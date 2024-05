Cambio di stagione: prova il trucco della gruccia capovolta per risparmiare denaro ed essere più consapevole (e sostenibile)

Non sapere cosa si ha nell'armadio è il primo passo verso l'acquisto di nuovi vestiti di cui non abbiamo bisogno - ma con questo trucco non accadrà più

Quante volte ci lamentiamo perché non abbiamo nulla da mettere, perché dobbiamo presenziare a un evento importante e non sappiamo cosa indossare? Capita spesso, soprattutto perché non abbiamo la reale percezione di cosa c’è nel nostro armadio e di quanto spesso indossiamo i nostri capi.

Con l’arrivo della stagione calda, molti di noi hanno già fatto il cambio di stagione e hanno sistemato nell’armadio t-shirt, camice leggere, abiti svolazzanti e pantaloncini corti in modo automatico, tirando fuori ciò che era stato messo da parte alla fine della scorsa estate e appendendolo all’asta dell’armadio.

Questo atteggiamento pigro non ci dà contezza di ciò che possediamo, dei capi che ci stanno bene e che ancora ci piacciono e di quelli che al contrario non amiamo più. Ciò ci porta a ignorare alcuni capi nell’armadio e a sentire sempre vivo il desiderio di fare shopping e di comprare qualcosa di nuovo.

Ricordiamo che l’industria della moda è seconda solo a quella dei trasporti per emissioni inquinanti, e che la produzione di massa di capi di abbigliamento (la cosiddetta fast fashion) alimenta un circuito fatto di sfruttamento dei lavoratori, inquinamento, spreco di materie prime.

Un atteggiamento consumistico improntato all’acquisto compulsivo di cose che neppure ci servono non fa che portare avanti questa spirale sempre più insostenibile per l’ambiente e la società.

Il trucco della gruccia per aumentare la consapevolezza

Come abbiamo detto, spesso non sappiamo bene quali e quanti vestiti già possediamo, e questo è uno dei motivi che ci spingono a comprare nuovi capi di abbigliamento – salvo poi accorgerci con frustrazione di aver acquistato un doppione di una cosa che avevamo già.

Facciamo un piccolo esperimento: nel riempire l’armadio al momento del cambio di stagione, sistemiamo tutte le grucce appendiabiti nello stesso verso, che cambieremo ogni volta che prenderemo un vestito per utilizzarlo.

In questo modo, nel corso delle settimane, ci accorgeremo di quali sono i vestiti che possediamo e che davvero usiamo e quali invece fanno parte del nostro guardaroba ma non vengono mai usati.

Alla fine dell’estate, al momento del nuovo cambio di stagione, non dovremo far altro che controllare quali grucce non hanno cambiato posizione: possiamo decidere di vendere i vestiti che si trovano su queste grucce, di regalarli oppure di scambiarli con amici e parenti organizzando un bello swap party di fine estate.

