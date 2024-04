Caffè: il più buono del mondo non è quello italiano (almeno secondo questa classifica)

TasteAtlas ha stilato la classifica dei migliori caffè del mondo e quelli italiani, a sorpresa (ma forse solo per noi), non sono ai primissimi posti

Il caffè è molto più di una semplice bevanda. Si tratta di un vero e proprio rito che si compie giornalmente in diverse parti del mondo, un’esperienza culturale che varia da Paese a Paese e che riflette le diverse tradizioni e gusti. Un piacere da gustare soli o in compagnia in diversi momenti della giornata.

Ma vi siete mai chiesti qual è il caffè più buono del mondo? A noi italiani potrebbe sembrare scontato che il caffè espresso sia il migliore, così come il cappuccino, per chi lo preferisce.

Non la pensa però allo stesso modo TasteAtlas (piattaforma online che si propone di essere una guida globale per gli amanti del cibo e dei viaggi) che ha stilato una classifica dei migliori caffè del mondo.

In questa classifica, l’Italia è ovviamente presente ma non nei primissimi posti.

Curiosi di scoprire i vincitori?

I 10 caffè migliori del mondo (secondo TasteAtlas)

Al primo posto, troviamo l’Espresso freddo della Grecia che combina l’intenso aroma dell’espresso con il rinfrescante tocco del ghiaccio. Questa varietà di caffè non si limita semplicemente a servire caffè con ghiaccio, ma mescola abilmente i due ingredienti per ottenere una bevanda liscia e cremosa, perfetta per le calde giornate estive.

Al secondo posto c’è il caffè cubano. Si tratta di una variante unica e pre-zuccherata di espresso che ha conquistato i cuori degli abitanti di Cuba ma non solo. Questo caffè è davvero parte integrante della cultura locale. La particolarità è quella di essere addolcito con zucchero demerara durante la preparazione, offre un gusto robusto e una caratteristica schiuma marrone chiaro che lo rende facilmente riconoscibile.

Terzo posto per l’Indian filter coffee, un caffè filtrato di lunga tradizione. Questo metodo di preparazione, che coinvolge un filtro appositamente progettato, produce un caffè ricco e corposo che viene tradizionalmente mescolato con latte e zucchero. Servito in un bicchiere con relativo piattino, il caffè filtrato indiano è una vera e propria esperienza sensoriale che affonda le sue radici nella cultura del Sud dell’India.

A seguire in classifica c’è il Cappuccino freddo, nuovamente un prodotto della Grecia. Questa variante del classico cappuccino è preparata con un doppio shot di espresso mescolato con ghiaccio e latte freddo, il che crea una bevanda leggera e schiumosa. Servito in alti bicchieri, il cappuccino freddo greco è una scelta ideale per coloro che desiderano una combinazione rinfrescante di caffè e latte.

Al quinto posto c’è il Caffè Bombón che si beve in Spagna. È una preparazione che unisce l’aroma intenso del caffè con la dolcezza del latte condensato. Questa bevanda è preparata versando prima il latte condensato e poi l’espresso in un bicchiere, creando due distinti strati che poi si fondono bevendo. Viene servito in un bicchiere di vetro che consente di vedere i vari strati.

Il nostro Cappuccino, di cui non serve fare presentazioni o descrizioni, si piazza solo al sesto posto.

A seguire c’è il Caffè Turco (Turk Kahvesi). I chicchi di caffè tostati e finemente macinati vengono combinati con acqua fredda e, opzionalmente, zucchero in una caffettiera tradizionale chiamata cezve o ibrik. Dopo essere stati cotti a fuoco basso fino a diventare schiumosi, ciò che si ottiene è un caffè forte e ricco.

All’ottavo posto c’è il caffè ristretto italiano. Preparato con la metà della quantità di acqua di un espresso standard, offre un gusto meno amaro ma più concentrato.

Frappe Coffee, un’altra varietà che si gusta in Grecia. Nato nel 1957, combina caffè solubile, acqua e ghiaccio. Solitamente preparata nello shaker o nel mixer manuale, questa bevanda si distingue per la schiuma che si forma quando viene versata in un bicchiere, con la possibilità di aggiungere latte e dolcificare a piacere.

In decima posizione troviamo l’Ipoh White Coffee della Malesia. Questo caffè deve il suo nome alla tecnica di tostatura dei chicchi nella margarina prima di essere macinati. Con origini attribuite agli immigrati Hainanesi, questo caffè offre un sapore delicato e un po’ caramellato, spesso arricchito con latte condensato e caratterizzato da una leggera schiuma in superficie.

La classifica, in realtà, continua con i seguenti caffè:

Caffè freddo vietnamita (Vietnam)

Caffè espresso (Italia)

Bianco uniforme (Australia)

Macchiato (Italia)

Eiskaffee (Germania)

Caffè vietnamita (Vietnam)

Caffe Latte (Italia)

Bicerin (Italia)

Cortato (Spagna)

Galão (Portogallo)

Café de Olla (Messico)

Bosanska kahva (Bosnia Erzegovina)

Caffellatte (Francia)

Caffè arabo (Arabia Saudita)

Copia tubruk (Giava, Indonesia)

Altre tipologie di caffè le trovate su Taste Atlas.

Fonte: TasteAtlas

