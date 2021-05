Hummus di ceci, l’incredibile storia del piatto simbolo della pace

L‘hummus è uno degli alimenti più antichi e gustosi, oggi conosciuto in tutto il mondo, anche se unisce idealmente turchi, greci, libanesi e persino israeliani, che ne rivendicano la paternità. Cos’è l’hummus e com’è nato, ecco qualche curiosità, nell”International Hummus Day

Avete mai assaggiato l’hummus? È una salsa a base di ceci e sesamo, graditissima anche dai bambini e un ottimo modo per incentivare il consumo di legumi. L’hummus è una preparazione davvero saporita da gustare accompagnandola con il pane o le verdure crude.

Gli ingredienti

L’ingrediente di base è rappresentato dai ceci, che vengono lessati e schiacciati o frullati fino ad ottenere una crema omogenea, facile da spalmare. Oggi si trova facilmente anche nei supermercati e nei ristoranti di tutta Europa, nel Medio Oriente e in Africa settentrionale, anche se la sua origine è un piccolo giallo perché molti paesi ne rivendicano la paternità.

Il nome

La parola “Hummus” deriva dall’ arabo e significa appunto ceci, un legume che è stato coltivato in Medio oriente per la prima volta 10mila anni fa.

Il nome completo è in realtà ḥummuṣ bi ṭaḥīna, che significa “ceci con tahini” che è una pasta a base di sesamo scurito. Il nome stesso sembra anche suggerire che l’hummus abbia origine in un paese arabo, la ricetta più simile era stata scritta al Cairo nel 13esimo secolo che era fatta oltre che con ceci, con aceto e limone, spezie e olio,ma senza tahini o aglio. Ironia della sorte, la prima ricetta con tahini è della cucina egiziana.

Ancora c’è chi sostiene che sia un cibo ebraico, menzionato nella bibbia almeno 3500 anni fa, ma anche la Grecia lo rivendica dicendo che l’hummus è l’alimento base della loro cucina. La cosa certa è che i traffici commerciali hanno permesso la circolazione delle merce tra greci, turchi e altri popoli mediorientali.

Da dove viene?

Ma Egitto, Grecia e Israele non sono gli unici contendenti. Anche altri paesi mediorientali rivendicano l’hummus, tra tutti, il Libano. Charles Perry, presidente degli storici culinari della California del Sud e esperto di cibo arabo medievale, secondo cui l’hummus sarebbe originario di Damasco perché proprio qui c’era l’usanza di montare il cibo tenendo la ciotola contro il muro.

Le Guerre dell’Hummus

La realtà è che attualmente nessuno può dire con certezza chi, quando e come è stato inventato l’hummus perché ognuno porta avanti la propria teoria. Potrebbe sembrare una questione banale, ma scoprirne le origini potrebbe essere importante per l’identità culinaria. Le già leggendarie “Guerre di Hummus” iniziarono nel 2008 quando il Libano accusò Israele di rivendicare ciò che invece apparteneva a loro.

I libanesi hanno citato in giudizio gli israeliani per violazione del copyright e hanno chiesto una petizione all’Unione Europea per riconoscere l’hummus come cibo libanese. Attualmente la battaglia è ancora in corso e non è detto che finisca presto.

Di certo c’è solo la bontà dell’hummus, un cibo delizioso, ricco di proteine, potassio, ferro, magnesio, acido folico, manganese, vitamina B-6 e fibre.

Dominella Trunfio