Straordinari Coldplay! Pubblicano il video del loro ultimo singolo interpretato nella lingua dei segni

Nuovo esempio di inclusione da parte dei Coldplay che hanno scelto di pubblicare il video del loro nuovo singolo con Natasha Ofili che interpreta il brano nella lingua dei segni

I Coldplay hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo, “feelslikeimfallinginlove”, girato nel suggestivo teatro Odeon di Erode Attico ad Atene. Questo antico teatro, risalente a 2.000 anni fa, ha fatto da sfondo perfetto per una performance che ha messo in luce l’impegno della band per l’inclusività.

Il filmato, diretto da Ben Mor, già noto per il lavoro sul video di “Hymn For The Weekend”, vede la partecipazione Natasha Ofili, attrice, scrittrice e narratrice, che ha anche curato la storia e la direzione creativa del video. Ofili interpreta la canzone utilizzando la lingua dei segni americana, rendendolo così accessibile a tutti.

La band ha invitato un pubblico tramite i social media per assistere alla registrazione, sottolineando il loro impegno a coinvolgere i fan in modi unici. Oltre a Natasha Ofili, nel video ci sono i membri sordi della sezione della Lingua dei Segni Venezuelana (LSV) del Coro de Manos Blancas, un ensemble artistico di fama mondiale sostenuto dalla Fondazione Dudamel.

Ai concerti sono distribuiti zainetti speciali per spettatori ipoudenti e sordi

La band continua inoltre a dimostrare il suo impegno per l’inclusività anche durante i concerti, distribuendo zainetti speciali per spettatori ipoudenti e sordi, permettendo loro di fruire della musica in modo più coinvolgente. Questa iniziativa è un’ulteriore prova di come i Coldplay cerchino costantemente di abbattere le barriere e rendere la loro musica accessibile a tutti.

“feelslikeimfallinginlove” è il primo singolo estratto dal decimo album dei Coldplay, intitolato “Moon Music”, la cui uscita è prevista per il 4 ottobre. L’album si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, con ogni LP realizzato al 100% da bottiglie di plastica riciclate.

Questa scelta sottolinea ancora una volta l’attenzione dei Coldplay verso l’ambiente e la volontà di ridurre l’impatto ecologico della loro produzione musicale. Ora i Coldplay sono attesi a Roma per una serie di concerti allo Stadio Olimpico il 12, 13, 14, 15 e 16 luglio, date che sono già tutte sold out.

