Non solo insalata: 10 contorni di stagione facili e veloci (più uno)

Una raccolta di ricette di contorni primaverili ed estivi facili da preparare e veloci. Tutti vegetariani, economici e salutari

Freschi, rapidi da fare e soprattutto leggeri: i contorni primaverili sono l’ideale completamento di un secondo piatto, ma alcune volte possono anche trasformarsi in un piatto unico per chi non vuole appesantirsi troppo o, altre volte ancora, possono addirittura diventare uno squisito condimento per un primo piatto freddo o un antipasto da servire in maniera sfiziosa.

Dai piselli freschi agli asparagi, dai peperoni alle melanzane: ciò che possiamo mettere nel carrello della spesa in questi mesi odora già di estate ed ha il sapore fresco solo di verdure colorate e deliziose.

Qui di seguito la nostra raccolta di ricette di contorni con le verdure di stagione per preparare qualcosa di nuovo da portare a tavola.

Taccole in padella

Ricche di vitamine e sali minerali, le taccole in padella in padella sono un ottimo contorno, ma anche un secondo piatto raffinato. Il sapore delicato e gradevole, fa sì che questo legume primaverile si sposi benissimo anche con altri ortaggi di stagione.

Caponata di melanzane

Consumata anche fredda e lasciata insaporire per qualche ora, la caponata di melanzane è un vero inno all’estate che verrà. L’ingrediente principe è ovviamente la melanzana e l’ideale sarebbe utilizzare la Violetta lunga palermitana, perché, essendo più soda, rimane integra anche dopo la “doppia” cottura.

Melanzane a funghetto

Le melanzane a funghetto sono un contorno di origine partenopea, e sono molto semplici da realizzare, la ricetta originale è con il pomodoro e il basilico ma si possono preparare anche in bianco. Qui la ricetta completa.

Peperoni gialli in agrodolce

Il must della primavera-estate è senza dubbio sua maestà il peperone. Rossi o gialli che siano, il sapore inconfondibile dei peperoni renderà unico il più semplice dei piatti. Possono essere mangiati crudi o cotti o anche arrostiti. Per i peperoni in agrodolce, è prevista una brevissima cottura.

Peperoni arrosto

Preparare i peperoni arrosto è davvero cosa semplice, ma vi consigliamo di cuocere i peperoni in forno in modo da ottenere una cottura più rapida e omogenea seguendo il nostro segreto a cottura ultimata.

Asparagi in padella con pomodorini

Gli asparagi in padella con pomodorini in padella con pomodorini sono un contorno saporito rapidissimo da preparare. Si possono utilizzare sia gli asparagi coltivati che gli asparagi selvatici e questa ricetta vegan primaverile può essere consumata calda ma anche a temperatura ambiente.

Caponata di melanzane, zucchine e peperoni

La caponata di melanzane, zucchine e peperoni è un contorno vegetariano davvero sfizioso, è perfetta per accompagnare i tuoi secondi piatti. Può essere servita sia calda che a temperatura ambiente, per cui sarà possibile prepararla anche in anticipo. Qui troverete la ricetta completa.

Zucchine ripiene di pomodorini

Da servire sia calda o a temperatura ambiente, le zucchine ripiene di pomodorini è una ricetta vegan – senza uova e senza lattosio – a base di zucchine e salsa di pomodorini davvero gustosa e leggera e sfiziosa e adatta anche per i bambini.

Insalata greca

Tipica della tavola della stagione estiva, una bella insalata greca è in realtà già ottima nei primi caldi giorni primaverili. Ottima da servire sia come contorno, ma anche come antipasto leggero o come piatto unico da portarsi in ufficio. Dell’insalata greca originale ci sono davvero parecchie varianti, data la versatilità del piatto ad adattarsi praticamente ad ogni gusto.

Melanzane grigliate

Per preparare le melanzane grigliate si potranno usare tutte le varietà di melanzane che esistono in natura. Dopo averle grigliate queste vengono condite con del buon olio extra vergine d’oliva, con l’aglio ed erbe aromatiche. È bene far riposare poi le melanzane grigliate per qualche ora prima di servirle, in questo lasso di tempo gli ingredienti rilasceranno le loro sapidità rendendo questo contorno di stagione davvero eccezionale. Qui la ricetta completa.

Pomodori confit

I pomodori confit sono davvero una ricetta semplice e gustosa che riempirà la vostra cucina di un odore delizioso. La vera ricetta prevede l’eliminazione completa della buccia e dei semi dei pomodori. Vi consigliamo di prediligere, nella scelta dei pomodori, quelli di piccola taglia.

I veri pomodori confit si preparano solo dopo aver eliminato la buccia e i semi dei pomodori. Qui troverete tutto il procedimento.