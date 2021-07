Come preparare questi gustosi spiedini con ceci e pomodorini

Gli spiedini con ceci e pomodorini sono una ricetta (vegan) semplice e sfiziosa da servire come antipasto, come contorno, ma anche come aperitivo o per colorare i buffet.

La ricetta degli spiedini con ceci e pomodorini non contiene glutine e può essere preparata anche in presenza di commensali con celiachia. Questo piatto semplice e povero è ricco di aromi e di sapori, l’olio extra vergine d’oliva, l’origano e il timo lo rendono infatti irresistibile, e già durante la loro cottura gli spiedini vi regaleranno diverse emozioni olfattive. Da preparare anche con diverse ore d’anticipo, gli spiedini con ceci e pomodorini possono essere serviti caldi o a temperatura ambiente.

Ingredienti 300 gr di pomodori ciliegini di piccole dimensioni

100 gr di ceci già lessati

olio evo q.b.

sale q.b.

origano q.b.

timo essiccato q.b.

stecchini da spiedini q.b.

Tempo Preparazione: 10 minuti

10 minuti Tempo Cottura: 20 minuti

20 minuti Tempo Riposo: –

– Dosi: per 4 persone

per 4 persone Difficoltà: bassa

Come preparare gli spiedini con ceci e pomodorini: procedimento

Scolare i ceci dalla loro acqua di cottura e farli raffreddare, se si dovessero utilizzare quelli in barattolo sciacquarli abbondantemente e scolarli,

lavare accuratamente i pomodori e farli sgocciolare per bene.

accuratamente i pomodori e farli sgocciolare per bene. Infilzare quindi un prima un pomodoro lasciandolo intero e a seguire un cece, quest’ultimo è molto fragile e si consiglia quindi di infilzarlo con delicatezza e di farlo scorrere sullo stecchino molto lentamente,

continuare così fino a terminare gli ingredienti.

Quando gli spiedini saranno pronti metterli in una teglia rivestita con carta forno, oliarli in superficie quindi salarli e cospargerli con l’origano e il timo.

Quando gli spiedini saranno pronti metterli in una teglia rivestita con carta forno, oliarli in superficie quindi salarli e cospargerli con l'origano e il timo.

Cuocere in forno caldo a 220° in modalità ventilato per circa venti minuti avendo cura di cuocere per i primi dieci minuti nella parte più alta del forno e per i successivi nella parte più bassa, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare per qualche minuto prima di servire,

oppure servirli quando saranno a temperatura ambiente.

Ilaria Zizza