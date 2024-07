Fichi, non solo marmellata o crostate, ecco 10 ricette dall’antipasto al dolce

A chi non piacciono i fichi? I fichi sono dei frutti davvero ricchi di proprietà benefiche. Sono naturalmente dolci e sono anche molto versatili in cucina.

Infatti con le ricette con i fichi potrete preparare un menù completo dall’antipasto al dolce oppure scegliere soltanto alcuni piatti speciali da sperimentare.

Ricordate che i fichi con il loro gusto caratteristico si abbinano molto bene agli ingredienti salati creando un gradevole contrasto di sapori nei vostri piatti. Le ricette con i fichi hanno proprietà antinfiammatorie, aiutano il sistema immunitario e migliorano la digestione, soltanto per citare alcune delle virtù di questi frutti.

Con la raccolta di piatti a base di fichi che vi proponiamo qui di seguito potrete arricchire il vostro archivio di ricette vegetariane e stupire i vostri ospiti con idee sempre più gustose e salutari. Ecco allora per voi dieci ricette con i fichi tutte da sperimentare.

Bruschette con formaggio, fichi e more

Per preparare queste deliziose bruschette, avrai bisogno di alcune fette di pane rustico, preferibilmente pane toscano o ciabatta, che puoi tostare fino a renderle croccanti e dorate. Poi, prendi del formaggio Gorgonzola e spalmalo generosamente sulle fette di pane tostate, assicurandoti di coprire uniformemente la superficie.

A questo punto, passiamo ai fichi. Taglia dei fichi maturi a spicchi. Puoi anche decidere di rimuovere la buccia, ma è una scelta personale. Disponi le fette di fichi sopra il formaggio Gorgonzola.

Le more fresche saranno il tocco successivo. Adagiale sopra i fichi. Le more aggiungono una dolcezza e una freschezza fantastica a questa pietanza.

Ora, metti le bruschette in forno preriscaldato a 180°C per circa 5-7 minuti o fino a quando il formaggio inizierà a sciogliersi e a diventare leggermente dorato. Una volta cotte, sforna le bruschette e condiscile con un filo di olio d’oliva extra vergine, e se lo desideri, aggiungi un po’ di sale e pepe nero per aromatizzare ulteriormente.

Se vuoi un tocco di dolcezza extra, puoi guarnire le bruschette con un filo di miele sopra il formaggio Gorgonzola. Per una presentazione più accattivante, decora il piatto con alcune foglie di basilico fresco per un tocco di freschezza e colore.

Insalata fichi, rucola, feta e noci

Per preparare questa gustosa insalata, inizia tagliando alcuni fichi maturi a spicchi e mettili da parte. Dopodiché, prendi alcune noci e tritale grossolanamente. In una ciotola, combina i fichi e le noci tritate con una generosa manciata di foglie di rucola fresca. Condisci l’insalata con un filo di olio d’oliva extravergine e un tocco di aceto balsamico per dare un equilibrio di sapore. Aggiungi sale e pepe a piacere e mescola tutto delicatamente. Questa insalata di fichi e noci è una scelta deliziosa per un’antipasto o un contorno leggero durante la stagione dei fichi freschi.

Ravioli con ricotta, fichi e patate dolci viola

Inizia sbucciando e tagliando a dadini delle patate dolci viola. Poi, lessale in acqua leggermente salata fino a quando diventano morbide. Una volta cotte, scolale e schiacciale per ottenere una consistenza cremosa. Nel frattempo, prepara la farcitura per i ravioli. In una ciotola, unisci la ricotta fresca e i fichi freschi tagliati a pezzetti. Aggiungi anche un po’ di sale e pepe a piacere per condire la farcitura.

Ora, stendi la pasta per i ravioli su una superficie infarinata. Metti una piccola quantità di farcitura al centro di ogni cerchio di pasta. Assicurati di non mettere troppo ripieno per evitare che fuoriesca durante la cottura. Poi, piega la pasta a metà e premi i bordi con le dita o una forchetta per sigillarla bene. Porta una pentola d’acqua a ebollizione e cuoci i ravioli finché non salgono in superficie, il che di solito richiede solo alcuni minuti.

Mentre i ravioli stanno cuocendo, prepara una salsa leggera. Puoi farlo sciogliendo del burro in una padella e aggiungendo alcune foglie di salvia fresca per aromatizzare il burro. Quando i ravioli sono pronti, scolali con delicatezza e mettili nella padella con la salsa al burro e salvia. Fai saltare i ravioli per un minuto o due per farli assorbire il sapore della salsa.

Infine, servi i ravioli caldi su piatti individuali e guarniscili con qualche fettina di fichi freschi e, se lo desideri, una spruzzata di formaggio parmigiano grattugiato.

Risotto taleggio, fichi e rosmarino

Per iniziare, avrai bisogno di riso Arborio o Carnaroli, entrambi sono ideali per il risotto grazie alla loro capacità di assorbire i sapori. In una pentola, fai scaldare un po’ di burro o olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungi cipolla tritata finemente e rosmarino fresco o secco e lascia soffriggere fino a quando la cipolla diventa trasparente e il rosmarino inizia a sprigionare il suo profumo aromatico.

Ora, aggiungi il riso e tostalo leggermente per un paio di minuti, mescolando continuamente. Questo aiuterà a dare al risotto un sapore più profondo.

Successivamente, inizia ad aggiungere il brodo caldo un mestolo alla volta. Continua a mescolare costantemente e lascia che il riso assorba il brodo prima di aggiungere altro. Questo processo dovrebbe richiedere circa 18-20 minuti, e il riso dovrebbe diventare cremoso e al dente. Intanto, taglia i fichi freschi a pezzetti. Quando il riso è quasi cotto, aggiungi il taleggio tagliato a cubetti e i fichi al risotto. Il taleggio si scioglierà nel risotto, conferendo un sapore ricco e cremoso, mentre i fichi aggiungeranno una dolcezza e un tocco fruttato.

Continua a mescolare fino a quando il taleggio è completamente sciolto e il riso ha raggiunto la consistenza desiderata. Se necessario, puoi aggiungere un po’ di brodo extra per ottenere la consistenza desiderata. Infine, assaggia il risotto e aggiusta il sale e il pepe a piacere. Servi il risotto caldo, guarnendolo con qualche rametto di rosmarino fresco e fettine di fichi freschi per una presentazione elegante.

Insalata di pasta con fichi e formaggio di capra

Puoi scegliere un tipo di pasta corta come le penne o le farfalle. Cuoci la pasta finché non diventa al dente, assicurati di scolarla bene e lasciala raffreddare completamente. Nel frattempo, taglia i fichi maturi a spicchi o a fettine. Questo darà un tocco dolce e succoso all’insalata di pasta. Prepara anche il formaggio di capra. Puoi tagliarlo a cubetti o sbriciolarlo a pezzi più piccoli, a seconda delle tue preferenze.

Ora, prendi un’insalatiera e unisci la pasta raffreddata, i fichi e il formaggio di capra. Aggiungi anche una manciata di noci o mandorle tostate per un tocco di croccantezza. Per la vinaigrette, puoi mescolare dell’olio d’oliva extra vergine, aceto balsamico, un po’ di miele o sciroppo d’acero per dolcificare leggermente, sale e pepe nero macinato. Mescola bene la vinaigrette e versala sull’insalata di pasta.

Mescola tutti gli ingredienti delicatamente in modo che la pasta, i fichi, il formaggio di capra e le noci siano ben conditi con la vinaigrette.

Fichi al forno ricotta e miele

Per iniziare, preriscalda il forno a 180°C. Prendi dei fichi maturi e lavali con cura. Con un coltello affilato, fai un taglio a forma di croce sulla parte superiore di ogni fico, senza dividerli completamente, in modo da aprirli leggermente. In una ciotola, mescola la ricotta con un po’ di miele a piacere per dolcificare. Puoi anche aggiungere un pizzico di vaniglia per un sapore extra.

Riempi ogni fico con un cucchiaino di miscela di ricotta e miele, cercando di farla entrare bene nella cavità del fico. Disponi i fichi farciti su una teglia da forno leggermente unta o rivestita con carta da forno, assicurandoti che siano stabili e non si rovescino.

Metti i fichi nel forno preriscaldato e lasciali cuocere per circa 10-15 minuti o fino a quando i fichi diventano morbidi e iniziano a caramellarsi leggermente sulla parte superiore. Sforna i fichi al forno e trasferiscili su un piatto da portata. Puoi guarnirli con un filo di miele extra e qualche fogliolina di menta fresca per una presentazione più accattivante.

Cheesecake ai fichi

La cheesecake con fichi è una prelibatezza delicata e raffinata che combina la cremosità dello yogurt o del formaggio con la dolcezza succulenta dei fichi freschi. Questa torta è un perfetto equilibrio tra il gusto fresco e leggermente acidulo dello yogurt e l’aroma dolce e fruttato dei fichi, creando un dessert irresistibile che delizia il palato. La sua semplicità e l’eleganza la rendono ideale per occasioni speciali o semplicemente per coccolarsi con una fetta di dolcezza autunnale. Qui potrete trovare la ricetta della cheesecake.

Biscotti ai fichi

La preparazione di questa ricetta è semplice e alla portata di tutti. Per iniziare, si crea una pasta frolla morbida, che può essere adattata anche per una versione vegan utilizzando l’olio, qui la ricetta della pasta frolla all’olio. Questa pasta è arricchita con farina di nocciole, regalando un gradevole tocco rustico al sapore. Una volta ottenuta, la pasta viene posta in frigorifero per riposare per circa un’ora.

Nel frattempo, si procede con la cottura dei fichi, zuccherandoli e aggiungendo la scorza di limone grattugiata. Questa cottura li trasforma in una sorta di confettura cremosa, arricchita ulteriormente dalla presenza di biscotti secchi sbriciolati, che contribuiscono a addensare la preparazione.

Confettura di fichi fatta in casa senza zucchero

Ecco un modo per creare una squisita marmellata di fichi fatta in casa, utilizzando ingredienti naturali e sfruttando solo gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta. La confettura di fichi ci servirà per preparare in casa crostate, biscotti, torte e altri ottimi dolci. Potete provare a sostituire il classico zucchero semolato con dello zucchero di canna integrale. Qui la ricetta a cui ispirarvi.

Fichi caramellati

Per preparare questa deliziosa preparazione, dei fichi caramellati, inizia cuocendo i fichi con una salsa di caramello speziato. Aggiungi cannella, scorza di limone e aceto di mele per dare un tocco di aromaticità e profondità di sapore al vostro piatto.

Successivamente, trasferisci immediatamente i fichi cotti in barattoli precedentemente sanificati. Per un tocco extra di sapore, puoi aggiungere un po’ di rum ai fichi prima di chiudere i barattoli. Qui la ricetta completa.

