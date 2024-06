Alessandrite: tutte le proprietà della gemma più rara al mondo, che cambia colore a seconda della luce cui è esposta

Alessandrite: scopri tutte le proprietà della gemma più rara al mondo, famosa per il suo cambiamento di colore a seconda della luce cui è esposta.

L’alessandrite è una delle pietre più rare al mondo. Affascinante e misteriosa, ne esistono diverse varianti. Una delle più note è l’alessandrite occhio di gatto, le cui inclusioni aghiformi riflettono la luce, simile alla pupilla di un gatto.

Si tratta di una varietà di crisoberillo, la sua rarità è dovuta al fatto che se ne trovano poche, e poi che ha la capacità di cambiare colore a seconda della luce cui è esposta, quando viene illuminata con la luce artificiale, appare di un bel colore rosso, quando invece è illuminata da quella naturale, ci appare verde.

Purtroppo gli antichi giacimenti di alessandrite negli Urali sono esaurite. È qui che fu scoperta nel 1830, in una miniera di smeraldi.

Diventa sempre più difficile trovarla in commercio, ma non è raro invece trovare imitazioni. Inutile dire che in gioielleria è particolarmente amata ma, anche dal settore della cristalloterapia non è certo esclusa questa bellissima pietra. Costando tanto, molte persone preferiscono guardare altrove per il campo terapeutico. Chi ha la possibilità di usarla però, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione!

Proprietà fisiche e chimiche

L’alessandrite è una varietà di crisoberillo (formula chimica BeAl₂O₄) contenente tracce di cromo, ferro e titanio. Questi elementi sono responsabili del suo caratteristico cambiamento di colore. In condizioni di luce naturale, l’alessandrite appare verde-blu, mentre sotto la luce incandescente assume tonalità di rosso-viola. Questo fenomeno, noto come “effetto alessandrite”, è dovuto alla differente assorbanza di luce nelle diverse condizioni di illuminazione.

Caratteristiche Ottiche

Indice di Rifrazione: 1.746 – 1.755

1.746 – 1.755 Birifrangenza: 0.008 – 0.010

0.008 – 0.010 Durezza: 8.5 sulla scala di Mohs

8.5 sulla scala di Mohs Densità: 3.68 – 3.78 g/cm³

3.68 – 3.78 g/cm³ Sistema Cristallino: ortorombico

Storia e Origini

L’alessandrite deve il suo nome allo zar Alessandro II di Russia, in onore del quale fu chiamata. Le prime pietre furono trovate nel giorno del suo compleanno, aggiungendo un alone di mito alla sua scoperta. Le miniere originali nei Monti Urali hanno prodotto esemplari straordinari, oggi molto rari e ricercati dai collezionisti.

Oltre ai Monti Urali, l’alessandrite è stata trovata in altre parti del mondo, tra cui:

Sri Lanka: le alessandriti provenienti da questa regione tendono a mostrare colori più chiari rispetto a quelle russe. Brasile: alcuni dei più recenti e importanti ritrovamenti provengono da Minas Gerais. Tanzania e Zimbabwe: queste regioni africane hanno fornito alessandriti di buona qualità negli ultimi decenni.



Proprietà dell’alessandrite in cristalloterapia

In cristalloterapia, l’alessandrite è considerata una gemma potente e trasformativa. Grazie al suo unico cambiamento di colore, è vista come un simbolo di adattabilità e crescita personale. La sua energia dinamica è apprezzata per la capacità di stimolare la mente, il corpo e lo spirito.

L’alessandrite è spesso associata alla trasformazione e alla rinascita. La sua capacità di cambiare colore simboleggia il passaggio tra stati diversi, rendendola una pietra ideale per coloro che attraversano momenti di cambiamento e di transizione nella vita.

Equilibrio: l’alessandrite vi aiuta a trovare il vostro personale equilibrio, sia nel cuore che nello spirito. Vi insegna a valutare meglio le cose, senza prendere posizioni estreme. Ciò vi permette anche di analizzare le strade davanti a voi e quando serve, invertire i vostri passi in una nuova direzione. Felicità: attira la felicità e successo. Intesi come forma di realizzazione personale che va oltre al denaro. Ognuno ha la propria idea di realizzazione personale. L’alessandrite vi aiuta a raggiugere i vostri obiettivi. Autostima: un ingrediente davvero importante per avere successo, in qualsiasi ambito. Indossatela con costanza per aumentare la fiducia nelle vostre capacità. Rigenera: questa bella pietra è rigenerante, vi dona tanta energia positiva che vi aiuta a vedere con occhi molto più positivi tutto. Un prezioso amuleto che vi dona la forza di stravolgere la vita, la dove non vi sentite più felici e realizzati. Creatività: considerata una pietra capace di attirare creatività, indossatela se avete intrapreso un percorso artistico o volete creare qualcosa di nuovo! Soldi: se ciò che cercate è attirare un po’ di soldi, l’alessandrite è una pietra che vi può aiutare a dirigere la vostra vita verso qualche lavoro più remunerativo. Vi porta fortuna durante la ricerca nel campo che vi piace! Protegge: se vi sentite vulnerabili e presi di mira, non solo vi protegge, ma vi aiuta a lavorare anche su di voi, sulla vostra autostima e la capacità di farvi valere.

Come viene utilizzata in cristalloterapia

L’alessandrite può essere utilizzata in diversi modi nella pratica della cristalloterapia:

Meditazione: meditare con l’alessandrite può aiutare a focalizzare la mente e a promuovere la trasformazione personale.

meditare con l’alessandrite può aiutare a focalizzare la mente e a promuovere la trasformazione personale. Gioielli: indossare gioielli con alessandrite, come anelli o pendenti, permette di mantenere la gemma a contatto con il corpo, beneficiando delle sue proprietà energetiche durante tutto il giorno.

indossare gioielli con alessandrite, come anelli o pendenti, permette di mantenere la gemma a contatto con il corpo, beneficiando delle sue proprietà energetiche durante tutto il giorno. Rituali di Guarigione: l’alessandrite può essere utilizzata durante i rituali di guarigione per bilanciare i chakra e per aiutare nei processi di trasformazione e rigenerazione.

Come utilizzare l’alessandrite

L’alessandrite è una pietra dalle molteplici applicazioni e benefici. Grazie alla sua capacità di proteggere dalle energie negative, viene spesso utilizzata per amplificare il potere di altre pietre. Può essere indossata come amuleto per attirare fortuna e successo. Per quanto riguarda l’armonizzazione dei chakra, l’alessandrite è particolarmente efficace sui chakra della radice, del cuore e del terzo occhio. Per ottenere i massimi benefici da questa pietra, si consiglia di indossarla al collo, montata a freddo in oro. Inoltre, può essere utilizzata come guida saggia in momenti di indecisione o confusione, posizionandola sulla fronte o portandola al collo.

