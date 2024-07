Ikea: second hand, parità di genere e cibo plant based le parole d’ordine del nuovo bilancio di sostenibilità 2023

Il nuovo report di sostenibilità IKEA 2023 evidenzia i progressi dell'azienda in sostenibilità, inclusione e innovazione ecologica.

Il report 2023 di IKEA evidenzia i progressi significativi dell’azienda in vari ambiti della sostenibilità e dell’inclusione. Tra i risultati chiave, il raggiungimento dello zero divario salariale di genere, l’introduzione di una policy inclusiva per le persone transgender e il coinvolgimento di 140 rifugiati in percorsi di inserimento lavorativo. Inoltre, IKEA ha ridotto del 94% i rifiuti avviati a riciclo e ha evitato 129.000 tonnellate di scarti alimentari grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha anche potenziato la logistica a zero emissioni con 180 veicoli elettrici attivi in diverse città italiane e ha venduto 2,8 milioni di articoli second hand, promuovendo un’economia circolare.

IKEA ha intensificato il suo impegno a livello globale con la strategia “People & Planet Positive”, allineata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 2030 delle Nazioni Unite. Il recente report dell’azienda ha evidenziato i progressi fatti nel rendere i propri prodotti e servizi più sostenibili, promuovendo abitudini ecologiche tra i consumatori.

Innovazione e sostenibilità nei prodotti IKEA

L’azienda ha ampliato l’offerta di soluzioni sostenibili, con un focus particolare sul cibo plant-based. In Italia, questo approccio ha visto un notevole successo, con il Paese che si posiziona al primo posto per le vendite di questi prodotti. IKEA sta anche promuovendo prodotti e servizi circolari, cruciali per i clienti, e ha lanciato un piano logistico per garantire consegne a zero emissioni.

Un ambiente di lavoro equo e inclusivo

IKEA pone grande attenzione alle persone, valorizzando i 7.871 collaboratori in Italia con pari opportunità in un ambiente di lavoro equo. Con il 47% delle posizioni manageriali ricoperte da donne e l’azzeramento del divario salariale di genere, IKEA dimostra il suo impegno verso l’inclusività. La nuova policy per le persone transgender prevede fino a sei settimane di permessi retribuiti in tre anni e linee guida per un comportamento inclusivo.

Sostegno alle comunità e inclusione sociale

Dal 2020 al 2023, il programma Employment Skills for Refugees ha coinvolto 140 rifugiati in percorsi di inserimento lavorativo, ottenendo il riconoscimento dall’UNHCR Italia. IKEA ha realizzato 70 progetti sociali nel 2023, raccogliendo oltre 960.000 euro per associazioni locali e supportando iniziative di solidarietà con la partecipazione di oltre 4.500 clienti.

Impegno per il Pianeta

IKEA si è prefissata di ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In Italia, il 100% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili e il 94% dei rifiuti è riciclato, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2030. Grazie all’intelligenza artificiale, sono state evitate 129.000 tonnellate di scarti alimentari nel 2023.

Trasporti e prodotti circolari

L’azienda ha introdotto 180 veicoli elettrici in diverse città italiane per garantire consegne a zero emissioni. Inoltre, IKEA ha venduto 2,8 milioni di articoli second hand nel 2023, un incremento del 33% rispetto all’anno precedente. Tutti i negozi italiani offrono un Angolo della Circolarità per l’acquisto di prodotti di seconda mano e attività di riciclo, riparazione e riutilizzo.

Offerta alimentare sostenibile

Dal 2015, IKEA Italia propone piatti a base vegetale nei propri ristoranti, con l’obiettivo di portare l’offerta plant-based al 50% entro il 2025. Questi piatti sono offerti a prezzi competitivi, promuovendo una dieta più sostenibile tra i clienti.

Leggi anche