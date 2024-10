Tempo di broccoli! I trucchi più efficaci per pulirli bene ed eliminare tutti i vermi e parassiti

Per lavare correttamente i broccoli non basta limitarsi a sciacquarli sotto l'acqua corrente. Se volete eliminare del tutto vermi e parassiti nascosti occorre seguire qualche passaggio in più: ecco i trucchi più efficaci

Con l’arrivo della stagione autunnale, tornano anche cavoli,broccoli e altre crucifere, ortaggi molto gustosi ma soprattutto sani e ricchi di nutrienti preziosi. Oltre a essere un vero concentrato di vitamine (come C e K), minerali e antiossidanti, sono noti per il loro apporto benefico alla salute. Ma sapete qual è il miglior modo per lavarli e rimuovere eventuali parassiti nascosti? Oggi vi sveliamo alcuni semplici ma efficaci trucchi per pulirli a fondo.

Perché è importante lavare bene broccoli e cavoli

I broccoli, soprattutto quelli biologici o non trattati (che vi consigliamo caldamente di scegliere), hanno una struttura a piccoli fiori e una consistenza compatta. Questo li rende perfetti per nascondere minuscoli ospiti indesiderati, come bruchi, vermi e piccoli parassiti. Tra i più comuni c’è la tignola della crucifere (Plutella xylostella), una farfallina le cui larve possono insediarsi tra le foglie. Anche se non sono pericolosi per la salute, è sempre meglio eliminarli prima del consumo per una questione di igiene.

Niente di grave o pericoloso per la nostra salute ma sicuramente sgradito considerando che poi la verdura la mangiamo. Meglio quindi lavarli con cura i broccoli per eliminare l’eventuale presenza di “ospiti”, alcuni dei quali possono anche essere impercettibili all’occhio umano. Non è sufficiente semplicemente sciacquare il broccolo sotto l’acqua corrente dopo averlo sommariamente capato. Se volete essere sicuri di eliminare ogni traccia di vermi e parassiti dovete fare qualche passaggio in più (ma niente di impegnativo).

Come scegliere broccoli freschi

Innanzitutto prendete l’abitudine di acquistare broccoli biologici e imparate a sceglierli freschi. In che modo? Basta guardare il colore che deve essere verde scuro. Evitate invece i broccoli che tendono al giallo o che mostrano parti ammaccate, perché ciò potrebbe indicare che hanno superato il loro punto ottimale.

Come lavare correttamente i broccoli

Prima di lavarli, tagliate la parte più dura del fusto e dividete il resto del broccolo. Tagliate il gambo nel senso della lunghezza e al centro in pezzi più piccoli in modo da formare tanti piccoli “alberi”, avendo cura di eliminare eventuali parti scolorite o danneggiate.

Bisogna poi mettere tutto in una bacinella riempita con 3 tazze d’acqua e 1 tazza di aceto. In alternativa potete utilizzare un cucchiaino di sale ogni 2 litri d’acqua.

Lasciate riposare il broccolo nella soluzione per almeno 10 minuti ma meglio arrivare a circa 20, poi risciacquare con acqua fredda. Se l’avete in casa, utilizzate una spazzola a setole morbide per pulire ancora meglio il vostro broccolo sotto l’acqua.

Infine, non non resta che cucinarli, per mantenere intatte tutte le proprietà nutritive di queste preziose crucifere è preferibile scegliere la cottura a vapore che è l’ideale per preservare al massimo le proprietà nutritive dei broccoli e dei cavoli. In questo modo, evitate che le vitamine si disperdano nell’acqua e potrete godere di tutto il loro apporto benefico. Cuoceteli per circa 5-7 minuti, fino a quando non diventano teneri, ma ancora croccanti.

Ricette zero spreco: usa anche i gambi!

Sapevate che del broccolo non si butta via nulla? I gambi, spesso scartati, possono trasformarsi in una base perfetta per un pesto delizioso. Ecco una ricetta semplice per un pesto anti-spreco:

