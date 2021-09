Si possono mangiare i broccoli crudi? Cosa succede al tuo corpo se mangia cavoli e crucifere nell’insalata

I broccoli sono un concentrato di salute e tutti dovremmo consumarli con regolarità. Ma fa bene mangiarli crudi?

Con l’arrivo dei primi freddi iniziano a spuntare, nei banchi dei fruttivendoli, i primi broccoli della stagione. I broccoli sono un vero e proprio “super-cibo”, perché forniscono al nostro organismo moltissime vitamine ed antiossidanti importanti per contrastare l’invecchiamento cellulare. Generalmente si consumano cotti – perlopiù bolliti o gratinati al forno – ma è possibile mangiarli anche crudi? Secondo gli esperti, sì: anche da crudi, infatti, i broccoli offrono un altissimo apporto vitaminico e fibroso, e non contengono nessuna sostanza velenosa.

Anzi, i broccoli crudi hanno molti vantaggi. Sono ricchi di vitamine B, C e K: si pensi che una tazza di broccoli crudi – circa 90 grammi – fornisce fino al 108% della vitamina C da assumere quotidianamente secondo gli esperti. Contengono inoltre potassio, calcio e betacarotene, ma anche antiossidanti, che proteggono il corpo dall’azione dei radicali liberi; infine, i broccoli sono ricchi di acido folico – un integratore naturale per le donne in gravidanza.

Evitando di cuocere i broccoli, si mantengono inalterati tutti i benefici di questo cibo che altrimenti andrebbero parzialmente persi durante il processo di cottura: infatti soprattutto la vitamina C e quelle del gruppo B sono particolarmente sensibili al calore; la vitamina C, inoltre, è idrosolubile e pertanto si disperde nell’acqua di cottura dei broccoli. Uno studio ha dimostrato che saltando in padella o stufando i broccoli in acqua, questi perdono rispettivamente il 38% e il 33% della vitamina C che contengono; inoltre, la cottura al microonde, al vapore e in padella causa perdite non solo nei livelli di vitamina C, ma anche in quelli della clorofilla, il pigmento che dà alla verdura il suo caratteristico colore verde e che rappresenta un’iniezione di salute per il nostro organismo.

Via libera quindi ai broccoli crudi, ma attenzione. Prima di consumarne un piatto consistente sarebbe opportuno assaggiarne una piccola quantità, per vedere se il nostro apparato digerente è in grado di assimilarli (i broccoli crudi possono causare episodi di gonfiore o flatulenza, e possono risultare fastidiosi da digerire per chi soffre di colon irritabile). Inoltre, meglio consumare senza cottura solo le cimette dei broccoli, che sono più digeribili e gustose; possiamo utilizzare la parte dei gambi, più fibrosa e quindi più difficile da digerire cruda, per fare un’ottima zuppa.

Come consumare i broccoli crudi? Nulla di meglio che preparare uno smoothie verde, ricco di vitamine e fibre: ad una manciata di broccoli crudi tagliati a pezzetti basterà aggiungere una mela, delle foglie di spinacino o qualche gambo di sedano e un po’ di succo di limone per preparare un frullato energizzante e gustoso, ideale per colazione o per merenda. Oppure possiamo usare le cimette dei broccoli come fresco contorno o come base per una insalatona, aggiungendo magari frutta secca a pezzettini e qualche cubetto di formaggio fresco.

Fonte: FDA / US National Library of Medicine

