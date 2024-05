Del Monte lancia l’ananas rosso più costoso ed esclusivo al mondo (ma non ne sentivamo proprio il bisogno)

Dopo il suo debutto in Cina ad inizio anno, Fresh Del Monte sta lanciando il suo ananas rosso, Rubyglow®, anche negli Usa. Un frutto extra lusso di cui si poteva far benissimo a meno

Non ci sembra nulla di speciale, eppure l’ananas che vedete in copertina, prodotto dall’azienda Del Monte, è il più particolare (e costoso) al mondo. È stato già lanciato in Cina a gennaio 2024 in occasione del Capodanno cinese ma ora l’azienda ha annunciato di essere pronta a commercializzarlo anche negli Stati Uniti.

Si tratta di Rubyglow®, questo il nome scelto per l’ananas di lusso, descritto dall’azienda come il più esclusivo al mondo. Cosa ha di così speciale? In realtà non molto, oltre al suo colore esterno rosso e un sapore forse un po’ più dolce e particolare.

Questo frutto è il risultato di un incrocio tra l’ananas tradizionale e l’ananas Morada. Coltivato in Costa Rica, l’ananas Rubyglow, che ha richiesto più di 15 anni di ricerca, matura naturalmente sulla pianta e viene presentato al consumatore senza la caratteristica corona di foglie, confezionato in eleganti imballaggi.

Il processo di coltivazione è complesso e richiede due anni per ogni ananas.

Il Rubyglow è stato originariamente presentato come un’esclusiva per il mercato cinese ma ora la Fresh Del Monte ha annunciato di allargare la distribuzione anche agli Stati Uniti.

L’azienda ha pianificato di rendere disponibili questi frutti presso negozi alimentari regionali selezionati e online, tramite rivenditori specializzati, presentandoli come un frutto di lusso ultra premium adatto ai consumatori più esigenti.

Vi starete chiedendo quando costa l’ananas rosso. Ebbene si parla di circa 370 euro per un singolo frutto (ma il prezzo potrà variare da rivenditore a rivenditore), da qui un’altra domanda sorge spontanea: ne avevamo davvero bisogno?

La giustificazione del prezzo fornita dall’azienda si basa sulla bassa produzione dell’ananas Rubyglow: solo cinquemila esemplari nel 2024 e appena tremila nel 2025. Ma è possibile che la bassa produzione sia stata creata ad arte per aumentare artificialmente la domanda e giustificare i prezzi esorbitanti? Queste innovazioni più che necessarie sembrano piuttosto un espediente per creare un mercato di lusso basato sull’illusione di esclusività.

Non sarebbe forse più saggio concentrarsi su iniziative che rendano l’accesso a frutta e verdura di alta qualità più equo e accessibile per tutti nel mondo?

Non è certo la prima volta che Del Monte lancia un ananas “di lusso”, vi avevamo già parlato del Pinkglow®, l’ananas rosa OGM che spopola tra influencer e celebrità.

Fonte: Fresh Del Monte

