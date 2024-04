La pizza alla pala più buona del mondo si mangia qui, ecco i vincitori del Campionato Mondiale della Pizza 2024

Un pizzaiolo di Roma si è aggiudicato il titolo di Campione Mondiale della Pizza 2024, nella sezione World Pizza Team, con una pizza alla pala a base di melanzane

Si sono da poco conclusi i Campionati Mondiali della Pizza 2024 che hanno visto gareggiare oltre 1200 pizzaioli provenienti da 56 nazioni che si sono sfidati in una vera e propria battaglia gastronomica, mettendo in luce il meglio della tradizione e dell’innovazione in fatto di pizza.

Tante le categorie in gara: dalla pizza classica a quella napoletana, dalla pala alla variante senza glutine, ognuna con i suoi vincitori ma per il World Pizza Team, il Premio speciale della giuria è andato ad una pizzeria di Casal Bertone a Roma.

A guadagnare l’ambito riconoscimento è stato infatti lo chef Andrea Gallizzi che ha partecipato insieme al suo team aggiudicandosi il titolo di miglior pizza del mondo con una ricetta semplice e genuina, basata su melanzane fresche.

Andrea Gallizzi non è uno sconosciuto nel mondo della pizza. Grazie ad una buona dose di esperienza e passione, ha costruito la sua fortuna con Pizzateca, partendo da Roviano (in provincia di Roma) per poi espandersi in via Cesare Ricotti, nel quadrante est della Capitale. Attualmente, sono due le pizzerie che offrono la pizza campione del mondo, una appunto a Roviano e l’altra a Casal Bertone.

Il team con cui Galizzi ha partecipato e trionfato alla prestigiosa competizione è conosciuto come ‘Six Warriors’ ed è composto da talenti come Paolino Alberto con Fiore Agnes (Pizza a due), Giuseppe Criminisi (Classic Pizza), Domenico Sancamillo (Pan Pizza), e Donato Todaro (Gluten Free Pizza).

I vincitori delle altre categorie

Come dicevamo, il concorso ha premiato diverse categorie, ecco i nomi dei vincitori sul podio per ogni specialità:

Pizza Classica

Vicini Giulia Ribera Nicolas Staropoli Nicola

Leggi anche: La miglior pizzaiola al mondo è Giulia Vicini, 20enne bergamasca (che ha vinto anche il premio per la “Pizza del Cambiamento” con ingredienti bio e locali)

Pizza Napoletana STG

Carletti Lorenzo Ortigoza Ezequiel David Ricciardi Adriano Aurelio

Pizza in Teglia

Sancamillo Domenico Saviana Antonio Petrucci Chiara

Pizza in Pala

La Porta Salvatore Timoncini Luigi Militi Antonino

Pizza senza glutine

Conte Daniele Marchini Mario Alveti Fabio

Pizza più larga

Pasini Daniele Suszek Ireneusz Kaya Hasan

Pizzaiolo più veloce

Bonazza Luca Amendola Giuseppe Iraci Andrea

Pizza a due

Micheli Clara con Giovanna Alberti | Damiano Alessandro con Daniele Conte Geron Sophie con Pascal Di Lorenzi Huminski Fiodar con Mirko D’Agata

Freestyle

Tolu Francis Sauret Quentin Tachikawa Takumi

Triathlon

1. Faye Arnaud

Trofeo Heinz Beck

Dedgjonaj Ernest Gobeo Mattia Raimondo Laurent

Trofeo Heinz Beck premio speciale: Miglior abbinamento al vino

Gobeo Mattia

World Pizza Team

Team Liguri Apuani Verdi

Fonte: Campionato Mondiale della Pizza

