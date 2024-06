Quarzo Citrino: 7 proprietà e gli usi della pietra che cancella la paura di fallire (secondo la cristalloterapia)

Scopri le 7 proprietà e gli usi di questa pietra potente che cancella la paura di fallire. Rafforza il coraggio, attira prosperità e promuove la creatività nella tua vita.

Il quarzo citrino è una varietà di quarzo che si distingue per la sua vivace colorazione giallo-arancio, richiamando i caldi toni del sole. Questa pietra è apprezzata non solo per la sua bellezza estetica ma anche per le sue numerose proprietà terapeutiche e metafisiche. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche fisiche del quarzo citrino, le sue origini geologiche, e il suo ruolo nella cristalloterapia.

Caratteristiche fisiche e chimiche

Il quarzo citrino è una varietà trasparente di quarzo che varia dal giallo pallido al marrone arancio. La sua colorazione è dovuta alla presenza di tracce di ferro all’interno della struttura cristallina del quarzo. Di seguito sono riportate le principali proprietà fisiche e chimiche:

Formula Chimica : SiO₂ (biossido di silicio)

: SiO₂ (biossido di silicio) Durezza : 7 sulla scala di Mohs

: 7 sulla scala di Mohs Sistema Cristallino : Trigonale

: Trigonale Densità : 2.65 g/cm³

: 2.65 g/cm³ Indice di Rifrazione : 1.544 – 1.553

: 1.544 – 1.553 Birifrangenza: 0.009

Il quarzo citrino è spesso trasparente, con una lucentezza vitrea e può presentare inclusioni e fratture interne.

Origini geologiche

Il quarzo citrino si forma principalmente in ambienti pegmatitici e idrotermali. La maggior parte dei citrini sul mercato oggi proviene da Brasile, Madagascar, Russia, e Stati Uniti. Tuttavia, una grande quantità di citrino commerciale è in realtà ametista o quarzo fumé trattato termicamente per ottenere la caratteristica colorazione gialla.

Utilizzo in gioielleria

Il quarzo citrino è molto apprezzato in gioielleria per la sua durezza e resistenza. È spesso tagliato in diverse forme, tra cui cabochon, sfaccettato, e utilizzato in anelli, braccialetti, collane, e orecchini. La sua disponibilità relativamente abbondante e il costo accessibile lo rendono una scelta popolare per una vasta gamma di creazioni gioielliere.

Non è facile purtroppo trovare il citrino, spesso in commercio si trovano esemplari di ametista che, dietro una particolare lavorazione, assumono i colori del citrino (anche se leggermente diversi). Uno dei suoi benefici più noti è senza dubbio quello di attrarre positività.

7 proprietà del quarzo citrino

Il quarzo citrino è stato apprezzato come un vero e proprio tesoro sin dai tempi dei Greci e dei Romani, che lo utilizzavano abbondantemente in gioielleria, ornamenti, talismani e incisioni. Questa gemma giallo-dorata non è solo esteticamente affascinante, ma possiede anche una vasta gamma di proprietà spirituali e curative.

significato del quarzo citrino

Il quarzo citrino è considerato una pietra spirituale con profonde proprietà talismaniche e curative. Simboleggia il coraggio, la gioia, la vitalità, il successo e la creatività. Sin dall’antichità, si ritiene che il citrino possieda l’energia del sole, conferendo poteri rigenerativi per il corpo e la mente.

Vi aiuta a essere più fiduciosi

Il citrino fa emergere la vostra predisposizione alla tolleranza e la fiducia. Imparate a rispettare il prossimo, accettarne i punti di vista anche se non li condividete. Capite che è importante dare agli altri fiducia perché non è vero che verrà sempre tradita.

Apre al confronto

Il confronto è qualcosa di molto importante, specialmente se vi permette di apprendere nuove cose o comunque di comprendere che qualcuno, su un determinato argomento, la pensa diversamente da voi. Restare chiusi nelle vostre idee non vi aiuta a crescere, in nessun campo della vita. Vi accorgerete di come il citrino lavora su questo aspetto del vostro carattere. Tale apertura è stimolata dal citrino che lavora sul plesso solare (il terzo chakra).

Elimina gli schemi obsoleti

Se vi capita di sentirvi intrappolati in degli schemi che non funzionano. Se vi addormentate pensando di voler cambiare la vostra routine perché non vi piace ciò che fate ma quando vi svegliate non fate niente per riuscirci, il quarzo citrino può essere un buon alleato. Elimina gli schemi obsoleti e vi aiuta a vedere oltre.

Vi aiuta a iniziare

Non solo vi da la voglia di far spazio a cose nuove togliendo i vecchi schemi mentali che non funzionano più per voi, ma vi sostiene anche nel nuovo inizio! Attrae quella posività che occorre quando si sta per iniziare un nuovo progetto o comunque una nuova fase della vita.

Cancella la paura di fallire

Un discorso sentito mille volte ma è vero che tutti, chi più chi meno, si è rinunciato a qualcosa solo perché si aveva paura del fallimento. Così neanche si è iniziato. Se è successo anche a voi o state per gettare la spugna prima ancora di averla tra le mani, allora il citrino vi dona l’energia per andare avanti, provarci. Indossatelo come ciondolo oppure tenetelo in tasca. Ancora, va bene per esempio sulla scrivania di lavoro se la paura del fallimento riguarda proprio un nuovo progetto legato alla vostra attività.

Aiuta a combattere il nervosismo

Se tutte le vostre emozioni arrivano a essere talmente forti da controllare ogni attimo della vostra vita, allora potete lavorare con il citrino sul terzo chakra, il centro delle emozioni. Vi aiuta ad affrontarle meglio, a non lasciarvi influenzare da ogni minima cosa e soprattutto saper lasciare andare tante piccolezze che se ci rimuginate non fate altro che ingrandirle e provocarvi ulteriore stress.

Attira denaro

Si dice che il citrino attira il denaro. Vi porta fortuna se state avviando un nuovo progetto imprenditoriale, non solo attira denaro ma aiuta anche a mantenerlo. Porta successo e abbondanza in ogni sfera della vita. Ottima alleata anche se lavorate nel settore vendite. In questo caso potete tenere un piccolo quarzo citrino direttamente nel portafoglio.

Come indossare il quarzo citrino

Indossare il quarzo citrino può portare numerosi benefici grazie alle sue proprietà energetiche. Ci sono diversi modi per incorporare questa pietra nella tua vita quotidiana. Gli anelli con citrino, per esempio, sono perfetti per mantenere la pietra a contatto diretto con la pelle, aiutando a canalizzare la sua energia direttamente nel corpo. Indossare un anello con citrino sulla mano dominante può potenziare la forza di volontà e la determinazione. Le collane con un pendente di citrino, portate vicino al cuore, amplificano le proprietà di guarigione emotiva e attraggono positività. Questo tipo di gioiello può aiutare a mantenere un atteggiamento positivo e a proteggere dalle energie negative.

I braccialetti di citrino sono ideali per chi desidera una connessione costante con l’energia della pietra. Indossarli al polso destro può promuovere la creatività e la chiarezza mentale, mentre al polso sinistro può attirare abbondanza e prosperità. Anche gli orecchini di citrino sono utili per migliorare la concentrazione e l’attenzione, stimolando la mente e mantenendo la chiarezza mentale durante la giornata.

Portare con sé un piccolo pezzo di citrino come talismano in tasca o nella borsa può offrire protezione energetica e attrarre fortuna e abbondanza. Altri accessori, come portachiavi, ciondoli per borse o fibbie per cinture, possono essere modi discreti ed efficaci per beneficiare delle sue proprietà. Alcuni capi di abbigliamento e accessori possono anche avere inserti di citrino, come bottoni decorativi o dettagli ricamati con pietre, integrando l’energia del citrino nel tuo stile personale.

Consigli per indossare il quarzo citrino

Pulizia e Ricarica: è importante pulire regolarmente il quarzo citrino per mantenerne le proprietà energetiche. Puoi farlo passando la pietra sotto acqua corrente tiepida o lasciandola al sole per alcune ore per ricaricarla. Intenzioni: prima di indossare il citrino, prendi un momento per impostare un’intenzione chiara su ciò che desideri attrarre o manifestare con l’aiuto della pietra. Questo può amplificare le sue proprietà e migliorare la tua connessione con essa. Combinazioni: il citrino può essere combinato con altre pietre per potenziare i suoi effetti. Ad esempio, abbinare il citrino con l’ametista può bilanciare le energie, mentre con il quarzo rosa può amplificare le proprietà di guarigione emotiva.

Come ricaricare il quarzo citrino

