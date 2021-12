Khave: come preparare il il caffè turco, secondo la ricetta tradizionale

Il caffè turco noto anche come khave è una bevanda tipica di origine ottomana. Scopriamo la ricetta originale e come prepararlo in casa

Il khave è il caffè turco che si distingue per il gusto, l’aroma, la schiuma tipici e, soprattutto, per il modo in cui viene preparato e poi servito. Si tratta dell’unico caffè in cui non vengono separati i fondi. Si diffuse nel mondo dalla parola araba “kahve” (da “keyif” “umore, gaiezza”), che in italiano divenne “caffè”.

Una bevanda buona e addirittura riconosciuta dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità, a cui è stato anche attribuito un potere divinatorio che ha dato origine alla caffeomanzia; basti pensare che proprio i fondi del caffè turco vengono usati per leggere il futuro.

Questa bevanda fece la sua comparsa in Europa grazie al commercio di Venezia che importava dalla Turchia prodotti tipici orientali; secondo altri, invece, giunse fino a noi dopo che i turchi invasero Vienna. Si narra che dopo la sconfitta lasciarono dei sacchi di caffè, che vennero usati per aprire in città il primo café europeo. (Leggi anche: Sai davvero come preparare un ottimo caffè? Te lo spieghiamo con la regola delle 3 M)

Come preparare il caffè turco

Per preparare il vero caffè turco secondo la tradizione ottomana, servono pochi ingredienti ma occorre seguire attentamente tutti i passaggi e, soprattutto, utilizzare il cezve, ossia il tipico bricco di rame e ottone con un lungo manico.

Ingredienti:

cezve

caffè in polvere

acqua

spezie o zucchero (facoltativi)

Procedimento:

versa l’acqua nel cezve e metti sul fuoco. E’ importante ricordare che non deve mai raggiungere l’ebollizione , in modo che il caffè non perda le sue proprietà organolettiche

quando sta per bollire togli il cezve dal fuoco e aggiungi un cucchiaino di caffè a persona

a questo punto puoi aggiungere anche lo zucchero e le spezie, come il cardamomo e i chiodi garofano

mescola bene e fai cuocere a fiamma bassa

si formerà una leggera schiuma in superficie; quando diventa bella spessa il caffè è pronto per essere servito e gustato.

Il caffè turco non si beve velocemente come il nostro caffè espresso, va fatto riposare qualche minuto e poi si sorseggia lentamente per assaporarne tutto il gusto e l’aroma.

