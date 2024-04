Se ti senti sopraffatto da emozioni contrastanti, forse sei in hangover emotivo

Un turbinio di emozioni contrastanti può essere difficile da gestire e può lasciarci sopraffatti, esausti: ecco cos'è un hangover emotivo e come contrastarlo

Vi è mai capitato di sentirvi svuotati, senza energie dopo un evento intenso, che sia stato positivo o negativo? Se sì, potreste aver sperimentato un hangover emotivo, una sorta di “postumi di una sbornia” che colpisce non il corpo, bensì la mente.

Vediamo meglio di cosa si tratta, se è possibile prevenire un hangover emotivo e come farci i conti quando si presenta a travolgere la nostra vita.

Che cos’è un hangover emotivo

La condizione di hangover emotivo non è altro che un sovraccarico di emozioni, tra loro molto diverse, che si concretizza quando avviene un cambiamento drastico nella nostra esistenza, quando concretizziamo un sogno che avevamo da tempo nel cassetto, quando subiamo un lutto o un trauma.

In questi momenti, nella nostra mente si affollano tantissimi stati d’animo diversi: paura per l’ignoto, angoscia per il futuro, adrenalina, tristezza, eccitazione, gioia…insomma, veniamo travolti da un vero e proprio tsunami emotivo difficile da gestire.

Ecco allora che l’onda anomala delle emozioni ci travolge, lasciandoci poi sopraffatti e spossati, alle prese con le conseguenze di questo momento così intenso per la nostra psiche.

I sintomi dell’hangover

Proprio come una sbornia da alcol, anche la “sbornia emotiva” ha i suoi sintomi, che non vanno sottovalutati perché possono aiutarci a comprendere meglio cosa stiamo provando in questo momento:

spossatezza fisica e mentale: ci sentiamo esausti, come se avessimo corso una maratona.

ci sentiamo esausti, come se avessimo corso una maratona. irritabilità e nervosismo: anche le piccole cose ci innervosiscono.

anche le piccole cose ci innervosiscono. sonnolenza o insonnia: fatichiamo ad addormentarci e ci svegliamo frequentemente durante la notte o, al contrario, non riusciamo a svegliarci al mattino e facciamo fatica a svolgere anche le attività più semplici

fatichiamo ad addormentarci e ci svegliamo frequentemente durante la notte o, al contrario, non riusciamo a svegliarci al mattino e facciamo fatica a svolgere anche le attività più semplici confusione mentale: ci è difficile concentrarci e ricordare le cose; tendiamo a essere distratti e poco attenti a ciò che ci accade

ci è difficile concentrarci e ricordare le cose; tendiamo a essere distratti e poco attenti a ciò che ci accade stress fisico: mal di testa, tensioni muscolari o mal di stomaco che sembrano non avere una causa

mal di testa, tensioni muscolari o mal di stomaco che sembrano non avere una causa dolori muscolari: soprattutto nella parte superiore del corpo

soprattutto nella parte superiore del corpo problemi digestivi: mal di stomaco, nausea o vomito

mal di stomaco, nausea o vomito fame o sete eccessive: potremmo sperimentare un senso di fame eccessivo, di natura emotiva.

Hangover ed esaurimento emotivo

Anche se i sintomi sono numerosi e interessano molti aspetti del nostro benessere fisico e mentale, l’hangover emotivo non è un fenomeno preoccupante, ma si risolve entro qualche giorno.

Attenzione, però, a non confondere questo episodio con l’esaurimento emotivo, che è invece una condizione più grave e prolungata e che si verifica quando le nostre risorse emotive sono completamente esaurite.

Le cause di un esaurimento emotivo sono più lunghe nel tempo – fra queste, un lungo periodo di sovraccarico sul lavoro, una relazione tossica con il partner, un lungo momento di smarrimento e incertezza, magari di natura economica.

Prevenire l’hangover emotivo

È possibile prevenire un hangover emotivo, in modo da riuscire a vivere le nostre emozioni in maniera più serena, senza lasciarci travolgere da esse?

La risposta è sì, e un aiuto importante più arrivare dalle pratiche di consapevolezza di sé di cui parliamo spesso nei nostri articoli.

Il diario delle emozioni, il journaling, la meditazione, la respirazione consapevole possono infatti rivelarsi alleati preziosi per comprendere meglio cosa sta accadendo dentro e attorno a noi, e per evitare che le emozioni ci sovrastino.

Tutte queste pratiche possono essere svolte da soli, senza il ricorso a uno specialista. Tuttavia, molte persone potrebbero trarre giovamento da un consulto psicologico, o anche solo dalla chiacchierata con un amico fidato.

Tirar fuori i propri problemi, raccontare a voce le proprie emozioni e le proprie difficoltà nell’affrontarle, può essere il modo migliore per riuscire a liberarsene senza conseguenze.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: