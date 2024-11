Queste sono le 7 frasi più utilizzate dalle coppie con relazioni più felici e durature (quante ne usi anche tu?)

Dopo una discussione con il partner, il malessere emotivo può essere intenso: ecco come sanare le ferite e ristabilire l’armonia prima che il legame ne risenta irreparabilmente, preservando così la stabilità e la serenità della nostra relazione.

Tutti sogniamo una relazione di coppia fatta del giusto mix fra comprensione, desiderio e fiducia come quelle che leggiamo nei libri o vediamo rappresentate nei film, ma quanti sono disposti a impegnarsi ogni giorno per renderla concreta, reale?

La vita a due non è (solo) un bellissimo sogno: essere in una relazione significa impegnarsi ogni giorno perché le cose vadano bene, ascoltare l’altro, comprendere le sue difficoltà, accettarsi nonostante i difetti, risolvere insieme i problemi.

Ma una relazione sana non significa che non ci siano mai litigi: le coppie possono avere disaccordi ed essere comunque l’uno dalla parte dell’altro. Il problema di molte coppie, infatti, non sono tanto le discussioni e i momenti di incomprensione, ma piuttosto come questi ostacoli vengono (o meno) risolti.

L’importanza delle parole giuste

Quando sorge un conflitto o si sviluppa una discussione accesa su un certo tema, la frustrazione derivante dal sentirsi incompresi e la rabbia che monta in quel momento possono spingerci a dire cose che non pensiamo, o a dare avvio a un vero e proprio litigio.

Prima che la situazione precipiti per il peggio, proviamo a fermarci un attimo e scegliamo con cura le parole che vogliamo rivolgere al nostro partner – anche se siamo arrabbiati o stanchi e non abbiamo la pazienza sufficiente a intraprendere una discussione pacifica.

Questo momento di pausa farà una grande differenza sulla piega che prenderà la discussione e, più in generale, sulla longevità della nostra coppia.

Le relazioni più sane e longeve sono quelle in cui i partner utilizzano un linguaggio di riparazione e collaborazione piuttosto che attaccarsi l’un l’altro quando c’è un problema o una difficoltà. Questo è qualcosa che chiunque può imparare a fare.

Esistono alcune categorie di frasi da tenere a mente e da utilizzare per riparare uno strappo in una relazione – indipendentemente dalla ragione che ha dato vita alla discussione: eccole.

Per ascoltare

L’incomprensione deriva spesso da una indisponibilità all’ascolto. Cosa succederebbe se, invece di urlare e attaccare l’altro, ci mettessimo in una disposizione d’animo pronta ad ascoltare i suoi dubbi, le sue paure, i motivi dietro la sua rabbia?

Ovviamente, non dobbiamo lasciarci travolgere passivamente dal fiume in piena delle emozioni negative del partner, senza opporre alcuna resistenza.

Possiamo mitigare la sua rabbia nei nostri confronti e trasformarla in una pacifica esposizione di ciò che pensa, utilizzando frasi ed espressioni come:

“Per favore, dillo più gentilmente.”

“Ciò ha ferito i miei sentimenti. Potresti dirmi qual è il problema?”

“Mi sento incolpato. Puoi riformularlo?”

“Ho la sensazione che tu non ci stiamo capendo in questo momento.”

Per chiedere/dare aiuto

Discutere con il partner significa mettersi a nudo, e denudarsi è sempre un problema perché significa mostrare le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostro nervi scoperti.

Ma abbassare lo scudo dell’arroganza e dell’orgoglio significa anche chiedere aiuto per la difficoltà che si sta provando in questo momento e per trovare una soluzione al problema – insieme. Ecco qualche frase che può aiutarci in questo senso:

“Ho bisogno del tuo supporto in questo momento.”

“Ascoltami adesso e cerca di capire.”

“Questo è importante per me. Per favore ascolta.”

“Puoi rendere le cose più sicure per me?”

“Posso avere un abbraccio?”

Se abbiamo bisogno di un contatto fisico per sentirci meglio, come una carezza o un abbraccio, non esitiamo a chiederlo: ricordiamo che un abbraccio è in grado di rasserenarci, allontanare l’ansia e migliorare l’umore.

Per chiedere scusa

Se ci siamo lasciati trasportare dall’ira e abbiamo detto o fatto cose che non volevamo, ferendo il nostro partner, la cosa più semplice da fare per tornare a un clima sereno è chiedere scusa. Ecco come possiamo farlo:

“Le mie reazioni erano troppo estreme. Mi dispiace.”

“Fammi riprovare.”

“Voglio essere più gentile con te in questo momento e non so come.”

“Come posso migliorare le cose?”

Per prendersi una pausa

Se ci rendiamo conto che non riusciamo a contenere la nostra rabbia nei confronti del partner, e che la situazione sta per sfuggirci di mano, potrebbe essere saggio prendersi un momento di pausa e tornare alla discussione quando saremo più calmi.

Ecco come possiamo manifestare al partner il nostro bisogno di un momento che sia solo per noi per rimettere insieme i pensieri e ritrovare la calma:

“Per favore, fermiamoci un attimo.”

“Dammi un momento. Tornerò fra poco.”

“Ricominciamo tutto da capo.”

“Mi sento inondato. Possiamo fare una pausa e parlare un po’ di qualcos’altro?”

Per trovare un accordo

Ristabilire la calma all’interno della coppia significa anche scendere a compromessi e fare ciascuno un passo nella direzione dell’altro. Ecco qualche frase per incontrarsi a metà strada fra due posizioni opposte:

“Sono d’accordo con una parte di quello che dici.”

“Facciamo un compromesso qui.”

“Non ho mai pensato alle cose in questo modo, voglio accettare questa tua visione.”

“Penso che il tuo punto di vista abbia senso.”

Per esprimere apprezzamento

Infine, non dobbiamo dimenticare che una componente importante del dialogo con il partner è connessa alle manifestazioni di affetto, di stima e di solidarietà che abbiamo nei confronti dell’altro.

Amarsi implica il fatto di comunicare i propri sentimenti, ogni tanto, in modo genuino e senza censure. Ecco qualche esempio:

“Sei una persona importante per me.”

“Capisco cosa provi, sono qui con te.”

“Questo non è un tuo problema, è un nostro problema.”

“Grazie per…”

Per chiarire e spiegarsi meglio

Spesso, le incomprensioni nascono dalla difficoltà di esprimere chiaramente i propri pensieri e sentimenti. In questi casi, prendersi il tempo per chiarire il proprio punto di vista può fare la differenza. Ecco alcune frasi che aiutano a spiegarsi meglio e a facilitare la comprensione reciproca:

“Lasciami spiegare meglio ciò che intendo.”

“So che questo può sembrare difficile da capire, ma ecco come mi sento davvero.”

“Posso provare a dire questo in un altro modo?”

“Vorrei assicurarmi che abbiamo capito entrambi ciò che stiamo dicendo.”

“Non è facile per me parlare di questo, ma ci tengo a farti capire cosa sto provando.”

Queste frasi aiutano a mantenere il dialogo aperto e rispettoso, permettendo ai partner

L’importanza del rispetto reciproco

In ogni relazione, il rispetto reciproco rappresenta una base fondamentale su cui costruire una connessione duratura e autentica. Il rispetto non riguarda solo l’accettazione dei difetti e delle vulnerabilità del partner, ma include anche l’impegno a valorizzarne le qualità, a trattarlo con dignità e a non dare mai per scontato il suo affetto. Una coppia cresce e si rafforza quando entrambi i partner si sentono apprezzati e rispettati, soprattutto nei momenti di difficoltà. La capacità di accogliere le opinioni, i sentimenti e le esperienze dell’altro, senza sminuirle, permette alla relazione di evolversi in un legame più profondo e consapevole.

