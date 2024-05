Conosci il paradosso delle creme solari? Questa è la formula per non fare mai più danni

Quando utilizziamo una crema solare 50 o 50+ ci sentiamo "invincibili" e spesso dimentichiamo che non basta utilizzarla una volta e che è necessario anche servirsi di altri dispositivi di protezione solare

Ormai quasi tutti conoscono l’importanza di utilizzare la crema solare, non solo al mare ma ogni volta che siamo per lungo tempo esposti al sole, indipendentemente dalla località. Ancora troppo spesso, però, le persone sbagliano ad applicarla, vanificando almeno in parte la sua efficacia ed esponendosi ad alcuni rischi.

A cosa ci riferiamo? A quello che negli Usa è noto come l'”effetto paradosso della crema solare”, ovvero quella sensazione di sicurezza nel momento in cui ci si è spalmati addosso una crema solare con SPF elevato (50 o 50+).

In questo caso, proprio quella sensazione di aver già fatto il “proprio dovere” potrebbe esporre al pericolo di subire danni dal sole. Spesso infatti le persone che hanno applicato una volta la crema solare con SPF alto pensano di poter rimanere tranquillamente al sole a lungo, senza riapplicarla, cosa che è invece assolutamente necessaria per proteggere al meglio la pelle dalle radiazioni nocive.

Come hanno rilevato diversi studi sull’uso della protezione solare, indipendentemente dal SPF, le persone applicano regolarmente meno crema solare di quanto necessario e non si preoccupano di riapplicarla abbastanza frequentemente.

Quando applicare (e riapplicare) la crema solare

Queste le buone regole da tenere sempre a mente:

applicare la crema solare prima di uscire, almeno 15-20 minuti prima dell’esposizione al sole, perché ha bisogno di tempo per essere assorbita e diventare più efficace

prima dell’esposizione al sole, perché ha bisogno di tempo per essere assorbita e diventare più efficace la crema va riapplicata dopo aver fatto un bagno, dopo qualsiasi attività che ha fatto sudare, dopo una o due ore dalla precedente applicazione

Chi ha bisogno di un modo più strutturato per ricordare di riapplicare la crema, può utilizzare questo sistema in due fasi, determinato da alcuni ricercatori che hanno esaminato diversi studi sull’applicazione della protezione solare :

Applicare la crema la prima volta 15-20 minuti prima dell’esposizione al sole

Applicare la crema entro la prima ora di esposizione al sole (si può impostare un timer sul telefono per ricordare di mettere la crema)

Ripetere l’applicazione ogni ora massimo due

Questa strategia, a detta degli esperti, fornirà una quantità di protezione soddisfacente.

Il quantitativo corretto di crema da applicare ogni volta è, per gli adulti, circa 2 cucchiai. Non dimenticate di spalmarla anche nei punti che vi abbiamo ricordato in questo articolo: Creme solari: le 3 zone del corpo dove (quasi) tutti dimenticano di spalmarla

Ricordiamo inoltre che l’unico modo per utilizzare la crema solare in modo davvero efficace è considerarla uno dei vari strumenti per la protezione solare che includono:

stare il più possibile all’ombra

usare un cappello

usare occhiali da sole

abbigliamento schermante

Fonte: New York Times

