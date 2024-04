Apatite: significato e proprietà della pietra che favorisce la chiarezza interiore

Ne esistono numerose varietà, può avere diversi colori e la cristalloterapia le attribuisce molte proprietà. Scopriamo le principali

L’apatite è un gruppo di minerali fosfati di cui esistono numerose varietà, sia opache che trasparenti, disponibili in una molteplicità di colori. A conferire le diverse tonalità, che vanno dal viola al rosa, dal blu al verde, dal marrone al giallo, sono gli elementi estranei alla struttura cristallina della pietra, che pura è incolore.

Il nome della gemma deriva dal greco (ἀπατάω), verbo che significa “ingannare”. La pietra infatti può essere facilmente confusa con altri minerali per via del suo aspetto (e colore) variegato.

La cristalloterapia attribuisce all’apatite numerose proprietà e la consiglia sia per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi che per allontanare stati di confusione, pigrizia e caos favorendo la chiarezza interiore. L’apatite è inoltre consigliata per risolvere eventuali blocchi creativi, aumentare l’empatia, comunicare chiaramente i propri sentimenti. Favorisce anche la capacità di mantenere in equilibrio sogni e responsabilità quotidiane.

Tuttavia, essendo disponibile in più varianti di colore, può esercitare effetti leggermente diversi a seconda della tonalità. Quella blu, per esempio, è utile per le ossa, fornisce supporto per il sistema immunitario, stimola la vista, aiuta a lasciar andare il dolore e ad accogliere la gioia.

L’apatite verde viene consigliata anch’essa per le ossa, ma anche per migliorare le capacità intuitive, la creatività, la fiducia nelle proprie capacità. Si ritiene favorisca un senso di benessere emotivo.

L’apatite gialla incoraggia un’alimentazione sana, aiuta ad eliminare le tossine e si rivela preziosa in caso di stanchezza e cattiva digestione. È stimolante per il metabolismo e favorisce l’autostima.

Secondo quanto riporta “Energy Muse”, un esercizio utile per allineare la mente con un obiettivo specifico consiste nel sedersi con la pietra lasciando andare i pensieri negativi. Questa pratica meditativa aiuta a fare chiarezza sul proprio status mentale e fisico, favorendo la contemplazione pacifica.

FONTI: University of Waterloo/healingwithcrystals

