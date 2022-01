Tea tree oil: 15 usi che non ti aspetti dell’olio essenziale antibatterico più versatile di tutti

Scopri come puoi utilizzare l’olio essenziate di Tea Tree per piccoli problemi quotidiani di detergenza e di salute

Il tea tree oil è un olio essenziale che può essere utilizzato per diversi scopi, dalla salute della pelle ai capelli, fino alle unghie. Oltre ai suoi benefici scientificamente supportati, il tea tree oil è poco costoso e sicuro se usato secondo le raccomandazioni indicate.

Che cos’è il tea tree oil e come funziona?

Il tea tree oil proviene dalle foglie di Melaleuca alternifolia, un piccolo albero originario del Queensland e del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Sebbene la Melaleuca alternifolia sia conosciuta come l’albero del tè, non va confusa con la pianta che produce le foglie usate per fare il tè nero, verde e oolong. Il tea tree oil è stato usato per secoli dagli aborigeni come medicina tradizionale. Questi nativi australiani schiacciano le foglie per estrarre l’olio, che veniva poi inalato per curare tosse e raffreddore o applicato direttamente sulla pelle per la guarigione.

Oggi, il tea tree oil è ampiamente disponibile come olio non diluito al 100% o “puro”. Sono disponibili anche forme diluite, che vanno dal 5 al 50% di forza in prodotti progettati per la pelle. Contiene una serie di composti, tra cui il terpinen-4-olo, che è stato dimostrato uccidere alcuni batteri, virus e funghi.

Il terpinen-4-olo sembra anche aumentare l’attività dei globuli bianchi, che aiutano a combattere i germi e altri batteri. Queste proprietà rendono il tea tree oil un prezioso rimedio naturale per il trattamento di malattie della pelle, batteriche e fungine, prevenendo le infezioni e favorendone la guarigione.

Igienizzante mani

Il tea tree oil è un disinfettante naturale ideale per le mani. Gli studi hanno dimostrato che uccide diversi batteri e virus comuni responsabili di causare malattie, tra cui E. coli, S. pneumoniae e H. influenzae. Inoltre, uno studio che ha testato diversi tipi di lavaggio delle mani mostra che l’aggiunta di olio di melaleuca ai detergenti ha aumentato la loro efficacia contro E. coli. (Leggi anche: Disinfettanti per le mani: anche il tea tree oil nel mirino della Fda come ingrediente da evitare)

Repellente per insetti

Il tea tree oil può aiutare a tenere lontani gli insetti fastidiosi. Uno studio ha rilevato che 24 ore dopo essere state trattate con olio di melaleuca, le mucche avevano il 61% di mosche in meno rispetto alle mucche non trattate con olio di melaleuca. Inoltre, uno studio in provetta ha rivelato che il tea tree oil aveva una maggiore capacità di respingere le zanzare rispetto al DEET, l’ingrediente attivo più comune nei repellenti per insetti commerciali.

Deodorante naturale

Gli effetti antibatterici possono aiutare a controllare l’odore delle ascelle, correlato alla sudorazione. Il sudore stesso non ha odore. Tuttavia, quando le secrezioni delle ghiandole sudoripare si combinano con i batteri sulla pelle, viene prodotto un odore da moderato a forte. L’area delle ascelle contiene una grande concentrazione di queste ghiandole, ed è principalmente responsabile di ciò che viene comunemente chiamato “odore corporeo”. Le proprietà antibatteriche del tea tree oil lo rendono un’alternativa naturale ai deodoranti e agli antitraspiranti commerciali.

Antisettico per piccoli tagli e graffi

Le lesioni che provocano la rottura della pelle facilitano l’ingresso di germi nel flusso sanguigno, che può portare a infezioni. Il tea tree oil può essere usato per trattare e disinfettare piccoli tagli e abrasioni uccidendo S. aureus e altri batteri, che possono causare infezioni nelle ferite aperte. Per disinfettare un taglio o una raschiatura, procedi in questo modo:

pulisci accuratamente il taglio con acqua e sapone

mescola una goccia di olio di melaleuca con un cucchiaino di olio di cocco

applica una piccola quantità della miscela sulla ferita e copri con una benda

ripeti questo processo una o due volte al giorno fino a quando non si è formata una crosta.

Favorisce la guarigione delle ferite

Oltre a prevenire l’infezione nei tagli e nelle abrasioni, può anche favorire la guarigione delle ferite. La ricerca ha dimostrato che il tea tree oil aiuta a ridurre l’infiammazione e innesca l’attività dei globuli bianchi, che sono fondamentali nel processo di guarigione. In un piccolo studio su 10 persone con ferite, l’aggiunta di olio di melaleuca al trattamento convenzionale ha portato a una riduzione del tempo di guarigione in tutti i partecipanti. Quindi, alcune gocce di olio di melaleuca possono essere aggiunte alla medicazione.

Combatte l’acne

Il tea tree oil può essere un’arma potente contro l’acne. Diversi studi hanno dimostrato che aiuta a ridurre la quantità e la gravità complessiva dell’acne. In uno studio, l’applicazione di un gel a base di tea tree oil al 5% sulle lesioni dell’acne ha dimostrato di essere più di tre volte efficace nel ridurre il numero di lesioni rispetto a un placebo. In un altro studio, è risultato efficace contro l’acne quanto il perossido di benzoile, il farmaco anti-acne più comune.

In alternativa, puoi creare il tuo trattamento mescolando una parte di olio di melaleuca con nove parti di acqua e applicando la miscela sulle zone interessate con un batuffolo di cotone una o due volte al giorno, secondo necessità.

Tratta le infezioni fungine delle unghie

Le infezioni fungine delle unghie sono abbastanza comuni. Sebbene non siano pericolose, possono essere antiestetiche. Ci sono farmaci che possono curare i funghi delle unghie, anche se alcune persone potrebbero preferire un approccio più naturale. È stato dimostrato che il tea tree oil aiuta a sbarazzarsi dei funghi delle unghie se usato da solo o in combinazione con altri rimedi naturali. In uno studio, le persone con funghi alle unghie hanno usato olio di melaleuca o un farmaco antimicotico per sei mesi. Alla fine dello studio, circa il 60% delle persone in ciascun gruppo ha sperimentato una risoluzione parziale o totale del fungo.

Puoi usare alcune gocce di olio di melaleuca da solo, o mescolarlo con una quantità uguale di olio di cocco e applicarlo sulla zona interessata. Assicurati di lavarti le mani subito dopo l’applicazione per evitare di diffondere il fungo in altre aree.

Collutorio senza sostanze chimiche

La ricerca suggerisce che il tea tree oil può combattere i germi che causano la carie e l’alitosi. Uno studio ha scoperto che era più efficace contro i batteri che causano la placca, rispetto alla clorexidina, un comune disinfettante e risciacquo orale. Per preparare il tuo collutorio privo di sostanze chimiche, aggiungi semplicemente una goccia di olio di melaleuca in una tazza di acqua tiepida, mescola accuratamente e agita in bocca per circa 30 secondi. Come altri collutori, anche questo non deve essere ingerito, perché può essere tossico.

Detergente per tutti gli usi

Il tea tree oil è un ottimo detergente per tutti gli usi, perché igienizza anche le superfici. Inoltre, lo fa senza lasciare tracce di sostanze chimiche. Ecco una ricetta facile per un detergente tutto naturale e multiuso:

unisci 20 gocce di olio di melaleuca, 3/4 di tazza di acqua e 1/2 tazza di aceto di mele in un flacone spray

agita bene fino a quando non sarà completamente miscelato

spruzza direttamente sulle superfici e pulisci con un panno asciutto

assicurati di agitare la bottiglia prima di ogni utilizzo per mescolare l’olio con gli altri ingredienti.

Lenisce l’infiammazione della pelle

Il tea tree oil può aiutare ad alleviare la pelle infiammata. Una forma comune di irritazione cutanea è la dermatite da contatto, che si verifica quando la pelle viene a contatto con un allergene, come il nichel. L’esposizione all’allergene porta a pelle arrossata, pruriginosa e talvolta dolorosa.

La ricerca suggerisce che l’applicazione del tea tree oil può aiutare a ridurre la gravità di questi sintomi. In uno studio che ha confrontato gli effetti di diversi trattamenti per la dermatite da contatto, è stato riscontrato che il tea tree oil riduce i sintomi del 40%. Inoltre, può fornire sollievo dalle reazioni alle punture di insetto riducendo il prurito, il rossore e il gonfiore che si verificano quando il tuo corpo rilascia istamina per difendersi dalla saliva dell’insetto.

Usa questa ricetta per alleviare la pelle infiammata:

unisci 10 gocce di olio di melaleuca con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di olio di cocco fuso

mescola bene e conserva in un contenitore sigillato

applica sulla zona interessata fino a due volte al giorno fino alla risoluzione dei sintomi.

Combatte la forfora

La forfora non è pericolosa; tuttavia, può essere fastidiosa e imbarazzante. Sebbene ci siano poche ricerche pubblicate sull’efficacia del tea tree oil nel trattamento della forfora, uno studio suggerisce che potrebbe essere utile. In questo studio di quattro settimane, il gruppo che ha utilizzato uno shampoo contenente olio di melaleuca ha avuto un miglioramento del 40% della forfora. Inoltre, ha riportato miglioramenti significativi nella gravità della forfora, prurito e untuosità. Per aiutare a ridurre la forfora, prova ad aggiungere alcune gocce di olio di melaleuca a una cucchiaiata di shampoo quando ti lavi i capelli.

Tratta il piede d’atleta

Il piede dell’atleta può essere frustrantemente e difficile da controllare. Conosciuto in medicina come tinea pedis, il piede d’atleta è un’infezione fungina contagiosa che può diffondersi anche dalle unghie dei piedi fino alle mani. I sintomi includono desquamazione, screpolature, vesciche e arrossamento. I farmaci antimicotici sono considerati un trattamento standard. Tuttavia, gli studi suggeriscono che il tea tree oil può essere un’alternativa efficace per alleviare i sintomi. In uno studio controllato su 158 persone, il 72% del gruppo che ha usato il tea tree oil ha avuto un miglioramento clinico significativo, rispetto al 39% nel gruppo placebo.

Tuttavia, un altro studio ha scoperto che, sebbene il tea tree oil aiuta ad alleviare i sintomi, come l’infiammazione, il prurito e il bruciore, nonché i farmaci antimicotici, non era così efficace nell’eliminare effettivamente il fungo.

Ecco un trattamento naturale per alleviare i sintomi del piede d’atleta:

unisci 1/4 di tazza di polvere di arrowroot o fecola di maranta, 1/4 di tazza di bicarbonato di sodio e 20-25 gocce di olio di melaleuca

mescola per unire e riponi in un contenitore coperto

applica sui piedi puliti e asciutti due volte al giorno.

Elimina la muffa su frutta e verdura

I prodotti freschi sono suscettibili alla crescita della muffa nota come Botrytis cinerea, in particolare nei climi caldi e umidi. Gli studi hanno dimostrato che i composti antimicotici del tea tree oil, terpinen-4-olo e 1,8-cineolo, possono aiutare a ridurre la crescita di questa muffa su frutta e verdura. Per proteggerti dalla muffa, aggiungi 5-10 gocce di olio di melaleuca all’acqua prima di risciacquare i tuoi prodotti e asciugarli accuratamente.

Allevia la psoriasi

La psoriasi è una condizione autoimmune caratterizzata da focolai di pelle arrossata, pruriginosa e squamosa. Sebbene ci siano farmaci che possono migliorare i sintomi, la condizione stessa è cronica e non esiste una cura nota. Il tea tree oil contiene composti antinfiammatori che, secondo prove emergenti, possono essere utili per alleviare i sintomi della psoriasi. Per alleviare le riacutizzazioni, unisci 10-15 gocce di olio di melaleuca con due cucchiai di olio di cocco fuso. Applica questo unguento sulla zona interessata 2-3 volte al giorno, secondo necessità.

Disinfetta la lavastoviglie

Il tea tree è anche un grande alleato per la detergenza della casa. Ottimo per disinfettare pavimenti, bucato e punti difficili, è un cura lavastoviglie portentoso. Bastano poche gocce versate saltuariamente nella vaschetta della lavastovigle per disinfettarla, ma anche per ottenere pentole, piatti e bicchieri igienizzati al meglio, senza cattivi odori (Leggi anche: come pulire la lavastoviglie )

