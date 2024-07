Guarda l’emozionante esibizione a sorpresa di Michael J. Fox con i Coldplay (suonando la chitarra)

Michael J. Fox è salito a sorpresa sul palco insieme ai Coldplay suonando la chitarra mentre loro eseguivano "Fix You" e "Humankind"

Sabato sera, durante il festival di Glastonbury, il pubblico ha assistito a un momento indimenticabile: Michael J. Fox è salito a sorpresa sul palco insieme ai Coldplay, suonando la chitarra mentre loro cantavano. Chris Martin, frontman della band, ha introdotto l’attore con entusiasmo, dichiarando:

Il motivo principale per cui siamo una band è ‘Ritorno al futuro’. Grazie al nostro eroe per sempre, Michael J. Fox.

Michael J. Fox, noto per il suo ruolo iconico di Marty McFly nella trilogia di “Ritorno al futuro”, combatte con il morbo di Parkinson dal 1991. Nonostante la malattia, Fox ha suonato con passione e determinazione, seduto su una sedia a rotelle, regalando al pubblico una performance commovente. L’attore ha eseguito due delle canzoni più famose dei Coldplay, “Fix You” e “Humankind”, mostrando ancora una volta il suo talento e la sua resilienza.

Michael J Fox out with Coldplay during Humankind. Very, very cool moment 💙 pic.twitter.com/JLnU8WDPhT — Craig Fergusson (@_CraigFergusson) June 29, 2024

Il legame tra i Coldplay e “Ritorno al futuro”

Il legame speciale tra i Coldplay e Michael J. Fox risale proprio a “Ritorno al futuro”, un film che ha ispirato profondamente Chris Martin e il resto della band. Martin ha raccontato al pubblico quanto il film e il personaggio di Marty McFly abbiano influenzato la loro decisione di formare una band, ringraziando Fox per essere stato una fonte di ispirazione continua.

Il concerto di sabato ha segnato anche un momento storico per i Coldplay, che sono diventati il primo gruppo a suonare come headliner a Glastonbury per cinque volte. La band ha debuttato nel celebre festival nel 1999 e ha continuato a lasciare il segno con le loro esibizioni negli anni successivi. La loro presenza a Glastonbury è ormai una tradizione amata dai fan, che ogni volta attendono con ansia le sorprese che la band riserva loro.

L’evento ha visto anche la partecipazione di un’altra star di Hollywood, Tom Cruise, che era tra il pubblico insieme al co-protagonista di “Mission Impossible” Simon Pegg e all’attrice Gillian Anderson. Durante lo show, i Coldplay hanno anche annunciato l’uscita del loro decimo album, “Moon Music,” prevista per il 4 ottobre.

