A 89 anni gira da sola il mondo con lo zaino in spalla: “Ho realizzato questo sogno dopo aver divorziato”

Nonna Kandy è giunta agli 89 anni ma non ha affatto intenzione di smettere di viaggiare: dopo aver cominciato 23 anni fa a seguito del divorzio, ha capito che esplorare il mondo è tutta la sua vita

Non è mai troppo tardi per smettere di viaggiare e ce lo conferma Cándida García Santos, per tutti nonna Kandy, che all’età di 89 anni appena compiuti continua a viaggiare con lo zaino in spalla alla ricerca di nuove avventure.

Una passione che ha sempre avuto e che è sempre stata il suo sogno che però è riuscita a realizzare dopo una situazione che tanti avrebbero preso con ben altro spirito. Ha infatti incominciato ad esplorare il mondo dopo aver divorziato. Da allora, ovvero 23 anni fa, non ha mai smesso.

Tutti viaggi che documenta sul suo profilo Instagram @abuelitamochilera dove è seguitissima. Intervistata da La Voz de Galicia, ha raccontato di essere appena tornata dall’India (dove ritornerebbe immediatamente) e di viaggiare con un gruppo di amici nonostante fino agli 80 anni viaggiava da sola.

La scintilla è scattata con il primo viaggio

Durante la chiacchierata ha approfondito meglio il tema del divorzio, che le ha dato il là per cominciare questo suo viaggio infinito:

Sicuramente se non avessi divorziato non avrei potuto realizzare il sogno della mia vita, perché non avrei lasciato qui mio marito da solo. Ho fatto il giro del mondo tante volte e continuerò a farlo.

Il nome che ha scelto per il suo profilo, che letteralmente significa “nonnina con lo zaino in spalla”, fa ben capire il suo stile di vita: alloggia solo in ostelli, con pochi bagagli, in modo da godersi tutto al massimo come si faceva un tempo.

I viaggi che fa durano almeno 15 giorni o un mese e ne compie una media di una mezza dozzina all’anno. Il suo primo in assoluto è durato nove mesi e quando è tornata in Spagna dove risiedeva ha capito che la sua vita era cambiata: era scattata la scintilla e l’amore per l’esplorazione. E con la sua storia nonna Kandy ci dimostra che la vita può essere vissuta fino in fondo, indipendentemente dall’età o dalle circostanze.

