e a km zero, da unire poi con della ricotta, dello yogurt e un po’ di Qui la ricetta completa.

Gelato alle fragole

Con le fragole potrete preparare un ottimo gelato fatto in casa anche in versione vegan utilizzando del latte vegetale, ad esempio latte di riso o latte di mandorle, oppure un abbinamento di acqua e succo di limone per preparare un sorbetto. Potrete anche guarnire con le fragole un gelato cremoso in versione vegan, alla vaniglia o al cioccolato. Qui le ricette a cui ispirarvi.

Fragole sciroppate fatte in casa

Per preparare le fragole sciroppate fatte in casa vi serviranno 1 kg di fragole, 30 grammi di zucchero di canna e dell’acqua. Qui il procedimento completo.

Acqua aromatizzata alle fragole

Se le vostre fragole stanno maturando a vista d’occhio e non volete rischiare di sprecarle, preparate la classica macedonia e magari anche una deliziosaacqua aromatizzata alle fragole. Potrete aggiungere anche foglioline di menta e spicchi di limone. Qui la ricetta.

Risotto alle fragole vegan

E per finire, ecco un’idea per utilizzare le fragole in cucina anche al di là dei dolci. Si tratta del risotto alle fragole, da mantecare con la purea di cannellini, lo sciroppo di agave e il succo di limone per un piatto davvero speciale. Qui la ricetta completa.