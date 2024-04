Dalla skin care alla depilazione: non c’è bisogno della chimica (tossica e inquinante) per essere più belli!

Non c'è bisogno di ricorrere a prodotti chimici costosi e inquinanti per curare il nostro aspetto fisico: la Natura ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno

Negli ultimi mesi stiamo raccontando molto spesso dei prodotti cosmetici – deodoranti, saponi, creme depilatorie, shampoo, profumi, bagnoschiuma eccetera – ritirati a causa della presenza di una sostanza chimica tossica, inquinante per l’ambiente e pericolosa per l’essere umano.

Stiamo parlando del lilial, una fragranza chimica il cui profumo ricorda i fiori di mughetto e che per questo motivo è ampiamente stata utilizzata nella preparazione di prodotti cosmetici e detergenti per la casa.

Tuttavia, numerosi studi hanno dimostrato che questa sostanza, oltre a essere inquinante per gli ecosistemi marini, è genotossica e interferente endocrina – per questo motivo il suo utilizzo nella cosmetica è vietato già da più di un anno.

La presenza del lilial in molti cosmetici di brand famosi (Dove, Nivea, Neutromed, Malizia e molti altri) e il conseguente ritiro dal mercato di tanti prodotti molto comuni solleva l’interrogativo sulla effettiva sicurezza dei cosmetici che abbiamo nelle nostre case e che utilizziamo ogni giorno per lavare, per deodorare, per profumare e proteggere la nostra pelle.

Quanto abbiamo davvero bisogno di questi prodotti chimici nella nostra vita e nelle nostre case? Quanti di questi prodotti possono essere sostituiti con delle alternative naturali, sostenibili, ecologiche e senza dubbio meno pericolose per l’ambiente e per la nostra salute?

Nei nostri articoli su greenMe parliamo spesso di cosmesi naturale e di tutti quei benefici che possiamo trarre dai prodotti naturali e da sostanze chimiche non pericolose per la nostra salute.

In questo articolo vogliamo darvi qualche spunto per un avvicinamento (o un ritorno) a una cosmesi più semplice e naturale, che si rivela essere anche più economica per le nostre finanze.

Per la cura dei capelli

I capelli dicono molto sul nostro stato di salute, poiché il loro aspetto risente anche di cattive abitudini alimentari, stress, disturbi del sonno e tabagismo.

Avere una chioma folta, sana e lucente è il sogno di molte persone, che si rivolgono a prodotti chimici che promettono miracoli sui capelli sfibrati e danneggiati.

E invece la Natura ci offre tantissimi strumenti per prenderci cura dei nostri capelli in maniera semplice e sostenibile, senza inquinare e senza esporci a sostanze chimiche pericolose.

Per esempio, se abbiamo i capelli molto secchi, possiamo creare in casa una maschera all’olio d’oliva e al miele, due alimenti che hanno proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti e che possono aiutarci a restituire vigore e lucentezza alla chioma secca.

Se abbiamo invece i capelli molto secchi, possiamo utilizzare il bicarbonato di sodio e il succo di limone per creare una maschera utile a contrastare la forfora e a rendere i capelli meno grassi.

Infine, per riparare i capelli sfibrati e danneggiati, possiamo creare facilmente un impacco con del burro di karité, olio di ricino e miele da lasciare in posa 20 minuti prima del normale shampoo.

Per approfondire l’argomento: 10 Maschere fai-da-te per tutti i tipi di capelli

Per la cura del viso

Anche per la cura della pelle del viso, l’eliminazione delle impurità e il nutrimento, possiamo ricorrere a ingredienti naturali spesso presenti nella nostra cucina o comunque facilmente reperibili, piuttosto che rivolgerci a prodotti chimici, inquinanti e pericolosi.

In questo caso, è importante conoscere bene la propria pelle e le proprietà dei diversi ingredienti naturali – oltre a ricordare che abbiamo bisogno sempre di un ingrediente “addensante” e di un ingrediente “attivo”.

Tra gli addensanti menzioniamo l’argilla verde, che si trova in polvere nelle erboristerie o su Internet e che ha un’azione purificante, e lo yogurt, utile a donare morbidezza e idratazione alla pelle.

Tra gli ingredienti attivi possiamo ricordare gli oli essenziali, il miele che garantisce forte idratazione e nutrimento alla pelle oppure i frutti (ad esempio mela, banana, avocado), ciascuno con le sue proprietà benefiche; infine l’olio (di oliva o di mandorle) è consigliato per le pelli più secche e disidratate.

Possiamo realizzare, per esempio, una maschera alla mela e al miele utilizzando una mela frullata, due cucchiai di miele e un cucchiaio di farina di avena (ingrediente addensante).

Una volta che abbiamo creato un composto facilmente spalmabile, distribuiamolo sulla pelle del viso evitando contorno occhi e contorno labbra e teniamolo in posa per qualche minuto, poi risciacquiamo con acqua tiepida. La nostra pelle sarà subito più distesa, rilassata e nutrita.

Sull’argomento vi consigliamo anche: Maschere viso fai-da-te: 10 ricette con ingredienti naturali

Per contrastare l’avanzare delle rughe

Anziché ricorrere a unguenti e creme che promettono miracoli sulla nostra pelle non più giovanissima, possiamo invece avvalerci di un alleato naturale ed ecologico: l’olio di argan.

L’uso regolare di olio di argan riduce la profondità delle rughe e riesce a sbiadire le macchie senili ripristinando l’elasticità della pelle e aumentando il tasso di rigenerazione delle cellule.

Diversi studi hanno evidenziato le proprietà emollienti e idratante di questo olio e il suo positivo effetto nel ridurre i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Per ridurre i segni dell’invecchiamento precoce sulla pelle del viso, possiamo applicare qualche goccia di questo olio sulle rughe e sulle cosiddette zampe di gallina.

Se siete curiosi di scoprire tutti i benefici dell’olio di argan per la pelle, potete leggere il nostro articolo in merito.

Leggi anche:

Per la depilazione

Anche per l’eliminazione dei peli superflui e la depilazione possiamo sostituire i tradizionali prodotti chimici con ingredienti naturali per una ceretta sostenibile e non inquinante. Il nostro consiglio è di provare a fare in casa la ceretta araba allo zucchero (detta anche sugaring).

Vi basterà mescolare dello zucchero al succo di limone e a un po’ d’acqua e cuocere su fuoco lento per una ventina di minuti fino ad ottenere una specie di caramello. Una volta pronta, lasciamo raffreddare la ceretta fino a renderla una pasta malleabile che non brucia sulle dita.

La ceretta allo zucchero non ha bisogno di strisce depilatorie per essere utilizzata, ma va applicata direttamente sulla pelle con un bastoncino di legno o con le dita e strappata nel senso di crescita del pelo.

I residui di questa cera si lavano via facilmente con acqua calda e la pelle resterà liscia e morbida. Inoltre, non si manifesterà il fastidioso problema dei peli incarniti, frequente con altri metodi di depilazione.

