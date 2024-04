Questa è la miglior crema spalmabile alle nocciole senza latte (la classifica di Gambero Rosso)

Gli esperti di Gambero Rosso hanno messo alla prova 12 creme spalmabili artigianali senza latte, alla ricerca del sapore perfetto: ecco i risultati

La crema spalmabile di cacao e nocciole è un prodotto estremamente goloso che piace proprio a tutti, perfetto da spalmare sul pane a colazione o per guarnire crepes, pancakes, muffin e torte.

Con un numero sempre maggiore di persone intolleranti al lattosio, i produttori di creme spalmabili hanno iniziato a lanciare una linea di prodotti senza latte.

Ma come orientarsi nella scelta ed essere certi di stare acquistando un prodotto di buona qualità? Gli esperti di Gambero Rosso hanno condotto un test di degustazione nel variegato universo delle creme spalmabili senza latte: ecco i risultati.

Il test

Il test che vi proponiamo oggi si inserisce in un’indagine più ampia che gli esperti di Gambero Rosso hanno condotto nel variegato mondo delle creme spalmabili a base di cacao e nocciole, e che ha interessato prodotti artigianali, ma anche industriali.

Per quanto riguarda le creme senza latte, hanno selezionato un campione di 12 creme gianduia artigianali con l’obiettivo di scoprire le migliori sul mercato.

Tutti i prodotti sono stati oggetto di una degustazione alla cieca da parte degli esperti, che hanno valutato i seguenti parametri:

aspetto

profumo e profilo aromatico

gusto

texture

sensazioni retrolfattive e retronasali.

Specifichiamo che si tratta solo di un test di assaggio: per la loro classifica, gli autori non hanno tenuto conto di altri parametri – come per esempio la lista degli ingredienti o i valori nutrizionali.

Le migliori spalmabili senza latte

Al primo posto della classifica di Gambero Rosso troviamo la nocciolata “+55” prodotta da Guido Castagna, preparata con il 68% di nocciole Piemonte IGP e cacao peruviano Chuncho Cusco 22/24%. Ecco il giudizio degli esperti:

Una meraviglia dove la potenza e la finezza di una nocciola aromatica e giovanile, tostata delicatamente e ben lavorata, e di un eccellente cacao si annunciano in un profumo soave, si esprimono in un gusto che innamora, in una struttura che si scioglie in bocca come velluto setoso.

Ricordiamo che la crema spalmabile di di Guido Castagna si è distinta anche a livello internazionale, vincendo la medaglia d’oro agli *International Chocolate Awards 2024.

Al secondo posto troviamo la crema alla nocciola e cacao Bio & Vegan “Origini” di Filiera Pariani, preparata con nocciola italiana (30%), e cacao in polvere proveniente dall’Africa occidentale (5%). Ecco il giudizio:

Una crema fluida, perfettamente liscia e omogenea di un caldo e luminoso colore nocciola. L’odore è pervasivo e verticale di una nocciola eccellente e ben tostata sostenuta dalla carezza dell’“oro nero”, un’esplosione di sensazioni che in bocca incontra un gusto pieno e golosissimo, con un buon equilibrio tra frutta e cacao, e ricordi di caffè biondo.

Completa il podio la crema spalmabile fondente senza latte “Mia”, prodotta da Fabio e Manuele Gardini. Ecco cosa ne pensano gli assaggiatori:

Tutto parla di cioccolato in questa spalmabile: il colore marrone intenso della crema corposa e lucente, l’odore del cacao, un buon cacao potente, esuberante, vitale, privo di difetti e ben tostato, il gusto robusto e persistente, con l’amaro controllato dalla dolcezza dello zucchero. Ma anche di una nocciola che, seppur poco presente, ingentilisce il profilo aromatico. Un prodotto goloso e poco noccioloso, centrato sul cioccolato, coerente alla mission e allo stile dei Gardini brothers.

Se siete curiosi di conoscere l’intera classifica relativa alle creme spalmabili senza latte, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Gambero Rosso

