Grandi Coldplay! Nel loro tour mondiale riducono l’impronta di carbonio di quasi il 60% dei concerti

Mitici Coldplay! I concerti del loro ultimo tour mondiale hanno avuto un impatto sull’ambiente più che dimezzato

Lo avevano detto, loro, che fin quando non sarebbero stati sostenibili di concerti non ne avrebbero fatti. E così è stato e un tassello dopo l’altro, dal pavimento cinetico per sfruttare l’energia dei movimenti dei fan al divieto delle bottiglie di plastica monouso, i Coldplay sono riusciti a dare spettacoli – meravigliosi – completamente amici dell’ambiente.

Era in occasione del lancio del loro nuovo album, Music of the Spheres, che il frontman del gruppo, Chris Martin, aveva annunciato un tour mondiale ecofriendly nel 2022, in cui ci si riprometteva di ridurre le emissioni di CO2 del 50% e non solo.

Ora il risultato ufficiale: con quel tipo di concerti, i Coldplay sono riusciti a ridurre l’impronta di carbonio del loro tour del 59% rispetto al precedente tour mondiale, attraverso alcuni metodi creativi che includono, tra le altre cose, braccialetti LED riciclabili e viaggi in treno per tutta la band.

Nelle scorse ore, infatti, la band britannica ha annunciato tramite post sui social di essere “felice di riferire che le emissioni dirette di CO2 dei primi due anni di questo tour sono inferiori del 59% rispetto al nostro precedente tour negli stadi (2016-17), confrontando spettacolo per spettacolo”.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che sono venuti allo spettacolo e hanno contribuito a caricare le batterie dello spettacolo sulle moto e sulle piste da ballo cinetiche. Tutti coloro che sono arrivati ​​a piedi, in bicicletta, in car sharing o con i mezzi pubblici; tutti coloro che sono venuti con bottiglie d’acqua ricaricabili o hanno restituito il braccialetto LED per il riciclaggio; e tutti quelli che hanno comprato il biglietto, il che significa che finora hai già piantato uno dei sette milioni di alberi. Come band e come industria, siamo molto lontani da dove dobbiamo essere in questo campo. Ma siamo grati per l’aiuto di tutti finora e salutiamo tutti coloro che si stanno impegnando per spingere le cose nella giusta direzione.

Come fa sapere il The Guardian, i dati dei Coldplay sono stati raccolti dall’azienda di sostenibilità Hope Solutions e le loro affermazioni sono state verificate dal Massachusetts Institute of Technology.

