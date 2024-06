Avventurina: proprietà e usi della pietra che bilancia le emozioni e aiuta a calmare l’ansia

Scopri le proprietà dell'avventurina, la pietra che bilancia le emozioni, calma l'ansia e stimola la creatività. Utilizzata in cristalloterapia, favorisce la guarigione emotiva e la serenità interiore.

L’avventurina è una varietà di quarzo nota per le sue inclusioni che le conferiscono un caratteristico effetto scintillante, noto come “avventurescenza”. Questa gemma affascinante, che può variare in colore dal verde al blu, al rosso e persino al marrone, è apprezzata tanto per la sua bellezza quanto per le sue proprietà metafisiche. In questo articolo, esploreremo in dettaglio la composizione, le caratteristiche, le origini e gli usi dell’avventurina.

Composizione e proprietà fisiche

L’avventurina è una varietà di quarzo, chimicamente composta da biossido di silicio (SiO₂). Ciò che distingue l’avventurina dalle altre varietà di quarzo sono le sue inclusioni di minerali come mica, ematite o goethite, che creano l’effetto scintillante caratteristico.

Proprietà fisiche principali dell’avventurina

Durezza: 6,5 – 7 sulla scala di Mohs.

Peso specifico: 2,64 – 2,69.

Lucentezza: vitrea.

Trasparenza: da traslucida a opaca.

Tipi di Avventurina

L’avventurina può presentarsi in vari colori, ognuno determinato da diverse inclusioni minerali:

Avventurina Verde: il tipo più comune, il colore verde è dovuto alla presenza di fucsite, una varietà di mica.

Avventurina Blu: il colore blu è spesso causato da inclusioni di dumortierite.

Avventurina Rossa e Marrone: questi colori sono generalmente causati dalla presenza di ematite o goethite.

Sembra che, secondo le antiche credenze tibetane fosse capace di curare la miopia e di donare la vita. Si possono infatti ammirare alcune statue tibetane guardiane del mondo terreno che, al posto degli occhi, avevano incastonate delle pietre di avventurina.

Origini e Depositi Principali

L’avventurina si trova in diverse parti del mondo, con i depositi più significativi localizzati in:

Brasile: una delle fonti principali di avventurina verde e blu.

una delle fonti principali di avventurina verde e blu. India: notata per le sue avventurine verdi e arancioni.

notata per le sue avventurine verdi e arancioni. Russia: con depositi noti in Siberia, che producono avventurina verde di alta qualità.

con depositi noti in Siberia, che producono avventurina verde di alta qualità. Italia: famosa per la produzione di avventurina di colore variabile, utilizzata anche nell’artigianato tradizionale.

L’avventurina in cristalloterapia

L’avventurina è considerata una pietra portafortuna e possiede notevoli capacità di calmare gli sbalzi d’umore. Rafforza la capacità decisionale, rendendo chi la indossa più sicuro e libero dalle paure esterne. Le proprietà dell’avventurina liberano dalla sensazione di essere vittime del destino e incoraggiano a prendere il controllo della propria vita. Aiuta a superare gli stati di tristezza e oppressione, stimolando la fiducia in sé stessi e negli altri. Promuove il ricorso sia all’intuito sia alla ragione per risolvere i problemi, infondendo un forte senso di sicurezza e un persistente spirito di fiducia.

La tonalità blu dell’avventurina è utilizzata per curare e bilanciare le emozioni, migliorando la comunicazione in modo chiaro e creativo. Nella cristalloterapia, aiuta a calmare l’ansia. È utile durante periodi di stress e sopraffazione.

Tra le molteplici proprietà di questa pietra, vi è la capacità di facilitare la creazione di intensi rapporti interpersonali. L’avventurina possiede virtù di guarigione ed è benefica per il sistema nervoso, aiutando a purificare e armonizzare i diversi corpi energetici: eterico, astrale e mentale. Questa pietra della fortuna favorisce la gioia e la serenità, alleviando l’ansia affettiva e donando tranquillità emotiva.

6 proprietà dell’avventurina

L’avventurina porta tranquillità, gioia di vivere, ottimismo e pazienza. Facilita la guarigione emotiva e l’espressione dell’amore, aiutando a liberarsi da ansie e paure. Supporta l’identificazione e il superamento di vecchi traumi emotivi o modelli comportamentali, aprendo la strada a nuove esperienze. È anche efficace nel combattere l’insonnia.

Questa pietra stimola la creatività e l’entusiasmo, promuovendo la disponibilità all’ascolto e la tolleranza verso il prossimo. Favorisce il contatto con la propria dimensione interiore, incoraggiando scelte in sintonia con la propria natura e in armonia con i ritmi dell’universo. Aiuta a “sognare” e a trasformare i sogni in realtà, stimolando la crescita interiore. La crescita è vista come un processo di esperienza, integrazione e liberazione, permettendoci di apprendere lezioni specifiche dalle esperienze vissute. Una volta integrate queste lezioni nella nostra coscienza, possiamo liberare le emozioni associate, mantenendo la conoscenza acquisita.

L’avventurina è perfetta per chi segue uno stile di vita semplice e non ama gli eccessi e gli inutili rischi. Vediamo invece quali sono le sue principali proprietà nel settore della cristalloterapia.

Rafforza l’organo del cuore e promuove la pulizia delle arterie e delle vene. Tenete il ciondolo all’altezza di questo organo. Io utilizzo l’avventurina soprattutto per un motivo. Mi aiuta a trovare la calma e abbassa il tono delle chiacchierate che si svolgono nella mia testa. Grazie a lei potete restare concentrati si quello che è davvero importante. Vi aiuta a trovare la giusta ispirazione, soprattutto se dovete trovare “il coraggio” di iniziare un nuovo progetto. Aumenta la creatività ma allo stesso tempo vi permette di indirizzare le energie verso le idee buone. Mettete un piccolo esemplare di avventurina in un bicchier d’acqua per 24 ore. Togliete la pietra e usate l’acqua per pulire la pelle. Potete versarla anche in una vasca d’acqua calda. Aiuta a ridurre le infiammazioni ed è considerato un buon antiallergico. Vi rende più pazienti e aperti ai bisogni degli altri. Usatela se state lavorando sull’autostima. Molto importante non solo se state cercando di sviluppare qualche progetto, ma anche per prendere consapevolezza delle cose che proprio non vanno per voi e che hanno bisogno di una potata.

Come Usare l’Avventurina

Per scaricare l’energia accumulata, l’avventurina può essere posta sotto l’acqua corrente. Per ottenere effetti duraturi sul piano spirituale, è consigliabile portare l’avventurina come pietra ornamentale a stretto contatto con la pelle anche per lunghi periodi. Potete farne un buon uso tenendola semplicemente come collana ma, se vi serve per portare creatività in un progetto potete tenerla vicino a voi mentre lavorate, posizionata sulla scrivania.

Corrispondenze e nozioni tecniche

Ha un sistema cristallino trigonale

Collegata agli elementi acqua e aria

Collegata all’energia femminile

Lavora bene con Anahata, il chakra del cuore

