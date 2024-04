A 91 anni fugge dalla casa di riposo e semina il caos mettendosi al volante

Un anziano residente di una casa di riposo di Modica è scappato dalla struttura e si è messo alla guida della sua auto, provocando tamponamenti e rischiando di investire pedoni e motociclisti

A Modica l’epopea di un nonnino fuggito dalla casa di riposo in cui risiedeva è diventata un’irresistibile commedia all’italiana, con tanto di inseguimenti polizieschi e momenti di puro caos automobilistico.

L’idea di un anziano di 91 anni che decide di fare un giretto in città alla guida della sua vecchia auto è già di per sé esilarante, ma quando si aggiungono tamponamenti, pedoni evitati per un soffio e una ruota che salta via decidendo di abbandonarlo a metà strada della sua impresa, allora il quadro diventa semplicemente esilarante.

Ma ripercorriamo quanto accaduto. L’arzillo signore, probabilmente stufo delle attività ricreative offerte dalla casa di riposo, ha ben pensato di darsi alla macchia e di dare libero sfogo alla sua sete di avventura. Incredibilmente è riuscito ad eludere la sorveglianza e ad allontanarsi dalla struttura.

Senza pensare troppo alle conseguenze, si è messo al volante dell’auto di proprietà che era parcheggiata a poca distanza dalla casa di riposo e ha iniziato a girovagare per Modica. In poco tempo ha guidato fino alla parte alta della città, seminando letteralmente il panico.

Una ruota si è staccata, fermando la sua corsa

La sua Fiat è infatti diventata una vera e propria arma a quattro ruote, tamponando automobili parcheggiate e rischiando di investire pedoni che, con un balzo tempestivo, sono riusciti a sfuggire al peggio. E in tutto ciò l’anziano ha sostanzialmente ignorato il caos che stava lasciando dietro di sé, continuando imperterrito la sua fuga.

Proprio quando sembrava che nulla potesse fermare il suo slalom folle tra le vie cittadine, ecco che è arrivato il colpo di scena degno di un film con il destino che ha deciso di intervenire: una ruota della sua vecchia auto si è letteralmente staccata, probabilmente a causa dei numerosi colpi subiti.

A quel punto la pattuglia della polizia locale, inviata dalla centrale operativa su segnalazione degli abitanti allarmati per il fracasso delle carrozzerie andate in pezzi, lo ha ritrovato. I controlli hanno accertato tutti i danneggiamenti compiuti dal vecchietto e i vari investimenti rischiati e alla fine hanno sottoposto l’auto al sequestro amministrativo, riaffidando l’anziano ai parenti sperando che si rassegni a vivere avventure e attività un po’ meno rischiose e più adatte alla sua età.

Ragusa News

