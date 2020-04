Incendi Chernobyl: la nube radioattiva incombe sull’Europa (e sull’Italia). A Kiev l’aria è irrespirabile

Gli incendi che stanno colpendo l’area di Chernobyl sono un problema che riguarda sì l’Ucraina ma anche il resto dell’Europa. Secondo una nuova simulazione condotta in Francia dal’Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire (IRSN), le masse d’aria provenienti dalla zona degli incendi verificatisi il 5 e 6 aprile potrebbero aver raggiunto la Francia dal 7 aprile.

Anche l’Italia dunque potrebbe essere stata investita dalla nube radioattiva. Lo studio, condotto in Francia dalla massima istituzione sulla sicurezza nucleare, si basa su una simulazione. Anche se, secondo l’IRSN, i livelli di radioattività previsti in Francia sono estremamente bassi, le condizioni meteorologiche che si sono verificate fino al 14 aprile hanno favorito il trasporto di masse aeree dalla zona degli incendi verso la Bielorussia, l’Ucraina meridionale, la Romania orientale e la Bulgaria.

L’IRSN ha effettuato una stima modellando la radioattività legata agli incendi:

“Queste simulazioni indicano che le masse d’aria provenienti dall’area degli incendi verificatisi il 5 e 6 aprile sono state in grado di raggiungere la Francia dalla sera del 7 aprile 2020. A partire dal 14 aprile 2020, queste masse d’aria hanno coperto ancora metà del territorio” spiega l’Istituto.

Il video seguente mostra il modo in cui la nube potrebbe essersi spostata negli ultimi giorni. Il triangolo rosso rappresenta il punto di partenza, la posizione degli incendi in Ucraina:

“Sono in corso il campionamento di aerosol su filtri da dispositivi di grande volume della rete OPERA-AIR dell’IRSN (dispositivi per misurare minuscole tracce di radioattività), nonché le misurazioni associate. Queste misurazioni di tracce richiedono l’implementazione di mezzi molto precisi, i risultati non saranno disponibili fino alla prossima settimana” si legge nel comunicato ufficiale.